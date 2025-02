Zerebralparese (CP)

Physio-, Ergo- und Sprachtherapie

Zahnspangen

Botulinumtoxin und andere Medikamente, um die Spastik zu verringern

Manchmal operative Eingriffe

Zerebralparese kann nicht geheilt werden, und die Symptome bleiben ein Leben lang erhalten. Die Symptome einer Zerebralparese sind jedoch behandelbar, und mit einer Reihe von Maßnahmen können Beweglichkeit und Unabhängigkeit des Kindes gefördert werden. Ziel ist, dass die Kinder so unabhängig wie möglich werden.

Physiotherapie und Ergotherapie sowie eine Behandlung mit Stützhilfen verbessern die Muskelkontrolle und den Gang, vor allem, wenn mit den Rehabilitationsmaßnahmen frühzeitig begonnen wird. Mit einer Sprachtherapie kann die Sprache deutlicher werden und die Schluckbeschwerden können sich bessern.

Eine einschränkungsinduzierte Bewegungstherapie kann helfen, wenn nicht alle Gliedmaßen betroffen sind. Hierbei wird die nicht betroffene Gliedmaße beim Laufen während der Wachstunden eingeschränkt, mit Ausnahme bestimmter Aktivitäten, sodass das Kind die Aufgaben mit der betroffenen Gliedmaße ausführen muss. Dadurch können neue Signalwege für Nervenimpulse im Gehirn entstehen, wodurch Kinder die betroffene Gliedmaße besser bewegen können.

Ergotherapeuten können manchen Kindern helfen, ihre Muskelprobleme zu kompensieren und so täglichen Aktivitäten (wie Baden, Essen und Anziehen) selbstständig nachzugehen. Den Kindern kann auch gezeigt werden, wie sie hierzu Hilfsmittel einsetzen können.

Bestimmte Medikamente können helfen. Die Injektion von Botulinumtoxin in die Muskeln verhindert, dass diese ungleichmäßig an Gelenken ziehen und dauerhaft verkürzt werden (als Kontrakturen bezeichnet). Botulinumtoxin, das Bakteriengift, das Botulismus hervorruft, wirkt durch Lähmung der Muskeln, in die es gespritzt wurde. Es handelt sich um das Medikament, das unter dem Namen Botox erhältlich ist und zur Faltenbehandlung verwendet wird. Ein anderes Medikament kann ebenfalls in die Nerven gespritzt werden, um die betroffenen Muskeln zu stimulieren. Die Nerven werden durch das Medikament leicht beschädigt und das Ziehen des Muskels am Gelenk wird vermindert.

Andere Medikamente, die den Spasmus abschwächen, sind Baclofen, Benzodiazepine (z. B. Diazepam), Tizanidin und manchmal auch Dantrolen, die alle oral eingenommen werden. Bei manchen Kindern mit schweren Spastiken kann eine implantierbare Pumpe nützlich sein, die kontinuierlich Baclofen in die Flüssigkeit um das Rückenmark infundiert.

Die Sehnen der versteiften, in ihrer Funktion beeinträchtigten Muskeln können operativ durchtrennt oder verlängert werden. Chirurgen können die Sehnen auch an einem anderen Teil des Gelenks anbringen, um das Ziehen des Muskels am Gelenk auszugleichen. Manchmal können durch das Durchtrennen bestimmter vom Rückenmark ausgehender Nervenwurzeln (dorsale Rhizotomie) die Spastiken reduziert werden, was, solange sich die Spastiken nur auf die Beine beschränken und eine gute geistige Funktion vorliegt, einigen frühgeborenen Kindern helfen kann.

Viele Kinder mit Zerebralparese wachsen normal auf und können reguläre Schulen besuchen, wenn schwere geistige Behinderungen sie nicht daran hindern. Andere Kinder bedürfen einer umfangreichen Physiotherapie und Sonderförderung und sind in ihrem Alltag so sehr eingeschränkt, dass sie ein Leben lang auf Betreuung und Hilfe angewiesen sind. Dennoch profitieren auch schwer betroffene Kinder von Förderung und Therapieprogrammen, die ihre Unabhängigkeit sowie ihr Selbstbewusstsein stärken und die Familienmitglieder oder andere Betreuer entlasten.

Den Eltern der betroffenen Kinder steht Informationsmaterial und Beratung zur Verfügung, damit sie den Zustand ihres Kindes und seine Möglichkeiten verstehen und die Probleme, die im Zusammenhang mit der Behinderung immer wieder auftreten, bewältigen können. Damit diese Kinder ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen können, braucht es die liebevolle Fürsorge ihrer Eltern sowie die Unterstützung von öffentlicher und privater Seite, z. B. von kommunalen Gesundheitseinrichtungen, Gesundheitsorganisationen, wie dem Netzwerk United Cerebral Palsy und von beruflichen Rehabilitationsvereinigungen.