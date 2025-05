Selbstfürsorge während der Schwangerschaft

Die durchschnittliche Anzahl der zusätzlichen Kalorien zur Ernährung des Fötus, die schwangere Frauen zu sich nehmen (bei Frauen, die mit einem Body-Mass-Index (BMI) im Normalbereich schwanger sind), variiert je nach Trimester:

Erstes Trimester (keine zusätzlichen Kalorien)

Zweites Trimester (ca. 340 kcal pro Tag)

Drittes Trimester (ca. 450 kcal pro Tag)

Die Ernährung sollte ausgeglichen sein und frisches Obst, Getreide und Gemüse enthalten (siehe Eat Healthy During Pregnancy: Quick Tips). Ballaststoffreiche Nahrungsmittel sind eine gute Wahl. Fisch enthält Nährstoffe, die für das Wachstum und die Entwicklung des Fötus wichtig sind. Schwangere Frauen sollten jedoch Fisch wählen, der wenig Quecksilber enthält. Siehe Quecksilber in Fisch und Meeresfrüchten für weitere Informationen.

Von Ärzten wird empfohlen, dass schwangere Frauen auch bei einer ausgewogenen Ernährung täglich pränatale Multivitamine einnehmen, die Eisen und Folsäure enthalten.

Während der Schwangerschaft ist die doppelte Menge an Eisen erforderlich. Die meisten pränatalen Vitamine enthalten die empfohlene Tagesmenge an Eisen in der Schwangerschaft. Wenn eine Frau unter Anämie leidet oder während der Schwangerschaft eine Anämie entwickelt, muss sie möglicherweise eine höhere Dosis Eisen als andere schwangere Frauen einnehmen. Eisenpräparate können leichte Magenbeschwerden und Verstopfung bewirken.

Zur Vorbeugung sollten alle Frauen, die schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen oder vermuten, täglich ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, das 400 bis 800 Mikrogramm Folsäure (Folat) enthält. Diese Dosen sind häufig in frei verkäuflichen Produkten, wie Multivitaminpräparaten, enthalten. Ein Folsäuremangel erhöht das Risiko, dass ein Baby mit einer Fehlbildung des Gehirns oder der Wirbelsäule (Neuralrohrdefekt), z. B. einer Spina bifida, zur Welt kommt. Frauen, die bereits ein Kind mit einem Neuralrohrdefekt hatten, sollten 4.000 Mikrogramm Folsäure zu sich nehmen, und zwar beginnend 3 Monate vor der Empfängnis und bis einschließlich zur 12. Schwangerschaftswoche – also eine viel höhere Dosis als empfohlen.

Schwangere Frauen sollten Nahrungsmittel für einen unbedenklichen Verzehr zubereiten, zu wenig gegartes Fleisch oder Fisch vermeiden und bestimmte Meeresfrüchte mit hohem Quecksilbergehalt meiden. Sie sollten auch Nahrungsmittel meiden, die ein hohes Kontaminationsrisiko durch Listeria aufweisen, einschließlich: