Krampfanfälle bei Kindern

Durch die Stimulation des Vagusnervs (der 10. Hirnnerv) kann die Anzahl der Krampfanfälle manchmal reduziert werden. Man nimmt an, dass der Vagusnerv indirekte Verbindungen zu Gehirnbereichen hat, die bei der Auslösung von Krampfanfällen häufig eine Rolle spielen. Dieses Verfahren kann bereits bei Kindern ab 4 Jahren zum Einsatz kommen. Sie wird in Erwägung gezogen, wenn die Antiepileptika nicht anschlagen und eine Operation nicht möglich ist.

Zur Stimulation des Vagusnervs wird ein Gerät, das einem Herzschrittmacher ähnelt, unter dem linken Schlüsselbein eingepflanzt und durch einen Draht, der unter der Haut verläuft, mit dem Vagusnerv im Hals verbunden. Äußerlich sichtbar ist eine kleine Erhebung unter der Haut. Das Gerät schaltet sich durchgehend an und aus und stimuliert dadurch regelmäßig den Vagusnerv. Der Arzt kann einfach und schmerzlos Änderungen an den Einstellungen für die Stimulierung des Nervs vornehmen, indem er einen magnetischen Stab über das Gerät hält. Wenn das Kind oder ein Familienmitglied bemerkt, dass ein Krampfanfall zu beginnen droht, kann das Gerät zudem durch einen Magneten (häufig als Armband getragen) so eingestellt werden, dass es den Nerv häufiger stimuliert.

Eine Vagusstimulation wird zusätzlich zu Antiepileptika eingesetzt. Zu den möglichen Nebenwirkungen der Stimulation gehören Heiserkeit, Husten und ein Tieferwerden der Stimme. Die Kinder werden dadurch munterer, was die Aufmerksamkeit verbessern kann, sich manchmal aber auch auf den Schlaf auswirkt.