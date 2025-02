Übersicht zu Knochenerkrankungen bei Kindern

Menschen stellen sich Knochen als feste Objekte vor. Aber Knochen müssen genauso wie der Rest des Körpers im Kind wachsen. Die Knochen von Kindern wachsen aus weichen Bereichen des Knorpels an den Enden der Knochen. Diese Bereiche werden Wachstumsfugen genannt. Wenn die Kinder ausgewachsen sind, verhärten die Wachstumsfugen zu festen Knochen. Nachdem die Wachstumsfugen verknöchert sind, können die Knochen nicht mehr in die Länge wachsen. Deshalb werden Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Jugend nicht mehr größer. Die Knochen reparieren sich zwar selbst, z. B. nach einer Verletzung, aber diese Reparaturen schließen die Wachstumsfugen nicht mit ein.

Während der Kindheit können Verletzungen der Wachstumsfugen zu einer Fehlbildung der Knochen führen.

Osteochondrose bezieht sich auf eine Gruppe von Störungen an der Wachstumsfuge, die entstehen, wenn ein Kind sehr schnell wächst. Ärzte sind sich nicht sicher, was eine Osteochondrose verursacht, aber die Störungen scheinen erblich bedingt. Zu den Osteochondrosen zählen Morbus Köhler, Morbus Perthes, Morbus Osgood-Schlatter und die Scheuermann-Krankheit.