نظرة داخل العين
في هذه الموضوعات
- حقائق سريعة: سحجات القرنية والأجسام الغريبة في القَرنيَّة
- حقائق سريعة: قرحة القرنية
- حقائق سريعة: التهاب القرنية
- اختبارات اضطرابات العين
- فحص العين
- تشريح ووظيفة العينين
- فقد البصر المُفاجئ
- الألم في العين
- الومضات الضوئية والأجسام الطافية
- احمرار العين
- تغيُّم الرؤية
- شَبيه الفُقاع في الأغشية المُخاطيَّة العينيَّة
- النزفُ تحت الملتحمة
- لَمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الملتحمة والصُّلبة
- التهابُ الملتحمة العدوائيّ
- التراخوما أو الحَثَر
- التِهابُ الـمُلتَحِمة التحسُّسي
- التِهابُ ظاهر الصُّلبة
- التهابُ الصلبة
- الشُّحيمة والظُّفرَة
- زرع القرنية
- التهاب القرنية بالهربس البسيط
- الهربس النطاقي العيني
- تمخرط القرنية
- التهاب القرنية والملتحمة النُفاطي
- التهاب القرنية المنقط السطحي
- مُتلازمة كوغان
- التهاب القرنية الخِلالي
- مقدمة إلى اضطرابات القرنية
- تليّن القرنية
- التهاب القرنية التقرحي المحيطي
- مدخل إلى اضطرابات الحجاج
- التهابُ الملتحمة عند حديثي الولادة
- التَحدَمِيَّة (النزف داخل الحجرة الأماميَّة للعين)
- انفصال الشَّبكيَّة النَّاجم عن إصابة العين