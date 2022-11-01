فقرُ الدَّم عند حديثي الولادة

فقرُ الدَّم هو اضطراب ينخفِضُ فيه عدد كريات الدم الحمراء في الدم بشكلٍ كبيرٍ.

ويمكن أن يحدث هذا الاضطرابُ عندما تنحلُّ كريات الدَّم الحمراء بسرعةٍ كبيرةٍ، ويفقد المصاب كمية كبيرة من الدَّم أو لا يُنتِجُ نقيّ العظام ما يكفي من كريات الدم الحمراءِ.

إذا انحلَّت كريات الدَّم الحمراء بسرعة كبيرة، قد تحدُث إصابة بفقر الدَّم وتزداد مستويات البيليروبين bilirubin (صِباغ أصفر يجري إنتاجه في أثناء التفكُّك الطبيعي لكريات الدَّم الحمراء)، ويُمكن أن يظهر جلد الطفل حديث الولادة وبياض عينيه بلونٍ أصفر (حالة تُسمَّى اليرقان jaundice).

وعندَ فقدانه كمية كبيرة من الدَّم بشكلٍ سريعٍ، قد يُصبِح الصغير حديث الولادة مريضًا بشكلٍ خطيرٍ، ويُصاب بصدمة، ويبدو شاحبًا، وتزداد سرعة نبضات قلبه، وينخفِضُ ضغط دمه مع تنفُّس سريعٍ وضحلٍ.

إذا كان هناك فقدان للدَّم أقلّ شدَّةً أو كان فقدان الدم يحدث تدريجيًا، قد يبدو حديث الولادة طبيعيًا ولكن بلونٍ شاحبٍ.

قد تنطوي المُعالجة على سوائل يجري تقديمها عبر الوريد ، ويتبع ذلك نقل الدَّم أو تبديل الدَّم.

وتحتوي هذه الكريَّاتُ على الهيموغلوبين، وهو بروتين يعطي الدمَ لونَه الأحمر ويمكِّنه من حمل الأكسجين من الرئتين وإيصاله إلى نُسُج الجسم كافَّة.يُستعمَل الأكسجين من قِبَل الخلايا للمساعدة على إنتاج الطاقة التي يحتاج إليها الجسم من الغذاء، بينما يُنتِج ثاني أكسيد الكربون كأحد الفضلات.تحمل كريات الدم الحمراء ثاني أكسيد الكربون بعيدًا عن الأنسجة وتعود به إلى الرئتين. عندما يكون عددُ كريات الدَّم الحمراء منخفضًا جدًّا، فإنَّ الدَّم يحمل كميةً أقل من الأكسجين، مما يُسبب التعب والضعف (انظر أيضًا لمحة عامة عن فقر الدم عند البالغين).

يحتوي نِقي العَظم على خلايا متخصصة تُنتِجُ كُريات الدَّم،ويُنتِجُ نِقي العَظم عادةً كمية قليلة جدًّا من كريات الدم الحمراء الجديدة بين الوِلادة والأسبوع الثالث أو الرابع من العُمر، ممَّا يُسبِّبُ انخفاضًا بطيئًا في تعداد كريات الدَّم الحمراء (يُسمَّى فقر الدَّم الفيزيولوجيّ physiologic anemia) خلال أوَّل شهرين إلى ثلاثة من الحياة.

يُعاني الخُدَّج من انخفاضٍ كبيرٍ في تعداد كريات الدَّم الحمراء،وتُسمَّى هذه الحالة فقر الدَّم عند الخُدَّج anemia of prematurity.يشيع فقرُ الدَّم عند الخُدَّج بين الرُّضع الذين يكون العُمر الحمليّ لديهم (الفترة الزمنية التي أمضاها الجنين في الرَّحم من بعد تخصيب البويضة) أقلّ من 32 أسبوعًا، وعند الرُّضَّع الذين أمضوا أيامًا عديدةً في المستشفى.

ويُمكن أن يحدُث فقر دم أكثر شدَّة في الحالات التالية:

عندما تنحلُّ كريات الدَّم الحمراء بسرعةٍ كبيرةٍ (عمليَّة تُسمَّى انحلال كريات الدَّم الحمراء hemolysis).

عندما يجري أخذ الكثير من دم الخُدَّج لاختبارات الدَّم.

عندما يجري فقدان كمية كبيرة من الدَّم في أثناء المخاض أو الوِلادة.

عندما لا يُنتِجُ نِقي العَظم كمية كافية من كريات الدَّم الحمراء الجديدة.

يمكن أن تَحدُث أكثر من واحدة من هذه العمليات في آنٍ معًا.

إنخفاض إنتاجُ كريات الدَّم الحمراء قبلَ الولادة، قد يفشل نِقي العَظم في إنتاج كمية كافية من كريات الدم الحمراء الجديدة،وقد يُؤدِّي هذا العيب النَّادر إلى فقر الدَّم الشديد.تنطوي الأمثلةُ على هذا النقص في إنتاج كريات الدم الحمراء على اضطرابات جينيَّة نادرة، مثل مُتلازمة فانكوني Fanconi syndrome وفقر الدَّم بحسب دياموند وبلاكفان Diamond-Blackfan anemia. وبعد الولادة، قد تحُول بعضُ أنواع العدوى (مثل عدوى الفيروس المضخم للخلايا والزهري وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري) دُون أن يقوم نِقي العَظم بإنتاج كمية كافيةٍ من كريات الدَّم الحمراء أيضًا.كما قد يُعاني المواليدُ الجُدد في حالات نادرة من نقصٍ في مواد مُغذِّية مُعيَّنة أيضًا، مثل الحديد، والفُولات (حمض الفوليك)، وفيتامين E، مما قد يُسبب فقر الدَّم لأن نِقي العَظم يُصبِح غير قادر على إنتاج كريات الدَّم الحمراء.

أعراض فقرُ الدَّم عند حديثي الولادة لا تظهر أيَّة أعراض عند مُعظم الرُّضع الذين لديهم فقر دم خفيف أو متوسِّط،وقد يؤدي فقر الدَّم المتوسِّط إلى تلكُّؤ sluggishness (خُمول lethargy) أو تغذية سيئة. مُضاعفات فقر الدم عند حديثي الولادة قد يكون المواليدُ الجدد، الذين فقدوا فجأةً كمية كبيرة من الدَّم في أثناء المخاض أو الولادة، في حالة صدمة، ويبدون شاحبينَ ولديهم تسرُّع في نبضات القلب وانخفاض في ضغط الدَّم، مع تنفُّس سريعٍ وضحلٍ. عندما ينجُم فقرُ الدَّم عن الانحلال السريع لكريات الدم الحمراء، تحدُث أيضًا زيادة في إنتاج البيليروبين، وقد يبدو جلدُ حديث الولادة وبياضُ عينيه أصفر اللون (اليَرقان).

تشخيص فقرُ الدَّم عند حديثي الولادة قبلَ الولادة، التصويرُ بالأمواج فوق الصوتية السابق للولادة prenatal ultrasound

بعدَ الولادة، الأعراض واختبارات الدَّم قبلَ الولادة، قد يستخدم الأطباء التصوير بتخطيط الصدى السابق للولادة، وقد يرون علامات لفقر الدَّم عندَ الجنين أحيانًا. أمَّا بعدَ الولادة، فيستند تشخيصُ فقر الدَّم إلى الأَعرَاض؛ ويجري تأكيد التشخيص عن طريق الاختبارات التي تُجرى على عَيِّنَة من دمِ الطفل حديث الولادة.بالإضافة إلى ذلك، يَجرِي في بعض الولايات في الولايات المتحدة تحري بعض أسباب فقر الدم عند المواليد الجدد، مثل عوز G6PD. اختبار مختبري اختبارات الحديد