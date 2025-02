Erkrankungen der Speicheldrüsen

Eine Fehlfunktion der Speicheldrüsen liegt bei Erwachsenen häufiger vor und zeigt sich normalerweise in zu geringer Speichelproduktion. Bei unzureichendem oder kaum existierendem Speichelfluss fühlt sich der Mund trocken an. Diese Erkrankung wird als Xerostomie (Mundtrockenheit) bezeichnet.

Einige Faktoren können zu einer Senkung der Speichelproduktion führen:

Erkrankungen wie das Sjögren-Syndrom, rheumatoide Arthritis und Lupus (systemischer Lupus erythematodes)

Infektionen wie HIV (Infektion mit dem humanen Immundefizienz-Virus)

Medikamente wie bestimmte Antidepressiva, Antihistaminika, Antipsychotika, Medikamente gegen die Parkinson-Krankheit, Beruhigungsmittel, Methyldopa, Diuretika und Methamphetamine

Chemotherapie oder Bestrahlung von Kopf und Hals zur Krebsbehandlung oder Radiojodtherapie bei Schilddrüsenkrebs

Mundtrockenheit aufgrund einer Bestrahlung bleibt normalerweise bestehen, insbesondere bei hoher Strahlendosis. Mundtrockenheit aufgrund einer Chemotherapie ist normalerweise vorübergehend.

Nicht immer beruht Mundtrockenheit jedoch auf einer Fehlfunktion der Speicheldrüsen. Mundtrockenheit kann zum Beispiel durch Folgendes verursacht werden

Zu geringer Flüssigkeitskonsum

Atmen durch den Mund

Angst oder Stress

Mit zunehmendem Alter kann ebenfalls Mundtrockenheit auftreten. Dies liegt in solchen Fällen jedoch häufiger an der Einnahme bestimmter Medikamente als am Alterungsprozess selbst.

Da Speichel einen erheblichen natürlichen Schutz vor Karies bietet, führt eine unzureichende Menge an Speichel zu mehr Löchern, insbesondere in den Zahnwurzeln. Starke Mundtrockenheit kann zu Schwierigkeiten beim Sprechen und Schlucken führen.

In seltenen Fällen produzieren die Speicheldrüsen zu viel Speichel. Eine verstärkte Speichelproduktion hält gewöhnlich nur sehr kurz an und tritt beim Verzehr bestimmter, insbesondere saurer Lebensmittel auf. Manchmal verstärkt sich die Speichelproduktion bereits beim Gedanken an diese Lebensmittel.