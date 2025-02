Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS)

Frauen, die nicht schwanger werden möchten, wird in der Regel eine Antibabypille verschrieben, die ein Östrogen und ein Progestin enthält (ein kombiniertes orales Verhütungsmittel), oder ein Verhütungsmittel, das nur ein Progestin (eine synthetische Form des weiblichen Hormons Progesteron) freisetzt, z. B. ein Intrauterinpessar (IUP), oder Medroxyprogesteron. Beide Behandlungsformen können Folgendes bewirken:

Senkung des Risikos eines Endometriumkarzinoms aufgrund des hohen Östrogenspiegels

Regelmäßigere Menstruationsperioden

Senkung des Spiegels männlicher Geschlechtshormone

Leichte Reduzierung von übermäßiger Körperbehaarung und Akne

Metformin, das zur Behandlung von Typ-2-Diabetes angewendet wird, kann zur Steigerung der Insulinsensitivität eingesetzt werden, sodass der Körper nicht mehr so viel Insulin produzieren muss. Dieses Medikament kann Frauen helfen, Gewicht zu reduzieren, und ein Eisprung und Menstruationsperioden setzen ein. Wenn Frauen Metformin einnehmen und nicht schwanger werden möchten, sollten sie verhüten. Metformin hat geringe oder gar keine Wirkung auf übermäßiges Haarwachstum, Akne oder Unfruchtbarkeit. Wenn Metformin eingesetzt wird, müssen Frauen regelmäßig Bluttests zur Messung des Glukosespiegels (Blutzucker) und zur Beurteilung der Nieren- und Leberfunktion vornehmen.

Medikamente, die Frauen mit polyzystischem Ovarialsyndrom beim Abnehmen helfen können, sind unter anderem Liraglutid (zur Behandlung von Typ-2-Diabetes) und Orlistat (zur Behandlung von Adipositas). Orlistat und Inosite (die Insulin wirksamer machen) können die Symptome lindern, die mit dem hohen Spiegel männlicher Hormone zusammenhängen (wie übermäßige Körperbehaarung), und die Insulinresistenz verringern.

Wenn die Frau schwanger werden möchte und an Übergewicht leidet, kann eine Gewichtsreduzierung helfen. In der Regel werden solche Frauen an einen Spezialisten für Reproduktionsmedizin überwiesen. Andernfalls wird Clomifen (ein Fruchtbarkeitsmedikament) oder Letrozol probiert. Diese Medikamente stimulieren den Eisprung. Wenn diese Mittel keine Wirkung zeigen und die Betroffene an einer Insulinresistenz leidet, könnte Metformin helfen, da durch die Senkung des Insulinspiegels der Eisprung ausgelöst werden kann. Wenn keines dieser Medikamente wirkt, können andere Fruchtbarkeitsmedikamente getestet werden. Dazu gehören das follikelstimulierende Hormon, um die Eierstöcke anzuregen, ein Agonist des Gonadotropin freisetzenden Hormons (GnRH), um die Freisetzung von follikelstimulierendem Hormon anzuregen, und humanes Choriongonadotropin, um den Eisprung auszulösen.

Wenn Fruchtbarkeitsmedikamente nicht wirken oder die Frau sie nicht einnehmen möchte, kann eine Operation (sogenannte laparoskopisches ovarielles Drilling oder Ovar-Thermokoagulation) versucht werden. Dieser Eingriff wird laparoskopisch durchgeführt. Der Arzt nimmt dabei kleine Schnitte direkt ober- oder unterhalb des Nabels vor. Anschließend wird ein dünner Beobachtungsschlauch (ein sogenanntes Laparoskop) durch einen Schnitt in die Bauchhöhle eingeführt. Durch einen anderen Schnitt werden spezielle Instrumente eingeführt, die durch elektrischen Strom oder Laser kleine Bereiche der Eierstöcke zerstören, die männliche Hormone (Androgene) produzieren. So wird die Androgenproduktion verringert. Die Verringerung der hohen Androgenspiegel bei Frauen mit polyzystischem Ovarialsyndrom kann zur Regulierung der Menstruationszyklen beitragen und so die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöhen. Eine Vollnarkose ist erforderlich.