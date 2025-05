Überblick über Kindesmisshandlung und -vernachlässigung

Einige Merkmale körperlicher Misshandlung sind blaue Flecke, Verbrennungen, Striemen, Bissmale und Kratzer. Diese Flecke und Striemen können die Form der Objekte haben, mit denen sie verursacht wurden, z. B. ein Gürtel mit Schnalle, ein Lampen- oder Verlängerungskabel. Die Haut des Kindes kann Handabdrücke oder runde Male von Fingerspitzen aufweisen, die durch Schläge, Festhalten oder Schütteln entstehen. An Armen, Beinen oder anderen Körperteilen können durch Zigarettenglut verursachte Verbrennungen oder auch Verbrühungen zu sehen sein. Kinder, die geknebelt wurden, können an den Mundwinkeln verdickte Haut oder Narben aufweisen. Wurde den Kindern an den Haaren gezogen, können Haarbüschel fehlen oder die Kopfhaut kann geschwollen sein. Daneben können schwere Verletzungen an Mund, Augen, Gehirn oder anderen inneren Organen vorliegen, die von außen nicht sichtbar sind.

Die Anzeichen körperlicher Misshandlung sind jedoch häufig subtil. Beispielsweise können auf Gesicht und/oder Hals kleine blaue Flecken oder rötliche Punkte zu sehen sein. Das Kind kann Spuren alter Verletzungen aufweisen, z. B. heilende Knochenbrüche. Manchmal führen die Verletzungen zu Entstellungen.

Kleinkinder, die absichtlich in heißes Wasser getaucht wurden (z. B. in der Badewanne), weisen Verbrühungen auf. Solche kreisförmigen Verbrühungen befinden sich in der Regel am Gesäß. An den Körperstellen, die nicht mit dem Wasser in Berührung gekommen sind oder die auf den kühleren Boden der Badewanne gepresst wurden, sind keine Verbrennungen zu sehen. Heiße Wasserspritzer können kleinere Verbrühungen an anderen Stellen des Körpers verursachen.

Bei Säuglingen kann es durch das sogenannte Schütteltrauma zu Hirnschädigungen kommen. AHT wird durch heftiges Schütteln und/oder Stoßen des Kopfes gegen einen harten Gegenstand verursacht. Im englischen wurde der Begriff „Shaken Baby Syndrome“ (Baby-Schütteltrauma) durch „Abusive Head Trauma“ ersetzt, da nicht nur Schütteln die Ursache sein kann. Symptome des AHT bei Säuglingen sind Aufregung oder Erbrechen, möglicherweise entstehen jedoch keine sichtbaren Anzeichen der Verletzung und die Kinder scheinen tief zu schlafen. Diese Schläfrigkeit wird durch die Verletzung und das Anschwellen des Gehirns verursacht, ausgelöst durch eine Blutung zwischen dem Gehirn und Schädel (subdurales Hämatom). Ferner kann es bei Säuglingen zu Blutungen der Netzhaut im hinteren Teil des Auges kommen. Weitere Merkmale sind Rippen- und Knochenbrüche.

Kinder, die über einen langen Zeitraum hinweg misshandelt werden, können ängstlich und reizbar wirken. Häufig leiden sie an Schlafstörungen und Sie können depressiv und ängstlich sein und zeigen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie neigen zunehmend zu Gewalt und Suizid.