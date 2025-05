Der Nutzen sportlicher Betätigung

International Association of Resistance Training

Regelmäßiger Sport stärkt Herz und Lunge, versetzt das Herz-Kreislauf-System in die Lage, den Körper bei jedem Herzschlag mit mehr Sauerstoff zu versorgen, und steigert die Sauerstoffmenge, die der Körper maximal aufnehmen kann. Körperliche Aktivität bringt zudem erwiesenermaßen die folgenden Vorteile mit sich:

Senkung des Blutdrucks

Senkt geringfügig das Gesamtcholesterin sowie das Lipoproteincholesterin niedriger Dichte (Low-Density-Lipoprotein, LDL, oder auch schlechtes Cholesterin)

erhöht das Lipoprotein mit hoher Dichte (high-density lipoprotein, HDL, oder auch gutes Cholesterin)

Diese positiven Auswirkungen senken wiederum das Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall und für koronare Arterienkrankheiten. Darüber hinaus sind Darmkrebs und einige Arten von Diabetes bei Menschen, die sich regelmäßig bewegen, weniger wahrscheinlich. Kurzum, regelmäßige Bewegung ist eine der besten Maßnahmen, um Erkrankungen vorzubeugen, ein gesundes Körpergewicht zu halten, Gesundheit und Langlebigkeit aufrechtzuerhalten und die Lebensqualität zu verbessern.

Sport stärkt die Muskulatur und ermöglicht damit Menschen, Aufgaben zu bewältigen, die sie sonst nicht oder nicht so leicht bewältigen könnten. Jede körperliche Aufgabe erfordert Muskelkraft und eine gewisse Gelenkigkeit. Regelmäßiger Sport kann beides verbessern.

Sport dehnt Muskeln und beansprucht Gelenke, was wiederum die Gelenkigkeit erhöhen und so Verletzungen vorbeugen kann. Durch die Stärkung des Gewebes rund um die Gelenke und im ganzen Körper kann Sport außerdem das Gleichgewicht verbessern, was wiederum Stürzen vorbeugt. Belastungssport wie etwa schnelleres Gehen oder Krafttraining stärkt die Knochen und beugt Osteoporose vor. Bei Gelenkverschleiß (Arthrose) kann Sport die Funktionstüchtigkeit der Gelenke oft verbessern und Schmerzen lindern, allerdings sollte stets ein individueller Trainingsplan erstellt werden; Übungen, die die Gelenke übermäßig belasten, z. B. Springen und Joggen, sollten vermieden werden.

Wussten Sie ...

Sport erhöht den Endorphinspiegel im Körper, die chemischen Stoffe im Gehirn, die Schmerzen reduzieren, und vermittelt Wohlbefinden. Aus diesem Grund kann Sport die Stimmung und das Energieniveau heben und ggf. sogar zur Linderung von Depressionen beitragen. Da Sport den allgemeinen Gesundheitszustand und das Aussehen verbessert, kann er zudem das Selbstwertgefühl stärken.

Neben weiteren Vorteilen hilft regelmäßiger Sport älteren Menschen, selbstständig zu bleiben, indem er ihre Funktionsfähigkeit verbessert und Stürzen und Knochenbrüchen vorbeugt (siehe Sport im Alter). Selbst gebrechliche ältere Menschen, die im Pflege- oder Altersheim leben, können durch Sport ihre Muskelkraft stärken. Darüber hinaus steigert Sport den Appetit, verbessert die Verdauung und wirkt schlaffördernd.

Wird das Training eingestellt, verschwinden die positiven Auswirkungen des Sports innerhalb weniger Wochen. Herz- und Muskelkraft nehmen wieder ab, der HDL-Cholesterinspiegel sinkt, während Blutdruck und Blutfettwerte steigen. Selbst ehemalige Leistungssportler, die das Training einstellen, haben keine langfristigen Vorteile mehr. Jedoch können Menschen, die in der Vergangenheit Sport getrieben haben, durch Sport schneller wieder fit werden.