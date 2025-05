Essenzielle Thrombozythämie

Schwere Komplikationen sind selten, können aber lebensbedrohlich sein.

In fast jedem Blutgefäß bilden sich Blutgerinnsel. In großen Gefäßen können sich diese auf die Beine (was eine tiefe Beinvenenthrombose verursacht), das Gehirn (was einen Schlaganfall verursacht), das Herz (was einen Herzinfarkt verursacht) oder die Lunge (was eine Lungenembolie verursacht) auswirken. In kleinen Blutgefäßen können sich die Gerinnsel auf Augen, Gehirn und Haut auswirken.

Zudem kann es zu übermäßigen Blutungen kommen. Obwohl man vielleicht denkt, dass eine erhöhte Anzahl der Blutplättchen immer eine übermäßige Blutgerinnung verursacht, kann eine sehr hohe Anzahl an Blutplättchen zu Blutungen führen, indem sie sich auf andere Teile des Blutgerinnungssystems auswirkt.