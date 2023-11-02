بعضُ أسباب وملامح ضُعف العضلات
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
اضطرابات الدماغ
الصُّدَاع وتغيُّرات في الشخصية والتخليط الذهني وصعوبة التركيز والنعاس ونقص التوازن والتناسق والشلل أو الاخدرار
الاختلاجات في بعض الأحيان
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
التَّصلُّب المُتعدِّد (يُصيبُ الدِّماغ أو الحبل الشوكي أو كليهما)
أعراض أخرى عادةً لخلل وظيفة الجهاز العصبي (مثل نقص الإحساس والتنسيق ومشاكل في الرؤية)
الضُّعف الذي
التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، والحبل الشوكي أحيانًا
البزل النخاعي في بعض الأحيان
الأَعرَاض التي تحدث فجأة:
تصوير الدِّماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT
اضطرابات الحَبل الشوكي‡
التهاب النخاع المستعرض الحادّ (التهاب الحبل الشوكي المفاجئ)، والذي يحدث غالبًا بسبب:
النَّخز والاخدرار وضُعف العضلات الذي:
يكون ضيّقًا ويُشبه الشريط حول الصدر أو البطن عادةً
صعوبة التَّبوُّل في كثيرٍ من الأحيان
عندما تكون الإصابةُ شديدة، يحدث نقصٌ في التَّحكُّم في الأمعاء والمثانة أو تراجعٌ في الرغبة الجنسية، بما في ذلك حدوث خللٍ في الانتصاب عند الرجال
تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI، أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT§، أو كليهما
البزل الشوكي للمساعدة على تحديد السبب
اختبارات دموية للتعرُّف إلى السبب
مُتَلاَزِمَةُ ذيل الفَرَس النَّاجمة عن الضغط على عددٍ من جذور الأعصاب الشوكيَّة، كما قد تنجم عن:
ضُعف في كِلتا الساقين
نقص الإحساس في الجزء الداخلي العلوي من الفخذين والأرداف والمثانة والأعضاء التناسلية والمنطقة الواقعة بينها (منطقة السرج)
الشعور بألم في أسفل الظهر عادةً
نقص السيطرة على الأمعاء والمثانة أو تراجع الرغبة المخفضة، بما في ذلك ضُعف الانتصاب عند الرجال
تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب CT§
انضغاط الحبل الشوكي الذي يحدث فجأة (حاد)، والذي قد ينجم عن:
الأَعرَاض التي تظهر في غضون ساعات أو أيَّام
ضُعف أو شلل في الساقين، وأحيَانًا في الذراعين، ونقص الإحساس
في الخُراجات أو الأورام، الشُّعور بالألم عند لمس المنطقة المضغوطة
تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب CT§
انضغاط الحبل الشوكي الذي يحدث ببطء (مزمن)، والذي يمكن أن ينجم عن:
الأَعرَاض التي تكون موجودة منذ أسابيع أو أشهر
عندما تكون الإصابةُ شديدة، يحدث نقصٌ في التَّحكُّم في الأمعاء والمثانة أو تراجعٌ في الرغبة الجنسية، بما في ذلك حدوث خللٍ في الانتصاب عند الرجال
تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي MRI أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب CT§
انضغاط أحد جذور الأعصاب الشوكية بسبب القرص المُمزَّق
الضُّعف أو الاخدرار أو كلاهما في ساقٍ أو ذراع
يحدث ألمٌ في الظهر أو الرقبة عادةً وينتشر إلى أسفل الساق أو الذراع
تصوير الحبل الشوكي بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT عادةً
يُجرى تخطيط كهربية العضل (تحفيز العضلات وتسجيل نشاطها الكهربائي) عادةًً
إجراء دراسات التوصيل العصبي في بعض الأحيان (قياس سرعة إنتقال الإشارات للأعصاب)
التصلُّب المتعدِّد (يُصيب الدماغ أو الحبل الشوكي أو كليهما)
أعراض أخرى عادةً لخلل وظيفة الجهاز العصبي (مثل نقص الإحساس والتنسيق ومشاكل في الرؤية)
الضُّعف الذي
التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي
البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان
اضطرابات تُصيبُ الأعصاب المحيطية والدماغ أو الحبل الشوكي║
ضُعف العضلات التدريجي الذي
خَرق وتقلصات عضليَّة لاإرادية وتشنُّجات عضليَّة
سيلان اللعاب وصعوبة التحدّث والبلع
مع تفاقم الاضطراب، تحدث صعوبةٌ في التنفس، والوفاة في النهاية
تخطيط كهربية العضل، وأحيانًا دراسات توصيل العصب
تصوير الدماغ والحبل الشوكي§ بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو كليهما لاستبعاد الاضطرابات التي يمكن أن تُسبِّبَ أعراضًا مشابهة
العضلات تُجهَد بسهولة وضُعف العضلات التَّدريجي
تحدث نفضاتٌ في العضلات ونقصٌ في الأنسجة العضلية في بعض الأحيان
عندََ الأشخاص الذين أُُصيبوا بشلل الأطفال
تخطيط كهربية العضل، وأحيانًا دراسات توصيل العصب
تصوير الدماغ والحبل الشوكي§ بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو كليهما لاستبعاد الاضطرابات التي يمكن أن تُسبِّبَ أعراضًا مشابهة
اضطرابات تُصيب عددًا من الأعصاب في نفس الوقت (حالات اعتلال الأعصاب polyneuropathies)
الضُّعف وغالبًا نقص الإحساس الذي
تحدث صعوبة في البلع والتنفُّس عندما يصبح شديدًا
تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي
البَزل القَطنِي أو النخاعي
هزال العضلات (الضمور)
الضُّعف وفقدان المُنعَكَسات في بعض الأحيان
فقدان الإحساس، بما في ذلك القدرةُ على الإحساس بوضعية الأطراف، والاهتزاز، والألم، ودرجة الحرارة
تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي
الاختبارات الجينية في بعض الأحيان
الضرر العصبي النَّاجم عن
ضعف في العضلات
نقص الإحساس الذي يحدث عادةً قبل أن تُصبح العضلات ضعيفة
فقدان المنعكسات
تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي
اختبارات أخرى بحسب الاضطراب المشتبه به، مثل
الاضطرابات التي تُصيب الاتصالات بين الأعصاب والعضلات (اضطرابات المَوصِل العَصَبِي العَضَلِي)
يُستَعملُ ذِيفَانِ الوَشيقِيَّة Botulinum toxin عندما تكون الجرعة شديدة الارتفاع لعلاج خلل التوتر dystonia أو التشنّجات العضلية الأخرى
ضُعف العضلات المُعالجة، أو جميع العضلات في بعض الأحيان
فحص الطبيب فقط
التَّسمُّم الوشيقي (بسبب جرثومة المِطَثِّيَّة الوَشِيقِيَّة Clostridium botulinum)
في البداية، غالبًا ما يكون الفمُ جافًا وتتدلى الأجفان، وتحدث مشاكل في الرؤية (مثل الرؤية المزدوجة) والمعاناة من صعوبة في البلع والتحدث وضعف العضلات التدريجي السريع، الذي يبدأ في الوجه غالبًا وينتقل إلى أسفل الجسم
عندما يكون الغذاء الملوّث هو المصدر، يحدث الغثيان والقيء وتشنجات في المعدة والإسهال
لا تحدث تغيُّراتٌ في الإحساس
إجراء اختبارات الدَّم أو البراز للتَّحري عن السموم التي تنتجها الجراثيم
إجراء تَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل عادةً
يُجرى في بعض الأحيان تخطيطُ كهربية العضل أو فحص لعيِّنة من البراز للتَّحرِّي عن الجراثيم
ضُعف الأجفان وتدلِّيها والرؤية المزدوجة وصعوبة التحدث والبلع وضُعف الذراعين والساقين
ضعف مفرط في العضلات المصابة
في بعض الأحيان اختبار كيس الثلج لمعرفة ما إذا كانت البرودة تُحسِّن من قوة العضلات بعدَ استخدامها
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن وجود بعض الأضداد أو تَخطيط كَهرَبِيَّة العَضَل
دُماع العينين وتشوُّش الرؤية وزيادة إنتاج اللعاب والتَّعرُّق والسعال والقيء وزيادة التَّبرُّز والتَّبوُّل وضعف العضلات التي تنتفض
الفحص السريري بمفرده غالبًا
تُجرى اختباراتٌ دمويَّة لمعرفة أو تحديد السُّم أو الذيفان في بعض الأحيان
اضطرابات تُصيبُ العضلات (حالات اعتلال عضلي)║
الحالات التي تُسبب هزال العضلات المُتعمِّم:
نقص النسيج العضلي
عندَ الأشخاص الذين لديهم دليل واضح على المشكلة
فحص الطبيب فقط
شذوذات في الكهارل ناجمة عن اضطرابات معينة أو استخدام مُدرَّات البول، مثل
الضُّعف الذي
اختبارات دمويَّة لقياس مستوى البوتاسيوم والكهارل الأخرى
خلل في وظيفة العضلات بسبب تناول الكحول أو الستيرويدات القشريَّة أو أدوية أخرى مختلفة
الضُّعف الذي يميل إلى أن يكون السبب الأوَّل لصعوبة الوقوف أو رفع الذراعين فوق الرَّأس
استخدام أحد العقاقير أو الأدوية التي يمكن أن تُسبِّبَ ضَرَرًا للعضلات (مثل أحد الستاتينات)
تحدث أوجاعٌ وآلامٌ في العضلة عندما ينجم عن تناول الكحول أو استعمال أدوية مُعيَّنة
إيقاف استخدام أيِّ نوع من الأدوية التي يمكن أن تُسبّب خللًا في وظيفة العضلات
يُجرى تَخطيط كَهرَبِيَّة العَضَل في بعض الأحيان
اختبارات دمويَّة لقياس مستويات إنزيمات العضلات التي تتسرَّب من العضلات المُتضرِّرة إلى الدَّم
حالات الحَثَل العضلي، مثل
ضُعف العضلات التدريجي الذي
في بعض الأنواع، انحناء غير طبيعي في العمود الفقري (الجّنف) وضُعف عضلات العمود الفقري الذي يحدث خلال مرحلة الطفولة غالبًا
تاريخ عائلي شامل لتحديد ما إذا كان أيُّ فرد من أفراد العائلة قد أُصيبَ باضطرابٍ مماثل
الاختباراتُ الجينية
الخزعة العضلية في بعض الأحيان
حالات العدوى الفيروسية التي تُسبّب التهاب العضلات.مثل
الأوجاع والآلام العضليَّة التي تتفاقم بالحركة، وخصوصًا المشي
حُمَّى أو سيلان الأنف أو السعال أو التهاب الحلق أو التعب أحيَانًا
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
اختبارات دمويَّة في بعض الأحيان لقياس مستويات إنزيمات العضلات التي تتسرَّب من العضلات المُتضرِّرة إلى الدَّم
غالبًا ما تُجرى اختبارات للدم أو للسائل النخاعي لتحري العدوى التي تسبب الأعراض
في بعض الأحيان اختزاع العضلات (أخذ قطعة من نسيج العضلات لفحصها تحت المجهر)
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡ على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.
‡ تختلف الأَعرَاض باختلاف موضع (مستوى) الضَّرر.تتأثر المناطق التي تُعصِّبها أجزاء من الحبل الشوكي تحت مستوى الجزء المصاب (انظر الشكل أين يتعرض الحبل الشوكي إلى الضررَ؟).
§ في الولايات المتحدة الأمريكية، يكون التَّصوير بالرنين المغناطيسي MRI متوفرًا عادةً.ولكن، وفي حال عدم توفر التصوير بالرنين المغناطيسي، يمكن إجراء تصوير النخاع المقطعي المحوسب (CT).عندَ تصوير النخاع، تؤخذ صورٌ الأشعَّة السِّينية للحبل الشوكي بعد حقن عامل التباين المشعّ من خلال البزل الشوكي.
║ لا يتأثر الإحساس عادة.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.