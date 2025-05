Was ist eine Endometriose?

Was ist eine Endometriose?

Die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) ist das Gewebe, das die Innenwände Ihres Uterus (Gebärmutter) auskleidet. Das Gewebe wächst jeden Monat während Ihres Menstruationszyklus heran, weil es sich auf das Austragen eines Babys vorbereitet. Wenn Sie nicht schwanger werden, wird das Gebärmuttergewebe wieder abgestoßen. Wenn es abgestoßen wird, blutet es. Diese Blutungen sind Ihre monatliche Periode. Nachdem die Periode beendet ist, wächst das Gebärmuttergewebe von Neuem.

Von einer Endometriose spricht man, wenn Gebärmuttergewebe außerhalb Ihrer Gebärmutter wächst, gewöhnlich an anderen Stellen im Inneren Ihres Bauches. Häufig wächst das Gewebe auf oder um Ihre Eierstöcke, Gebärmutter oder Eileiter herum. Ihre Eileiter befördern Ihre Eizellen von Ihren Eierstöcken zu Ihrer Gebärmutter. Sie könnten eine Endometriose an einer oder mehreren Stellen haben.

Sämtliches Gebärmuttergewebe, das an falschen Stellen wächst, verhält sich so, als wäre es innerhalb Ihrer Gebärmutter. Das heißt also, dass es jeden Monat heranwächst und dann mit Ihrer Periode als Blutung ausgeschieden wird. Diese Blutungen können schmerzhaft sein. Manchmal führen diese Blutungen auch dazu, dass das Gewebe vernarbt. Dieses Narbengewebe blockiert dann Ihre Eileiter, die verhärten und eine Schwangerschaft erschweren.

Eine Endometriose kann Schmerzen bereiten, üblicherweise vor und während Ihrer Periode und während des Geschlechtsverkehrs

Sie kann es schwerer für Sie machen, schwanger zu werden

Ärzte diagnostizieren eine Endometriose, indem sie diese durch einen dünnen Beobachtungsschlauch sehen, der in der Nähe Ihres Bauchnabels in Ihren Bauch eingeführt wurde.

Ärzte können eine Endometriose mit Medikamenten und manchmal mit einer Operation behandeln.