Ultraschall

Werden bei den in der frühen Schwangerschaft regelmäßig durchgeführten Ultraschalluntersuchungen bestimmte Anomalien bei der Plazenta oder eine auffällige Herzfrequenz beim Fötus festgestellt, kann der Verdacht auf eine Vasa praevia aufkommen. Bei einer Ultraschalluntersuchung, bei der gewöhnlich ein Gerät in die Scheide eingeführt wird (sogenannter transvaginaler Ultraschall), kann beobachtet werden, wie sich die Blutgefäße über die oder in die Nähe der Öffnung des Gebärmutterhalses geschoben haben, was zur Bestätigung der Diagnose ausreicht.