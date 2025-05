Verstopfung bei Kindern

Bei 95 Prozent der Kinder wird eine Verstopfung hervorgerufen durch

Ernährungsprobleme

Verhaltensprobleme

Verstopfungen, denen Ernährungs- oder Verhaltensprobleme zugrunde liegen, werden als funktionelle Verstopfung bezeichnet.

Ernährungsprobleme, die eine Verstopfung hervorrufen, sind unter anderem Ernährungsweisen mit wenig Flüssigkeit und/oder Ballaststoffen (wie sie in Obst, Gemüse und Vollkorn vorkommen).

Verhaltensprobleme, die mit Verstopfungen in Zusammenhang gebracht werden, sind unter anderem Stress (der bei der Geburt eines Geschwisterkindes auftreten kann), Widerstand gegen das Toilettentraining sowie der Wunsch nach Kontrolle. Des Weiteren können Kinder den Stuhlgang absichtlich zurückhalten, weil sie eine schmerzhafte Analfissur haben oder weil sie nicht aufhören möchten zu spielen. Sexueller Missbrauch kann zu Stress oder Verletzungen führen, die Kinder veranlassen, den Stuhl zurückzuhalten.

Wenn Kinder ihren Darm nicht entleeren, wenn der Stuhldrang auftritt, dehnt sich letztendlich das Rektum, um den Darminhalt aufzunehmen. Bei einem gedehnten Rektum nimmt der Stuhldrang ab und es sammelt sich immer mehr Stuhl an, der sich verhärtet. Daraus kann sich ein Teufelskreis einer immer schlimmer werdenden Verstopfung entwickeln. Wenn der angesammelte Stuhl sich verhärtet, wird manchmal die Passage des nachkommenden Stuhls verhindert. Dieser Zustand wird Kotstau genannt. Weicher Stuhl, der hinter dem verhärteten Stuhl liegt, kann sich an der Blockade vorbei drücken und landet in der Unterwäsche des Kindes, was dann zum Einkoten (Enkopresis) führt. Die Eltern könnten dann annehmen, dass das Kind Durchfall hat, obwohl das tatsächliche Problem eine Verstopfung ist.