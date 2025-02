Verbrauchskoagulopathie (disseminierte intravasale Gerinnung, DIC)

Wenn sich die DIC plötzlich entwickelt, verursacht dies in der Regel Blutungen, die heftig sein können. Wenn dies nach einer Operation oder Geburt geschieht, können die Blutungen unkontrollierbar sein. Auch eine Injektion in die Vene kann eine anhaltende Blutung auslösen; ebenso können massive Blutungen im Gehirn, im Verdauungstrakt, in der Haut, den Muskeln und Körperhöhlen auftreten.

Wenn sich die Krankheit langsamer entwickelt, wie es zum Beispiel bei einer Krebserkrankung der Fall ist, kommen Gerinnsel in den Venen (tiefe Venenthrombose) häufiger vor als Blutungen. Wenn sich in den Venen (gewöhnlich in den Beinen) Blutgerinnsel bilden, kann es in diesem Bereich zu Schwellungen, Rötungen oder Schmerzen kommen. In manchen Fällen treten jedoch keine Symptome auf. Ein Blutgerinnsel in einer Vene kann auch in den Kreislauf gelangen und in die Lunge wandern (ein sogenannter Embolus). Durch Blutgerinnsel in der Lunge kann bei den Betroffenen eine Kurzatmigkeit ausgelöst werden.