Verzögerte Pubertät

Manche Kinder sind gesund, die Pubertät setzt einfach nur nicht im normalen Alter ein. Dieses Phänomen wird als konstitutionelle Verzögerung der Pubertät bezeichnet. Die konstitutionelle Verzögerung kommt bei Jungen häufiger vor und viele Kinder weisen eine Familiengeschichte einer verzögerten Pubertät bei einem Eltern- oder Geschwisterteil auf.

Kleinwuchs tritt hier in der Kindheit und Jugend bei Kindern mit konstitutionell verzögerter Geschlechtsreife häufig auf. Zur erwarteten Zeit in der Pubertät lässt das Wachstum oft nach, da der typische Wachstumsschub verzögert auftritt. Dadurch besteht in den frühen Jugendjahren ein merkbarer Unterschied bezüglich der Größe zwischen den betroffenen Kindern und Gleichaltrigen. Diese Kinder zeigen typischerweise bis zum Alter von 18 Jahren Anzeichen der Pubertät und erreichen letztendlich eine normale Größe und entwickeln sich auch normal. Diese Verzögerung kann allerdings Ängste hervorrufen.

Die konstitutionelle Entwicklungsverzögerung wird nicht durch hormonelle oder genetische Probleme oder eine zugrundeliegende Erkrankung verursacht (wie eine entzündliche Darmerkrankung oder Essstörungen). Zum Ausschluss anderer Ursachen von Kleinwuchs und einer verzögerten Pubertät können die Kinder jedoch untersucht werden.