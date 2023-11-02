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بعضُ أسباب وملامح ضُعف العضلات

السَّبب

السّمات الشائعة*

المقاربة التشخيصية†

اضطرابات الدماغ

أورام الدماغ

الصُّدَاع وتغيُّرات في الشخصية والتخليط الذهني وصعوبة التركيز والنعاس ونقص التوازن والتناسق والشلل أو الاخدرار

الاختلاجات في بعض الأحيان

تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT

التَّصلُّب المُتعدِّد (يُصيبُ الدِّماغ أو الحبل الشوكي أو كليهما)

أعراض أخرى عادةً لخلل وظيفة الجهاز العصبي (مثل نقص الإحساس والتنسيق ومشاكل في الرؤية)

الضُّعف الذي

  • يميل إلى أن يظهر ويختفي

  • يُصيبُ أجزاءً مختلفة من الجسم في بعض الأحيان

  • يتفاقم في الطقس الحار

التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، والحبل الشوكي أحيانًا

البزل النخاعي في بعض الأحيان

في بعض الأحيان استجابات محرّضة

السكتة الدماغية

الأَعرَاض التي تحدث فجأة:

  • ضُعف أو شَلل، في أحد جانبي الجسم عادةً

  • شذوذات أو نقص الإحساس في أحد جانبي الجسم

  • صعوبة التَّحدُّث، والتلعثم في الكلام أحيَانًا

  • تَخليط ذهنيّ

  • ضَعف أو تشوُّش أو نقص الرؤية، وخصوصًا في إحدى العينين

  • الدَّوخة أو نقص التوازن والتناسُق

تصوير الدِّماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT

اضطرابات الحَبل الشوكي‡

التهاب النخاع المستعرض الحادّ (التهاب الحبل الشوكي المفاجئ)، والذي يحدث غالبًا بسبب:

النَّخز والاخدرار وضُعف العضلات الذي:

  • يحدث بسرعة (خلال ساعات أو بضعة أيام)

  • يبدأ في القدمين وينتشر نحو الأعلى

يكون ضيّقًا ويُشبه الشريط حول الصدر أو البطن عادةً

صعوبة التَّبوُّل في كثيرٍ من الأحيان

عندما تكون الإصابةُ شديدة، يحدث نقصٌ في التَّحكُّم في الأمعاء والمثانة أو تراجعٌ في الرغبة الجنسية، بما في ذلك حدوث خللٍ في الانتصاب عند الرجال

تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI، أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT§، أو كليهما

استجابات محرَضة

البزل الشوكي للمساعدة على تحديد السبب

اختبارات دموية للتعرُّف إلى السبب

مُتَلاَزِمَةُ ذيل الفَرَس النَّاجمة عن الضغط على عددٍ من جذور الأعصاب الشوكيَّة، كما قد تنجم عن:

ضُعف في كِلتا الساقين

نقص الإحساس في الجزء الداخلي العلوي من الفخذين والأرداف والمثانة والأعضاء التناسلية والمنطقة الواقعة بينها (منطقة السرج)

الشعور بألم في أسفل الظهر عادةً

نقص السيطرة على الأمعاء والمثانة أو تراجع الرغبة المخفضة، بما في ذلك ضُعف الانتصاب عند الرجال

تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب CT§

انضغاط الحبل الشوكي الذي يحدث فجأة (حاد)، والذي قد ينجم عن:

  • خُراجات (جيوب من القيح)

  • الوَرم الدَّموي (جيوب من الدَّم)

  • إصابات الرقبة أو الظهر

  • بعض السرطانات

الأَعرَاض التي تظهر في غضون ساعات أو أيَّام

ضُعف أو شلل في الساقين، وأحيَانًا في الذراعين، ونقص الإحساس

في الخُراجات أو الأورام، الشُّعور بالألم عند لمس المنطقة المضغوطة

تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب CT§

انضغاط الحبل الشوكي الذي يحدث ببطء (مزمن)، والذي يمكن أن ينجم عن:

  • دَاء الفَقَارِ الرَّقَبِيّ (تنكُّس الأقراص الفقرية بسبب التهاب المَفاصِل)

  • التضيّق الشَّوكي (تضيُّق ممر الحبل الشوكي) بسبب التهاب المَفاصِل

  • بعض الأورام

الأَعرَاض التي تكون موجودة منذ أسابيع أو أشهر

عندما تكون الإصابةُ شديدة، يحدث نقصٌ في التَّحكُّم في الأمعاء والمثانة أو تراجعٌ في الرغبة الجنسية، بما في ذلك حدوث خللٍ في الانتصاب عند الرجال

تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب CT§

انضغاط أحد جذور الأعصاب الشوكية بسبب القرص المُمزَّق

الضُّعف أو الاخدرار أو كلاهما في ساقٍ أو ذراع

يحدث ألمٌ في الظهر أو الرقبة عادةً وينتشر إلى أسفل الساق أو الذراع

تصوير الحبل الشوكي بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT عادةً

يُجرى تخطيط كهربية العضل (تحفيز العضلات وتسجيل نشاطها الكهربائي) عادةًً

إجراء دراسات التوصيل العصبي في بعض الأحيان (قياس سرعة إنتقال الإشارات للأعصاب)

التصلُّب المتعدِّد (يُصيب الدماغ أو الحبل الشوكي أو كليهما)

أعراض أخرى عادةً لخلل وظيفة الجهاز العصبي (مثل نقص الإحساس والتنسيق ومشاكل في الرؤية)

الضُّعف الذي

  • يميل إلى أن يظهر ويختفي

  • يُصيبُ أجزاءً مختلفة من الجسم في بعض الأحيان

  • يتفاقم في الطقس الحار

التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي

البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان

اضطرابات تُصيبُ الأعصاب المحيطية والدماغ أو الحبل الشوكي║

التَّصَلُّب الجانِبِي الضُّمورِي (ALS)

ضُعف العضلات التدريجي الذي

  • يبدأ في اليدين عادةً

  • تكون شدَّة إصابته لأحد الجانبين أكثر من الجانب الآخر

خَرق وتقلصات عضليَّة لاإرادية وتشنُّجات عضليَّة

سيلان اللعاب وصعوبة التحدّث والبلع

مع تفاقم الاضطراب، تحدث صعوبةٌ في التنفس، والوفاة في النهاية

تخطيط كهربية العضل، وأحيانًا دراسات توصيل العصب

تصوير الدماغ والحبل الشوكي§ بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو كليهما لاستبعاد الاضطرابات التي يمكن أن تُسبِّبَ أعراضًا مشابهة

مُتلازمة ما بعدَ شلل الأطفال Postpolio syndrome

العضلات تُجهَد بسهولة وضُعف العضلات التَّدريجي

تحدث نفضاتٌ في العضلات ونقصٌ في الأنسجة العضلية في بعض الأحيان

عندََ الأشخاص الذين أُُصيبوا بشلل الأطفال

تخطيط كهربية العضل، وأحيانًا دراسات توصيل العصب

تصوير الدماغ والحبل الشوكي§ بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو كليهما لاستبعاد الاضطرابات التي يمكن أن تُسبِّبَ أعراضًا مشابهة

اضطرابات تُصيب عددًا من الأعصاب في نفس الوقت (حالات اعتلال الأعصاب polyneuropathies)

مُتلازمة غيلان باريه Guillain-Barré syndrome

الضُّعف وغالبًا نقص الإحساس الذي

  • يبدأ في كِلتا الساقين عادةً

  • ثم يتقدَّم صعودًا إلى الذراعين

تحدث صعوبة في البلع والتنفُّس عندما يصبح شديدًا

تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي

البَزل القَطنِي أو النخاعي

اعتلالات الأعصاب الوراثيَّة (مثل داء شاركو-ماري-توث)

هزال العضلات (الضمور)

الضُّعف وفقدان المُنعَكَسات في بعض الأحيان

فقدان الإحساس، بما في ذلك القدرةُ على الإحساس بوضعية الأطراف، والاهتزاز، والألم، ودرجة الحرارة

تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي

الاختبارات الجينية في بعض الأحيان

الضرر العصبي النَّاجم عن

ضعف في العضلات

  • يبدأ في كِلتا القدمين غالبًا

  • ثمّ يُصيب اليدين

  • ثم يتقدَّم إلى الساقين والذراعين

نقص الإحساس الذي يحدث عادةً قبل أن تُصبح العضلات ضعيفة

فقدان المنعكسات

تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي

اختبارات أخرى بحسب الاضطراب المشتبه به، مثل

  • اختبارات دموية وبوليَّة للتَّحرِّي عن السموم

  • اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن بعض الأضداد أو لقياس مستويات السكر أو الفيتامينات أو الأدوية

  • البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان

الاضطرابات التي تُصيب الاتصالات بين الأعصاب والعضلات (اضطرابات المَوصِل العَصَبِي العَضَلِي)

يُستَعملُ ذِيفَانِ الوَشيقِيَّة Botulinum toxin عندما تكون الجرعة شديدة الارتفاع لعلاج خلل التوتر dystonia أو التشنّجات العضلية الأخرى

ضُعف العضلات المُعالجة، أو جميع العضلات في بعض الأحيان

فحص الطبيب فقط

التَّسمُّم الوشيقي (بسبب جرثومة المِطَثِّيَّة الوَشِيقِيَّة Clostridium botulinum)

في البداية، غالبًا ما يكون الفمُ جافًا وتتدلى الأجفان، وتحدث مشاكل في الرؤية (مثل الرؤية المزدوجة) والمعاناة من صعوبة في البلع والتحدث وضعف العضلات التدريجي السريع، الذي يبدأ في الوجه غالبًا وينتقل إلى أسفل الجسم

عندما يكون الغذاء الملوّث هو المصدر، يحدث الغثيان والقيء وتشنجات في المعدة والإسهال

لا تحدث تغيُّراتٌ في الإحساس

إجراء اختبارات الدَّم أو البراز للتَّحري عن السموم التي تنتجها الجراثيم

إجراء تَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل عادةً

يُجرى في بعض الأحيان تخطيطُ كهربية العضل أو فحص لعيِّنة من البراز للتَّحرِّي عن الجراثيم

الوَهَن العَضَلِي الوَبيل Myasthenia gravis

ضُعف الأجفان وتدلِّيها والرؤية المزدوجة وصعوبة التحدث والبلع وضُعف الذراعين والساقين

ضعف مفرط في العضلات المصابة

  • يحدث بعدَ استخدام العضلات

  • يختفي بعدَ الراحة

  • يعود إلى الظهور عندما يَجرِي استخدامُها مَرَّةً أخرى

في بعض الأحيان اختبار كيس الثلج لمعرفة ما إذا كانت البرودة تُحسِّن من قوة العضلات بعدَ استخدامها

اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن وجود بعض الأضداد أو تَخطيط كَهرَبِيَّة العَضَل

التَّسمُّم بالفوسفات العضويَّة أو الكاربامات (مبيد حشري)

دُماع العينين وتشوُّش الرؤية وزيادة إنتاج اللعاب والتَّعرُّق والسعال والقيء وزيادة التَّبرُّز والتَّبوُّل وضعف العضلات التي تنتفض

الفحص السريري بمفرده غالبًا

تُجرى اختباراتٌ دمويَّة لمعرفة أو تحديد السُّم أو الذيفان في بعض الأحيان

اضطرابات تُصيبُ العضلات (حالات اعتلال عضلي)

الحالات التي تُسبب هزال العضلات المُتعمِّم:

نقص النسيج العضلي

عندَ الأشخاص الذين لديهم دليل واضح على المشكلة

فحص الطبيب فقط

شذوذات في الكهارل ناجمة عن اضطرابات معينة أو استخدام مُدرَّات البول، مثل

الضُّعف الذي

  • يُصيبُ كامل الجسم

  • يمكن أن يظهرَ ويختفي

  • يتزامن مع تشنُّجات ونفضات عضليَّة غالبًا

اختبارات دمويَّة لقياس مستوى البوتاسيوم والكهارل الأخرى

خلل في وظيفة العضلات بسبب تناول الكحول أو الستيرويدات القشريَّة أو أدوية أخرى مختلفة

الضُّعف الذي يميل إلى أن يكون السبب الأوَّل لصعوبة الوقوف أو رفع الذراعين فوق الرَّأس

استخدام أحد العقاقير أو الأدوية التي يمكن أن تُسبِّبَ ضَرَرًا للعضلات (مثل أحد الستاتينات)

تحدث أوجاعٌ وآلامٌ في العضلة عندما ينجم عن تناول الكحول أو استعمال أدوية مُعيَّنة

إيقاف استخدام أيِّ نوع من الأدوية التي يمكن أن تُسبّب خللًا في وظيفة العضلات

يُجرى تَخطيط كَهرَبِيَّة العَضَل في بعض الأحيان

اختبارات دمويَّة لقياس مستويات إنزيمات العضلات التي تتسرَّب من العضلات المُتضرِّرة إلى الدَّم

حالات الحَثَل العضلي، مثل

  • الحَثل العضلي من نمط دوشن

  • الحثل العضلي لحزام الطرف

ضُعف العضلات التدريجي الذي

  • قد يبدأ خلال مرحلة الإرضاع أو الطفولة أو البلوغ

  • يمكن أن يتقدَّم بسرعةٍ وفقًا لنوع الحالة، ممَّا يُسبِّبُ الوفاة المبكِّرة

في بعض الأنواع، انحناء غير طبيعي في العمود الفقري (الجّنف) وضُعف عضلات العمود الفقري الذي يحدث خلال مرحلة الطفولة غالبًا

تاريخ عائلي شامل لتحديد ما إذا كان أيُّ فرد من أفراد العائلة قد أُصيبَ باضطرابٍ مماثل

الاختباراتُ الجينية

الخزعة العضلية في بعض الأحيان

حالات العدوى الفيروسية التي تُسبّب التهاب العضلات.مثل

  • عدوى فيروس الهربس البسيط

  • الإصابة بعدوى فيروس الإيدز HIV

  • كثرة الوحيدات Mononucleosis

  • الهِربِس النُطاقِيّ

  • الزهري

الأوجاع والآلام العضليَّة التي تتفاقم بالحركة، وخصوصًا المشي

حُمَّى أو سيلان الأنف أو السعال أو التهاب الحلق أو التعب أحيَانًا

في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط

اختبارات دمويَّة في بعض الأحيان لقياس مستويات إنزيمات العضلات التي تتسرَّب من العضلات المُتضرِّرة إلى الدَّم

غالبًا ما تُجرى اختبارات للدم أو للسائل النخاعي لتحري العدوى التي تسبب الأعراض

في بعض الأحيان اختزاع العضلات (أخذ قطعة من نسيج العضلات لفحصها تحت المجهر)

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

‡ على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.

‡ تختلف الأَعرَاض باختلاف موضع (مستوى) الضَّرر.تتأثر المناطق التي تُعصِّبها أجزاء من الحبل الشوكي تحت مستوى الجزء المصاب (انظر الشكل أين يتعرض الحبل الشوكي إلى الضررَ؟).

§ في الولايات المتحدة الأمريكية، يكون التَّصوير بالرنين المغناطيسي MRI متوفرًا عادةً.ولكن، وفي حال عدم توفر التصوير بالرنين المغناطيسي، يمكن إجراء تصوير النخاع المقطعي المحوسب (CT).عندَ تصوير النخاع، تؤخذ صورٌ الأشعَّة السِّينية للحبل الشوكي بعد حقن عامل التباين المشعّ من خلال البزل الشوكي.

║ لا يتأثر الإحساس عادة.

CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.

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