Was ist ein Hornhautulkus?

Was ist ein Hornhautulkus?

Die Hornhaut ist die durchsichtige Schicht am vorderen Teil des Auges. Ein Hornhautulkus ist eine offene Wunde in der Hornhaut.

Blick ins Innere des Auges

Hornhautulzera werden in der Regel durch eine Infektion verursacht.

Die Infektion kann mit einer Augenverletzung oder einem Kratzer, einer Reizung durch eine Kontaktlinse oder bestimmten Augenkrankheiten beginnen.

Die Augen können schmerzen, tränen, lichtempfindlich und rot und blutunterlaufen sein.

Ärzte behandeln Hornhautulzera in der Regel mit antibiotischen Augentropfen.

Manchmal, nachdem ein Geschwür (Ulkus) auf der Hornhaut abgeheilt ist, entsteht eine trübe Narbe auf der Hornhaut, die die Sicht behindert.

Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie glauben, dass Sie ein Geschwür (Ulkus) auf der Hornhaut haben, da dies zu Blindheit führen kann.