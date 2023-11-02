* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

‡ على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.

‡ تختلف الأَعرَاض باختلاف موضع (مستوى) الضَّرر.تتأثر المناطق التي تُعصِّبها أجزاء من الحبل الشوكي تحت مستوى الجزء المصاب (انظر الشكل أين يتعرض الحبل الشوكي إلى الضررَ؟).

§ في الولايات المتحدة الأمريكية، يكون التَّصوير بالرنين المغناطيسي MRI متوفرًا عادةً.ولكن، وفي حال عدم توفر التصوير بالرنين المغناطيسي، يمكن إجراء تصوير النخاع المقطعي المحوسب (CT).عندَ تصوير النخاع، تؤخذ صورٌ الأشعَّة السِّينية للحبل الشوكي بعد حقن عامل التباين المشعّ من خلال البزل الشوكي.

║ لا يتأثر الإحساس عادة.