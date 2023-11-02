ما هو العَرَضُ العصبي؟
يمكن أن يوجد اختلافٌ كبيرٌ في الأعراض العصبية - الأعراض الناجمة عن اضطرابٍ يُصيبُ كامل الجهاز العصبي أو جزءًا منه - لأن الجهاز العصبي يضبط الكثير من وظائف الجسم المختلفة.ويمكن أن تشتملَ الأعراضُ على جميع أشكال الألم؛ كما يمكن أن تؤثر في وظائف العضلات والإحساس والحواس الخاصة (النظر والذوق والشم والسمع) والنوم والإدراك (الوعي) والوظائف العقليَّة (المعرفة).
وفيما يلي بعض الأَعرَاض العصبية الشائعة نسبيًّا:
الألم
خلل في وظائف العضلات
تغيُّرات في الإحساس
تغيُّرات في الحواس الخاصَّة
الأَعرَاضُ الأخرى
مشاكل النوم
تغيُّرات في الوَعي
التغيُّرات في الإدراك (القدرة الذهنية)