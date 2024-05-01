Was ist ein Hornhautulkus?
Die Hornhaut ist die durchsichtige Schicht am vorderen Teil des Auges. Ein Hornhautulkus ist eine offene Wunde in der Hornhaut.
Blick ins Innere des Auges
Hornhautulzera werden in der Regel durch eine Infektion verursacht.
Die Infektion kann mit einer Augenverletzung oder einem Kratzer, einer Reizung durch eine Kontaktlinse oder bestimmten Augenkrankheiten beginnen.
Die Augen können schmerzen, tränen, lichtempfindlich und rot und blutunterlaufen sein.
Ärzte behandeln Hornhautulzera in der Regel mit antibiotischen Augentropfen.
Manchmal, nachdem ein Geschwür (Ulkus) auf der Hornhaut abgeheilt ist, entsteht eine trübe Narbe auf der Hornhaut, die die Sicht behindert.
Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie glauben, dass Sie ein Geschwür (Ulkus) auf der Hornhaut haben, da dies zu Blindheit führen kann.
Was verursacht Hornhautgeschwüre?
Die meisten andererseits werden verursacht durch:
Infektion
Viele verschiedene Bakterien, Viren und Parasiten können daran beteiligt sein.
Normalerweise haben Betroffene auch ein Augenproblem, das eine Infektion wahrscheinlicher macht, zum Beispiel:
Einen Kratzer auf dem Auge
Eine Reizung durch Kontaktlinsen, z. B. beim Tragen während des Schlafs oder bei unsachgemäßer Reinigung der Kontaktlinse
Eine Reizung durch einwachsende Wimpern oder eingedrehte Augenlider
Sehr trockene Augen
Was sind die Symptome eines Hornhautgeschwürs?
Normalerweise entwickelt sich ein Hornhautgeschwür (Ulkus) nur in einem Auge.
Die Symptome eines Hornhautgeschwürs umfassen:
Gerötetes, tränendes, blutunterlaufenes Auge
Augenschmerzen
Gefühl, als hätte man etwas im Auge
Lichteinfall schmerzt im Auge
Ein weißer oder gräulicher Punkt auf dem Auge
Wenn ein Hornhautgeschwür nicht behandelt wird, kann die Wunde tiefer gehen und die Infektion kann andere Teile des Auges schädigen.
Manchmal verspürt man eine Narbe, nachdem ein Hornhautgeschwür abgeheilt ist. Die Narbe kann die Sehkraft beeinträchtigen.
Woran erkennt der Arzt ein Hornhautgeschwür?
Ärzte diagnostizieren ein Geschwür (Ulkus) auf der Hornhaut, indem das Auge untersucht wird. Sie führen eine gründliche Augenuntersuchung durch, einschließlich der Überprüfung der Sehkraft, und können zudem:
Eine Probe des Hornhautgeschwürs für Tests abschaben
Wie wird ein Hornhautgeschwür behandelt?
Ein Hornhautgeschwür kann zur Erblindung führen. Daher ist es wichtig, sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn Sie glauben, dass Sie ein Hornhautgeschwür haben.
Die Ärzte werden sofort mit folgender Behandlung beginnen:
Antibiotische Augentropfen zur Bekämpfung von Infektionen
Augentropfen zur Erweiterung des Auges, um die Schmerzen zu lindern
Möglicherweise müssen Sie die antibiotischen Augentropfen am Anfang alle ein oder zwei Stunden das Auge tropfen.
In seltenen Fällen, wenn eine Narbe Ihre Sehkraft beeinträchtigt, kann der Arzt Folgendes vornehmen: Hornhauttransplantation (eine Operation, um Ihre trübe Hornhaut herauszunehmen und sie durch eine gesunde, durchsichtige Hornhaut zu ersetzen).