Einführung in Gesundheitsprobleme bei Jugendlichen

Unbeabsichtigte Verletzungen aufgrund von Schusswaffen, Autounfällen und Überdosen von Drogen oder Medikamenten sind die häufigsten Ursachen für den Tod oder für vorübergehende oder dauerhafte Verletzungen von Jugendlichen in den Vereinigten Staaten.

Beabsichtigte Verletzungen, zum Beispiel durch Mord- oder Suizid-Versuche, treten auch bei Jugendlichen sehr häufig auf.

Gehirnerschütterungen oder Hirnschädigungen aufgrund einer Kopfverletzung sind besonders bei Profisportlern nicht ungewöhnlich (siehe auch Sportbedingte Gehirnerschütterungen). Jugendliche, die eine Kopfverletzung erleiden, sollten von einem Arzt untersucht werden, der Erfahrung bei der Beurteilung und Behandlung dieser Art von Verletzung hat. Nach einer Gehirnerschütterung sollten sich die Jugendlichen erholen, bevor sie wieder an regulären Aktivitäten teilnehmen, einschließlich Verwendung von elektronischen Geräten, Hausaufgaben und Sport. Die Wiederaufnahme dieser Aktivitäten sollte von einem sachkundigen Erwachsenen überwacht werden.

Der Konsum von Suchtmitteln ist ebenfalls ein wichtiges gesundheitliches Problem. Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsprogramme sind wichtig, um ernste Probleme und langfristige Folgen zu vermeiden.

Psychische Probleme, wie beispielsweise Depressionen, Angststörungen und andere Erkrankungen (z. B. Schizophrenie) können sich im Jugendalter entwickeln oder zum ersten Mal auftreten. Darüber hinaus wirkte sich die COVID-19-Pandemie stark auf die psychische Gesundheit vieler Jugendlicher aus.

Probleme im Zusammenhang mit der sexuellen Gesundheit und Fortpflanzung werden zu wichtigen Gesprächsthemen, wenn Jugendliche ihre Sexualität ausprobieren und sexuellen Erwartungen oder Verhaltensweisen von Gleichaltrigen oder anderen ausgesetzt sein können.

Spezielle Themen, die auftreten können, sind:

Auch die Erforschung der eigenen Geschlechtsidentität kann in dieser Zeit stattfinden.

Adipositas tritt häufig im Jugendalter auf und geht oft mit anderen Erkrankungen einher, die gleichzeitig auftreten, einschließlich Diabetes, Bluthochdruck und hoher Blutfettwerte. Viele Jugendliche, die in ihrer frühen Kindheit eine schwere Erkrankung hatten, haben auch eine höhere Lebenserwartung.

Viele ungesunde Verhaltensweisen, die im Jugendalter beginnen, wie eine schlechte Ernährung, Bewegungsmangel und Rauchen, können sofort Gesundheitsprobleme verursachen, zu chronischen Erkrankungen führen oder die Gesundheit in späteren Jahren verschlechtern.

In den Vereinigten Staaten leben etwa 40 Prozent der Jugendlichen mit einer chronischen Erkrankung, wie z. B. Asthma, Diabetes oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.

Krebs tritt bei Kindern selten auf. Die Krebsarten, die am häufigsten bei Jugendlichen zu finden sind, sind Leukämie, Lymphome, Knochenkrebs, Rhabdomyosarkom, Schilddrüsenkrebs und Hirn- und Rückenmarkstumoren.