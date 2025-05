Blepharitis kann das Gefühl hervorrufen, dass sich ein Fremdkörper im Auge befindet. Die Augen und die Augenlider können jucken und brennen, und der Lidrand kann gerötet sein. Juckreiz tritt häufiger auf, wenn die Blepharitis allergisch bedingt ist und keine infektiöse Ursache hat. Die Augen können wässern und gegen helles Licht empfindlich werden.

Bei einigen Arten der Blepharitis, beispielsweise bei denen, die durch bakterielle Infektionen verursacht werden, können die Augenlider anschwellen und einige Wimpern können sich weiß färben oder sogar ausfallen. Diese Art der Blepharitis ist in der Regel akut. Manchmal entwickeln sich kleine, mit Eiter gefüllte Abszesse (Pusteln) in den Beuteln an der Wimpernbasis, die mit der Zeit flache Geschwüre bilden können (Blepharitis ulcerosa). Es kann sich eine Kruste bilden, die sich fest mit den Rändern der Augenlider verklebt. Wenn diese Kruste entfernt wird, kann die Oberfläche bluten. Während des Schlafens trocknen die Sekrete und kleben die Augenlider zusammen, sodass die Symptome beim Aufwachen schlimmer sein können.

Bei einigen Arten der Blepharitis, beispielsweise bei denen, die durch blockierte Talg- bzw. Meibom-Drüsen verursacht werden, verstopfen sich die Drüsen mit harten, wachsartigen Ablagerungen. Diese Art der Blepharitis kann chronisch sein. Die Betroffenen leiden oft an seborrhoischer Dermatitis oder Rosazea, und es kommt zur Bildung von Gerstenkörnern oder Hagelkörnern (Zysten am Augenlid).

Bei manchen Betroffenen mit Blepharitis kommt es zu trockenen Augen.

Die meisten Formen von Blepharitis treten tendenziell wiederholt auf und sprechen oft nur schlecht auf eine Behandlung an. Eine Blepharitis ist unangenehm und kosmetisch störend, beschädigt die Hornhaut jedoch normalerweise nicht und führt auch nicht zum Verlust des Sehvermögens. Manchmal kann eine Blepharitis ulcerosa zum Verlust der Wimpern, zu Vernarbungen der Lidränder und in seltenen Fällen sogar zu einer Entzündung führen, welche die Hornhaut angreift.

Eine chronische Blepharitis kann sich auch bei Menschen mit folgenden Erkrankungen entwickeln: