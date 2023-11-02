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ما هو العَرَضُ العصبي؟

يمكن أن يوجد اختلافٌ كبيرٌ في الأعراض العصبية - الأعراض الناجمة عن اضطرابٍ يُصيبُ كامل الجهاز العصبي أو جزءًا منه - لأن الجهاز العصبي يضبط الكثير من وظائف الجسم المختلفة.ويمكن أن تشتملَ الأعراضُ على جميع أشكال الألم؛ كما يمكن أن تؤثر في وظائف العضلات والإحساس والحواس الخاصة (النظر والذوق والشم والسمع) والنوم والإدراك (الوعي) والوظائف العقليَّة (المعرفة).

وفيما يلي بعض الأَعرَاض العصبية الشائعة نسبيًّا:

الألم

خلل في وظائف العضلات

تغيُّرات في الإحساس

  • الشعُّور باخدرار في الجلد

  • الشُّعور بالنَّخز أو بإحساس مشابه لوخز الدبابيس والإبر

  • زيادة (فرط الحساسية) للَّمس الخفيف

  • نقص الإحساس باللمس أو البرودة أو الحرارة أو الألم

  • فقد الإحساس بالوضعية (معرفة موقع أيّ جزء من الجسم في المكان أو الحيِّز)

تغيُّرات في الحواس الخاصَّة

الأَعرَاضُ الأخرى

مشاكل النوم

تغيُّرات في الوَعي

التغيُّرات في الإدراك (القدرة الذهنية)

  • صعوبة فهم اللغة أو استخدام اللغة للتحدّث أو الكتابة (حُبسَة aphasia)

  • ضُعف الذاكرة

  • صعوبة أداء المهارات الحركية الشائعة، مثل اللعب في المباراة أو تمشيط الشعر، رغم وجود قوة طبيعية (لاأَدَائِيَّة apraxia)

  • العَجز عن تمييز الأشياء المألوفة (العَمَه agnosia) أو الوجوه المألوفة (عَمَهُ تَعَرُّفِ الوُجوه prosopagnosia)

  • عدم القدرة على المحافظة على التركيز عندَ القيام بمهمة ما

  • العجز عن تمييز اليمين من اليسار

  • عدم القدرة على القيام بعمليَّة حسابيَّة بسيطة (تَعَذُّرُ الحِسَاب acalculia)

  • صعوبة فعم العلاقات الحيِّزية (مثل، عدم القدرة على رسم ساعة أو عدم القدرة على القيادة في حيٍّ مألوف)

  • الخَرَف (خلل في عددٍ من الوظائف المعرفية)

  • إهمال أحد جانبي الجسم أو إنكار وجوده (غالبًا بسبب إصابة في الدماغ)

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