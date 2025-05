Suizidales Verhalten bei Kindern und Jugendlichen

Das gefährdete Kind direkt zu seinen Suizidgedanken anzusprechen, kann wichtige Probleme aufwerfen, die das Kind in zusätzliche Bedrängnis bringen können. Im Gegenzug kann dank dieser Informationen gezielt eingegriffen werden. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass über 50 Prozent der Kinder, die aus irgendeinem Grund in einer Notaufnahme landeten, positiv auf Suizidgedanken und -verhalten diagnostiziert wurden. In der Folge sind nun die Krankenhäuser seit 2019 dazu verpflichtet, im Rahmen der medizinischen Standardversorgung auch auf Suizidgefahr hin zu untersuchen.

Ärzte sollten sich auch nach Schusswaffen erkundigen, der Haupttodesursache für Jugendliche in den USA (60 % Morde, 35 % Suizid, 4 % Unfälle). Eine ärztliche Beratung in Kombination mit zugriffssicheren Waffensperren haben Berichten zufolge die sichere Aufbewahrung von Schusswaffen verbessert.

In vielen Regionen gibt es durchgehend erreichbare Kummertelefone (siehe Randleiste Telefonseelsorge) mit verständnisvollen Mitarbeitern, die unmittelbare Beratung anbieten und helfen können, eine weitere Betreuung zu finden. Wenngleich nur schwer nachzuweisen ist, ob diese Dienste tatsächlich die Anzahl der Suizide reduzieren, sind sie dennoch hilfreich, um Kindern und Familien an geeignete Stellen weiterzuleiten.

Folgende Maßnahmen können dazu beitragen, das Suizidrisiko zu senken:

Wirksame Behandlung von geistigen und körperlichen Erkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen

Zugang zu psychologischer Betreuung

Unterstützung durch die Familie und Gesellschaft

Lernen friedlicher Konfliktlösungen

Einschränkung des Zugangs zu Inhalten, die sich auf Suizid beziehen

Kultureller und religiöser Glauben, der gegen Suizid spricht

Suizidpräventionsprogramme können helfen. Die wirkungsvollsten Programme sind diejenigen, die sicherstellen, dass das Kind Folgendes hat:

Ein unterstützendes, fürsorgliches Umfeld

Leichten Zugang zu psychologischer Betreuung

Eine Schule oder anderes soziales Umfeld, dass Respekt für individuelle, ethnische und kulturelle Unterschiede fördert

Im Jahr 2022 wurde in den Vereinigten Staaten eine neue dreistellige Telefonnummer (988), die als 988 Suicide and Crisis Lifeline bezeichnet wird, in Betrieb genommen. Ein Anruf, eine SMS oder ein Chat an 988 leitet die Anrufer an die US-amerikanische Lifeline Suicide Prevention (deren vorherige Lifeline-Telefonnummer 1-800-273-8255 weiterhin verfügbar ist) weiter. Ausgebildete Berater, die rund um die Uhr auf Englisch und Spanisch verfügbar sind, bieten Unterstützung an und stellen bei Bedarf Kontakt zu Anrufern her. Der Service ist vertraulich und kostenlos.