اختبارات ما قبل الولادة للاضطرابات الجينية والعيوب الخلقية

تتضمن اختبارات ما قبل الولادة للكشف عن الاضطرابات الجينية والعيوب الخلقية اختبار المرأة الحامل أو الجنين قبل ولادته لتحديد ما إذا كان يعاني من شذوذات معينة، بما في ذلك بعض الاضطرابات الجينية الموروثة أو التي حدثت بشكل عفوي.غالبًا ما تُجرى اختبارات التحري غير الباضعة أولًا (مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو اختبارات الدم)، وإذا كانت النتائج غير طبيعية فيمكن للمرأة الحامل أن تقرر ما إذا كانت ترغب بإجراء اختبار باضع.تستخدم الاختبارات الباضعة، مثل أخذ عينات من الزغابات المشيمائية، وبزل السلى، وأخذ عينات من دم الحبل السري عن طريق الجلد، عَيِّنَة من الحمض النووي للجنين DNA وتكون أكثر دقة.ولكن هذه الاختبارات قد تنطوي على خطر منخفض لخسارة الحمل أو الضرر للجنين.

غالبًا ما يكون التصوير بالأمواج فوق الصوتية جزءًا من الرعاية الروتينية قبل الولادة.بالنسبة للاختبارات الأخرى الباضعة أو غير الباضعة للكشف عن الشذوذات الجينية للجنين أو العيوب الخلقية، ينبغي على الآباء المستقبليين مناقشة دقة الاختبار وأي مخاطر ينطوي عليها مع اختصاصي الرعاية الصحية.لا تنطوي الاختبارات غير الباضعة، مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية، على مخاطر مباشرة عادةً، ولكن إذا كانت النتيجة إيجابية كاذبة (نتيجة الاختبار غير طبيعية مع عدم وجود شذوذ لدى الطفل)، فقد يؤدي ذلك إلى قيام أحد الوالدين بإجراء اختبارات باضعة، والتي تنطوي على بعض المخاطر.

ينبغي على الآباء الموازنة بين مخاطر الاختبار من جهة، وفوائد إجرائه من جهة ومعرفة ما إذا كان الطفل يعاني من شذوذ.على سبيل المثال، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان عدم معرفة نتائج الاختبار قد يُسبب القلق للزوجين.ينبغي عليهم التفكير في كيفية استخدام المعلومات إذا اكتشفوا أن طفلهم يعاني من خلل.وينبغي على الزوجين التفكير فيما إذا كانا سيلجآن إلى الإجهاض.فإذا لم يكن الإجهاض واردًا بالنسبة لهما، فينبغي إعادة النظر بإجراء الاختبار، والتأكد ما إذا كان اكتشاف شذوذ جيني عند الجنين سيُحضّر الزوجين من الناحية النفسية قبل الولادة، أم أنه لن يفيد إلا في زيادة مستويات القلق والشدة النفسية لديهما.بالنسبة لبعض الآباء والأمهات، إذا كانت مخاطر الاختبار تفوق فوائد معرفة أن الجنين يعاني من شذوذات صبغية، فالأفضل عدم إجرائه.

الجدول بعض الاضطرابات الوراثية التي يمكن اكتشافها قبل الولادة الجدول

الاختبارات الباضعة للتشخيص السابق للولادة يمكن اللجوء إلى العديد من الإجراءات لاختبار المادة الجينية للجنين بشكل مباشر للتحري عن التشوهات الجينية والكروموسومية.تُعد هذه الاختبارات إجراءات باضعة (بمعنى أنها تتطلب إدخال أدوات إلى الجسم) وقد تُعرض الجنين لخطر بسيط للإسقاط أو الأذى. بزل السلى يُعد بزل السلى amniocentesis أحد أكثر الاختبارات شيوعًا للكشف عن الشذوذات قبل الولادة.كثيرًا ما يُوصى بإجراء هذا الاختبار للأمهات الحوامل اللواتي تزيد أعمارهنّ عن 35 عامًا لأنهن يواجهن خطرًا أعلى لإنجاب طفل مُصاب بتشوهات صبغية، بشكل أكبر من النساء الأصغر سنًا.ولكن، يوصي العديد من الأطباء بإجراء هذا الاختبار لجميع النساء الحوامل بغض النظر عن أعمارهنّ، كما يمكن لأي امرأة حامل طلب إجراء هذا الاختبار حتى وإن كانت مخاطره أعلى من المستوى الطبيعي. في هذا الإجراء، تؤخذ عينة من السائل المُحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي amniotic fluid) وتُرسل لتحليلها في المختبر.عادةً ما يُجرى اختبار بزل السلى في الأسبوع الخامس عشر من الحمل أو بعد ذلك.يحتوي السائل الأمنيوسي على خلايا يطرحها الجنين.تُنمّى هذه الخلايا في المختبر بحيث يمكن تحليل الصبغيات الموجودة فيها.يُساعد بزل السلى الأطباء على قياس مستويات البروتين الجنيني-ألفا (بروتين يُصنع من قبل الجنين) في السائل الأمنيوسي.يشير هذا الإجراء بدقة أكبر إلى احتمال إصابة الجنين بتشوهات في الدماغ أو الحبل الشوكي، وذلك بالمقارنة مع قياس مستويات البروتين في دم الأم الحامل. اكتشاف الشذوذات قبل الولادة قبل الإجراء، يُستخدم التصوير بتخطيط الصدى لتقييم حالة قلب الجنين، وتأكيد عمر الحمل، وتحديد موضع المشيمة والسائل الأمنيوسي، ولتحديد عدد الأجنة داخل الرحم. يقوم الطبيب بإدخال إبرة عبر جدار البطن إلى السائل الأمنيوسي مباشرةً.قد يُستخدم في البداية مخدر موضعي لتخدير موضع الحقن.وفي أثناء الإجراء، يُستخدم التصوير بتخطيط الصدى أيضًا لمراقبة الجنين وتوجيه الإبرة نحو المكان المناسب.يجري سحب عينة من السائل، وتُخرج الإبرة. قد يحتوي السائل الأمنيوسي على آثار من دم الجنين.يمكن لهذه الكميات من الدم أن ترفع من مستوى البروتين الجنيني-ألفا، مما يجعل تفسير نتائج الاختبار صعبًا. إذا كانت زمرة دم الأم الحامل سلبية العامل الريصي، فتُعطى الغلوبولين المناعي الريصي Rho(D) بعد الإجراء، وذلك لمنع تشكل أجسام مضادة للعامل الريصي.عندما تكون المرأة ذات زمرة دموية سلبية العامل الريصي حاملًا بجنين ذو زمرة دموية إيجابية العامل الريصي (يسمى ذلك عدم توافق العامل الريصي)، فقد تنتج هذه الأجسام المضادة إذا تماس دم الجنين مع دمها، كما قد يحدث في أثناء بزل السلى.قد تُسبب هذه الأجسام المضادة مشاكل عند الجنين الذي تكون زمرة دمه إيجابية العامل الريصي.ولكن إذا كانت زمرة دم الأب سلبية العامل الريصي أيضًا، فلا داعٍ لهذه الحقنة، لأنه في هذه الحالة ستكون زمرة دم الجنين سلبية العامل الريصي دائمًا. يمكن لاختبار بزل السلى أن يُسبب في حالات نادرة مشاكل للأم الحامل أو جنينها.قد يحدث ما يلي: ألم: تشعر بعض النساء بألم بسيط في غضون ساعة أو ساعتين من الإجراء.

تسرب بقع من الدم أو كميات من السائل الأمنيوسي من المهبل: يحدث هذا الاختلاط بنسبة 1-2%، ولكن المشكلة لا تستمر لفترة طويلة، وعادةً ما تتعافى بدون علاج.

الإسقاط: تبلغ نسبة حدوث الإسقاط بسبب بزل السلى حوالى حالة واحدة لكل 500-1,000 حالة.

أذية الجنين بسبب الإبرة المُستخدمة: تكون هذه الإصابات نادرة جدًا. عادةً ما يمكن إجراء اختبار بزل السلى عندما تكون الأم حاملًا بتوأمين أو حتى أكثر من ذلك. أخذ عينات من الزغابات المشيمائية في أخذ العينات من الزغابات المشيمائية Chorionic Villus Sampling يقوم الطبيب بأخذ عينات صغيرة من الزغابات المشيمائية، وهي امتدادات صغيرة تُشكل جزءًا من المشيمة.يُستخدم هذا الإجراء لتشخيص بعض الاضطرابات عند الجنين، وعادةً في الفترة بين الأسبوعين 10-12 من الحمل. وخلافًا لبزل السلى، فإن أخذ عينات من الزغابات المشيمائية لا يُمكّن الطبيب من أخذ عينات من السائل الأمنيوسي.وبالتالي، فلا يمكن للطبيب قياس مستويات البروتين الجنيني-ألفا في السائل الأمنيوسي للتحري عن تشوهات الحبل الشوكي والدماغ (عيوب الأنبوب العصبي).قد يقترح الطبيب إجراء بزل السلى أو اختبارات دموية لقياس مستويات البروتين الجنيني-ألفا في مرحلة لاحقة من الحمل لتحري هذه العيوب. الميزة الرئيسية لاختبار أخذ عينات الزغابات المشيمائية هو أنه يمكن إجراؤها وظهور نتائجها في وقت أبكر من الحمل بالمقارنة مع بزل السلى.وبالتالي، في حال اكتشاف شذوذ، يمكن التعامل مع قلق الزوجين في وقت أبكر.ففي هذه الحالة، قد يُقرر الزوجان إنهاء الحمل، وإذا جرى اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر، فإن الإجهاض يكون أسهل وأكثر أمانًا.بالإضافة إلى ذلك، فإن الاكتشاف المبكر للشذوذات عند الجنين قد يمنح الزوجين وقتًا أطول للاستعداد للولادة التي قد تتطلب إجراءات طبية خاصة. قبل أخذ عينات من الزغابات المشيمائية، يُجرى تصوير بتخطيط الصدى لتحديد ما إذا كان الجنين على قيد الحياة أم لا، ولتأكيد عمر الحمل، والتحقق من وجود شذوذات واضحة، وتحديد موقع المشيمة. يمكن أخذ العينة من الزغابات المشيمائية من خلال عنق الرحم أو من خلال جدار البطن. من خلال عنق الرحم: تستلقي المرأة على ظهرها مع ثني الوركين والركبتين، وغالبًا ما يُستخدم رُكبان خاص لدعم الركبتين أو الكعبين، كالذي يُستخدم في سياق الفحص الحوضي.يقوم الطبيب بإدخال أنبوب رفيع ومرن (قثطار) من خلال المهبل وعنق الرحم باتجاه المشيمة.بالنسبة لمعظم النساء، يكون الإجراء مشابهًا جدًا لإجراء لطاخة بابانيكولاو Pap test، إلا أن عددًا قليلًا من النساء يجدنه مزعجًا أكثر.لا يمكن استخدام هذه الطريقة عند النساء اللواتي يعانين من عدوى تناسلية نشطة (مثل الهربس التناسلي أو السيلان).

من خلال جدار البطن: يقوم الطبيب بتخدير منطقة من الجلد عبر البطن ويقوم بإدخال إبرة من خلال جدار البطن إلى المشيمة.مُعظم النساء لا يجدن هذا الإجراء مؤلمًا.ولكن قد تشعر بعض النساء بألم خفيف في المنطقة فوق البطن لمدة ساعة أو ساعتين بعد الإجراء. في كلا الإجراءين، يستخدم الطبيب تخطيط الصدى لإرشاده في أثناء إدخال القثطار أو الإبرة وشفط عينة الأنسجة باستخدام محقن.بعد ذلك تُرسل العينة للتحليل في المختبر.تعاني الكثير من النساء من مشاهدة بقع ضوئية لمدة يوم أو يومين بعد أي من هذين الإجراءين. بعد أخذ العينة من الزغابات المشيمائية، تُعطى المرأة التي تكون زمرة دمها سلبية العامل الريصي حقنة من الغلوبولين المناعي الريصي 0(D)، وذلك للوقاية من إنتاج أجسام مضادة للعامل الريصي.عندما تكون المرأة ذات زمرة دموية سلبية العامل الريصي حاملًا بجنين ذو زمرة دموية إيجابية العامل الريصي (يسمى ذلك عدم توافق العامل الريصي)، فقد تنتج هذه الأجسام المضادة إذا تماس دم الجنين مع دمها، كما قد يحدث في أثناء أخذ عينات من الزغابات المشيمائية.يمكن لهذه الأجسام المضادة أن تُسبب مشكلة لدى الجنين.ولكن إذا كانت زمرة دم الأب سلبية العامل الريصي أيضًا، فلا داعٍ لهذه الحقنة، لأنه في هذه الحالة ستكون زمرة دم الجنين سلبية العامل الريصي دائمًا. تكون مخاطر أخذ عينات من الزغابات المشيمائية مشابهةً تقريبًا لمخاطر بزل السلى.وإن الخطر الأكثر شيوعًا هو الإسقاط، والذي يحدث بنسبة 1 لكل 500 حالة تقريبًا. يمكن في حالات نادرة أن يكون التشخيص الجيني غير دقيق بعد أخذ عينات من الزغابات المشيمائية، وبالتالي قد يكون من الضروري إجراء بزل السلى.في العموم، تكون دقة كلا الاختبارين متشابهة. أخذ عينات من الزغابات المشيمائ... فيديو أخذ عينات من دم الحبل السري عن طريق الجلد عند أخذ عينات من دم الحبل السري عن طريق الجلد يقوم الطبيب أولًا بتخدير منطقة الجلد فوق البطن.يستخدم الطبيب التصوير بتخطيط الصدى للاسترشاد، وبعد ذلك يقوم بإدخال إبرة عبر جدار البطن والرحم وصولاً إلى الحبل السري.تُسحب عينة من دم الجنين وتُرسل إلى المختبر لتحليلها، وتُسحب الإبرة من مكانها.يُعد أخذ عينة من دم الحبل السري للجنين عن طريق الجلد إجراءًا باضعًا.يمكن لهذا الإجراء أن يُسبب الإسقاط في حوالى 1% من الحالات. في الماضي، كان أخذ عينة من دم الحبل السري للجنين عن طريق الجلد يُستخدم عند الحاجة لتحليل صبغيات الجنين على وجه السرعة، وخاصةً قرب انتهاء الحمل عندما يكشف التصوير بتخطيط الصدى عن شذوذات في الجنين.ولكن هذا الإجراء أصبح نادرًا اليوم لنفس الهدف.وعوضًا عن ذلك، يقوم الطبيب بتحليل الجينات في خلايا السائل الأمنيوسي (التي يجري أخذها في أثناء بزل السلى)، أو قد يقوم الطبيب بتحليل جزء من المشيمة (في أثناء أخذ عينات من الزغابات المشيمائية).عادةً ما تكون هذه الاختبارات أقل خطورة وتوفر نتائج بسرعة أكبر. حاليًا، تؤخذ عينة من دم الحبل السري للجنين عن طريق الجلد من حين لآخر، وذلك عندما يشتبه الطبيب بأن الجنين يُعاني من فقر الدم .إذا كان الجنين يشتكي من فقر دم شديد، فقد يُنقل له الدم عن طريق الإبرة التي لا تزال مغروسة في الحبل السري للجنين. الاختبار الجيني قبل الزرع إذا كان الحمل سيتم من خلال التخصيب داخل الأنبوب، فيمكن للطبيب أحيانًا تشخيص الاضطرابات الجينية عند المُضغة قبل نقلها إلى رحم الأم.يتطلب هذا الاختبار الجيني قبل الزرع خبرة تقنية ويكون مكلفًا.تُستخدم هذه التقنية بشكل رئيسي للآباء والأمهات المستقبليين الذين يواجهون خطرًا مرتفعًا لإنجاب طفل مصاب باضطرابات جينية (مثل التليف الكيسي) أو شذوذات صبغية.ولكن، التقنيات الأحدث قد تقلل من تكلفة هذا الاختبار وتجعله متوفرًا على نطاق أوسع.