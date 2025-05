Osteochondrodysplasie

Gelenkersatz

Manchmal operative Verlängerung der Gliedmaßen und Korrektur der O-Beine

In ihrer Beweglichkeit stark eingeschränkte Gelenke können operativ durch künstliche ersetzt werden, wie zum Beispiel die Hüfte.

Möglicherweise kann die Körpergröße im Erwachsenenalter erhöht werden, indem die Gliedmaßen operativ verlängert werden. O-Beine können auch operativ korrigiert werden.

Obwohl Menschen mit Achondroplasie klein sind, ist die Behandlung mit Wachstumshormonen im Allgemeinen nicht wirksam. Allerdings ist Vosoritid, ein Medikament, das eine Rolle beim Knochenwachstum spielen kann, als mögliche Behandlung verfügbar.

Da bei den meisten Osteochondrodysplasien die wesentlichen genetischen Defekte bestimmt wurden, kann eine genetische Beratung sinnvoll sein.

Organisationen wie Little People of America bieten betroffenen Personen Hilfsquellen und vertreten und unterstützen sie. In anderen Ländern sind ähnliche Organisationen tätig.