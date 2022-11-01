فقرُ الدَّم عند حديثي الولادة

فقرُ الدَّم هو اضطراب ينخفِضُ فيه عدد كريات الدم الحمراء في الدم بشكلٍ كبيرٍ.
ويمكن أن يحدث هذا الاضطرابُ عندما تنحلُّ كريات الدَّم الحمراء بسرعةٍ كبيرةٍ، ويفقد المصاب كمية كبيرة من الدَّم أو لا يُنتِجُ نقيّ العظام ما يكفي من كريات الدم الحمراءِ.
إذا انحلَّت كريات الدَّم الحمراء بسرعة كبيرة، قد تحدُث إصابة بفقر الدَّم وتزداد مستويات البيليروبين bilirubin (صِباغ أصفر يجري إنتاجه في أثناء التفكُّك الطبيعي لكريات الدَّم الحمراء)، ويُمكن أن يظهر جلد الطفل حديث الولادة وبياض عينيه بلونٍ أصفر (حالة تُسمَّى اليرقان jaundice).
وعندَ فقدانه كمية كبيرة من الدَّم بشكلٍ سريعٍ، قد يُصبِح الصغير حديث الولادة مريضًا بشكلٍ خطيرٍ، ويُصاب بصدمة، ويبدو شاحبًا، وتزداد سرعة نبضات قلبه، وينخفِضُ ضغط دمه مع تنفُّس سريعٍ وضحلٍ.
إذا كان هناك فقدان للدَّم أقلّ شدَّةً أو كان فقدان الدم يحدث تدريجيًا، قد يبدو حديث الولادة طبيعيًا ولكن بلونٍ شاحبٍ.
قد تنطوي المُعالجة على سوائل يجري تقديمها عبر الوريد ، ويتبع ذلك نقل الدَّم أو تبديل الدَّم.
وتحتوي هذه الكريَّاتُ على الهيموغلوبين، وهو بروتين يعطي الدمَ لونَه الأحمر ويمكِّنه من حمل الأكسجين من الرئتين وإيصاله إلى نُسُج الجسم كافَّة.يُستعمَل الأكسجين من قِبَل الخلايا للمساعدة على إنتاج الطاقة التي يحتاج إليها الجسم من الغذاء، بينما يُنتِج ثاني أكسيد الكربون كأحد الفضلات.تحمل كريات الدم الحمراء ثاني أكسيد الكربون بعيدًا عن الأنسجة وتعود به إلى الرئتين. عندما يكون عددُ كريات الدَّم الحمراء منخفضًا جدًّا، فإنَّ الدَّم يحمل كميةً أقل من الأكسجين، مما يُسبب التعب والضعف (انظر أيضًا لمحة عامة عن فقر الدم عند البالغين).
يحتوي نِقي العَظم على خلايا متخصصة تُنتِجُ كُريات الدَّم،ويُنتِجُ نِقي العَظم عادةً كمية قليلة جدًّا من كريات الدم الحمراء الجديدة بين الوِلادة والأسبوع الثالث أو الرابع من العُمر، ممَّا يُسبِّبُ انخفاضًا بطيئًا في تعداد كريات الدَّم الحمراء (يُسمَّى فقر الدَّم الفيزيولوجيّ physiologic anemia) خلال أوَّل شهرين إلى ثلاثة من الحياة.
يُعاني الخُدَّج من انخفاضٍ كبيرٍ في تعداد كريات الدَّم الحمراء،وتُسمَّى هذه الحالة فقر الدَّم عند الخُدَّج anemia of prematurity.يشيع فقرُ الدَّم عند الخُدَّج بين الرُّضع الذين يكون العُمر الحمليّ لديهم (الفترة الزمنية التي أمضاها الجنين في الرَّحم من بعد تخصيب البويضة) أقلّ من 32 أسبوعًا، وعند الرُّضَّع الذين أمضوا أيامًا عديدةً في المستشفى.
ويُمكن أن يحدُث فقر دم أكثر شدَّة في الحالات التالية:
عندما تنحلُّ كريات الدَّم الحمراء بسرعةٍ كبيرةٍ (عمليَّة تُسمَّى انحلال كريات الدَّم الحمراء hemolysis).
عندما يجري أخذ الكثير من دم الخُدَّج لاختبارات الدَّم.
عندما يجري فقدان كمية كبيرة من الدَّم في أثناء المخاض أو الوِلادة.
عندما لا يُنتِجُ نِقي العَظم كمية كافية من كريات الدَّم الحمراء الجديدة.
يمكن أن تَحدُث أكثر من واحدة من هذه العمليات في آنٍ معًا.
الانحِلالُ السَّريع لكريَّات الدَّم الحمراء hemolysis
يُؤدِّي الانحِلالً أو التخرُّب الشديد لكريات الدَّم الحمراء إلى فقر الدَّم وارتفاع مستويات البيليروبين في الدَّم (فرط بيليروبين الدم hyperbilirubinemia).
داء انحلال الدَّم لدى حديثي الولادة hemolytic disease of the newborn هُو حالة قد تُؤدِّي إلى تَخريب كريات الدم الحمراء لدى حديثي الولادة بسرعة عن طريق الأجسام المُضادَّة من دم الأم.
كما قد تتعرضُ كرياتُ الدم الحمراء إلى التدمير بسرعة إذا كان هناك خلل وراثيّ في كريات الدم الحمراء عند حديث الوِلادة،وتُعدُّ كثرة الكريات الحمر الكرويَّة الوراثيَّة hereditary spherocytosis مثالاً على هذا، حيث تبدو كريات الدم الحمراء مثل كُرات صغيرة عند تفحُّصها تحت المجهر.
وهناك مثال آخر يحدث عند الرضع الذين يفتقرون إلى إنزيم خلايا الدَّم الحمراء الذي يُسمَّى نازعة هيدروجين الغلوكوز-6-فوسفات (عوز G6PD)).بالنسبة إلى هذه الشريحة من الرُّضع، قد يُؤدِّي تعرُّض الأم وجنينها إلى أدوية مُعيَّنة يجري استخدامها في أثناء الحمل (مثل أصباغ الأنيلين aniline dyes وأدوية السلفا sulfa والعديد من الأدوية الأخرى) إلى انحلالٍ سريع لكريات الدَّم الحمراء.
كما قد يحدث انحلال الدَّم مع الاعتلال الهيموغلوبينيّ hemoglobinopathies أيضًا.الاعتلال الهيمُوغلوبينيّ هُوَ اضطراب وراثيّ يُؤثِّرُ في بنية أو إنتاج الهيموغلوبين، والهينوغلوبين هُوَ بروتين في داخل كريات الدَّم الحمراء يُمكنها من حمل الأكسجين من الرئتين وإيصاله إلى جميع أجزاء أو أنحاء الجسم.الثلاسيميَّة هي مثال على اعتلال هيموغلوبيني قد يُسبب مشاكل عند حديثي الولادة في حالات نادرة.
كما قد تُؤدِّي أنواع العدوى المُكتَسبة قبل الولادة، مثل داء المُقَوَّسَات toxoplasmosis أو الحصبة الألمانية rubella أو عدوى الفيروس المضخم للخلايا cytomegalovirus infection أو العدوى بفيروس الهربس البسيط herpes simplex virus infection، أو الزهري syphilis، إلى تَخريب كريات الدم الحمراء بسرعة، وكذلك مثلما تفعل العدوى البكتيرية عند حديثي الولادة والمُكتَسبة في أثناء الولادة أو بعدها.
فقدان الدَّم
فقدان الدَّم هُو سبب آخر لفقر الدَّم،ويُمكن أن يحدُث عند حديثي الولادة بطرائق عديدة؛فعلى سبيل المثال، يَجرِي فقدان الدَّم إذا كانت هناك حركة كبيرة لدم الجنين عبر المشيمة (العُضو الذي يصِلُ الجنين بالرَّحم ويُغذِّيه)، ونحو الدورة الدموية عند الأم ( يُسمَّى النَّقل بين الأم والجنين).كما يمكن أن يُفقد الدم أيضًا إذا تجمعت كمية كبيرة من الدَّم في المشيمة عند الولادة، وهو ما يمكن أن يحدث عندما يبقى المولود الجديد فوق بطن الأم لفترة طويلة جدًا قبل أن يجري ربط الحبل السري.
يُمكن أن يُؤدِّي النَّقل من توأمٍ إلى توأم، وهو ينطوي على تدفُّق الدَّم من جنينٍ إلى الجنين الآخر، إلى فقر الدَّم عند أحد التوأمٍين، والكثير من الدَّم (كثرة الكريات الحُمر polycythemia) عند التوأم الآخر.
وقد تنفصِلُ المشيمة عن الرحم قبل الولادة (انفِصال المشيمة placental abruption)، أو قد تلتصِقُ في المكان الخطأ (انزِياحُ المَشيمة placenta previa)، ممَّا يُؤدِّي إلى فقدان الدَّم عند الجنين.
قد يحدث فقدان الدم عندما يقوم الطبيب بإجراءاتٍ باضِعَةٍ مُعيَّنة على الجنين للتحرِّي عن شذوذات في الجينات والصبغيات.الإجراءات الباضِعَة هي تلك التي تحتاجُ إلى إدخال أداةٍ في جسم الأم،وهي تنطوي على بزل السَّائل الأمنيوسي amniocentesis وأخذ عيِّنة من الزَّغابات المشيمائيَّة chorionic villus sampling وأخذ عيِّنة من دم الحبل السرِّي.
ويحدث فقدان الدَّم أحيَانًا عندما يصاب المولود الجديد في أثناء الولادة؛فعلى سبيل المثال، قد يُؤدِّي تمزُّق الكبِد او الطحال في أثناء الولادة إلى نزفٍ داخليّ؛وفي حالاتٍ نادرةٍ، يُمكن أن يحدُث النَّزف تحت فروة رأس المولود الجديد عندما يجري استخدام أداة شفط الجنين أو الملقط في أثناء الولادة.
قد يحدث فقدان الدم أيضًا عند حديثي الولادة الذين يعانون من عوز الفيتامين K.فيتامين K هو مادة تساعد الجسم على تشكيل جلطات الدَّم وتُساعِدُ على ضبط النَّزف.يُمكن أن يُؤدِّي نقص فيتامين K إلى الداء النزفيّ hemorrhagic disease عند حديثي الولادة، ويتَّسِمُ هذا الداء بالميل نحو النَّزف.تكون مُستوياتُ فيتامين K مُنخفِضةً عادةً لدى حديثي الولادة عند الوِلادة؛وللوِقاية من النَّزف، يُعطى حديثي الولادة حُقنة من فيتامين K عند الولادة بشكلٍ روتينيّ.
قد يحدث النزف الداخلي الذي يؤدي إلى فقر الدم عند الأطفال الذين يولدون ولديهم اضطراب نزف وراثي شديد مثل النَّاعُور، خُصوصًا عند الولادة الصعبة.
كما قد يسهم السحب المتكرر لالدم من حديثي الولادة المرضى في حدوث فقر الدم.
إنخفاض إنتاجُ كريات الدَّم الحمراء
قبلَ الولادة، قد يفشل نِقي العَظم في إنتاج كمية كافية من كريات الدم الحمراء الجديدة،وقد يُؤدِّي هذا العيب النَّادر إلى فقر الدَّم الشديد.تنطوي الأمثلةُ على هذا النقص في إنتاج كريات الدم الحمراء على اضطرابات جينيَّة نادرة، مثل مُتلازمة فانكوني Fanconi syndrome وفقر الدَّم بحسب دياموند وبلاكفان Diamond-Blackfan anemia.
وبعد الولادة، قد تحُول بعضُ أنواع العدوى (مثل عدوى الفيروس المضخم للخلايا والزهري وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري) دُون أن يقوم نِقي العَظم بإنتاج كمية كافيةٍ من كريات الدَّم الحمراء أيضًا.كما قد يُعاني المواليدُ الجُدد في حالات نادرة من نقصٍ في مواد مُغذِّية مُعيَّنة أيضًا، مثل الحديد، والفُولات (حمض الفوليك)، وفيتامين E، مما قد يُسبب فقر الدَّم لأن نِقي العَظم يُصبِح غير قادر على إنتاج كريات الدَّم الحمراء.
أعراض فقرُ الدَّم عند حديثي الولادة
لا تظهر أيَّة أعراض عند مُعظم الرُّضع الذين لديهم فقر دم خفيف أو متوسِّط،وقد يؤدي فقر الدَّم المتوسِّط إلى تلكُّؤ sluggishness (خُمول lethargy) أو تغذية سيئة.
مُضاعفات فقر الدم عند حديثي الولادة
قد يكون المواليدُ الجدد، الذين فقدوا فجأةً كمية كبيرة من الدَّم في أثناء المخاض أو الولادة، في حالة صدمة، ويبدون شاحبينَ ولديهم تسرُّع في نبضات القلب وانخفاض في ضغط الدَّم، مع تنفُّس سريعٍ وضحلٍ.
عندما ينجُم فقرُ الدَّم عن الانحلال السريع لكريات الدم الحمراء، تحدُث أيضًا زيادة في إنتاج البيليروبين، وقد يبدو جلدُ حديث الولادة وبياضُ عينيه أصفر اللون (اليَرقان).
تشخيص فقرُ الدَّم عند حديثي الولادة
قبلَ الولادة، التصويرُ بالأمواج فوق الصوتية السابق للولادة prenatal ultrasound
بعدَ الولادة، الأعراض واختبارات الدَّم
قبلَ الولادة، قد يستخدم الأطباء التصوير بتخطيط الصدى السابق للولادة، وقد يرون علامات لفقر الدَّم عندَ الجنين أحيانًا.
أمَّا بعدَ الولادة، فيستند تشخيصُ فقر الدَّم إلى الأَعرَاض؛ ويجري تأكيد التشخيص عن طريق الاختبارات التي تُجرى على عَيِّنَة من دمِ الطفل حديث الولادة.بالإضافة إلى ذلك، يَجرِي في بعض الولايات في الولايات المتحدة تحري بعض أسباب فقر الدم عند المواليد الجدد، مثل عوز G6PD.
علاج فقرُ الدَّم عند حديثي الولادة
بالنسبة إلى فقر الدَّم الناجم عن فقدان سريع للدَّم، تعطى السوائل عن طريق الوريد ويُنقَل الدم
بالنسبة إلى فقر الدَّم الناجم عن مرض انحلاليّ، تختلف المُعالجة من شخص إلى آخر،
حيث تنطوي على مُكمِّلات الحديد أحيانًا
يحدُث فقر الدَّم الخفيف عندَ معظمُ الخدج السليمين، ولكن لا يحتاجون إلى أيَّة مُعالجة.
تجري مُعالجة المواليد الجدد الذين فقدوا كميات كبيرةٍ من الدم بسرعة، في أثناء المخاض والولادة عادةً، عن طريق إعطاء السوائل عبر الوريد ويتبعها نقل للدَّم.
كما قد يحتاج فقرُ الدَّم الشديد جدًّا النَّاجم عن مرض انحلاليّ إلى نقل الدَّم أيضًا، ولكن تجري مُعالجة فقر الدَّم في مُعظم الأحيان عن طريق تبديل الدَّم الذي يُؤدِّي إلى التقليل من مستوى البيليروبين وزيادة تعداد كريات الدَّم الحمراء في آنٍ واحدٍ.بالنسبة إلى تبديل الدَّم، تَجرِي إزالة كمية صغيرة من دم المولود الجديد تدريجيا واستبدالها بكمية مُتساوية من دمٍ طازج من مُتبرِّع.
يُعطى بعض الرُّضع مُكمِّلات الحديد بشكل سائل لمُساعدتهم على زيادة تعداد كريات الدَّم الحمراء بشكلٍ أسرَع.
بالنسبة إلى حديثي الولادة الذين يُعانون من اليرقان، قد تجري مُعالجتهم عن طريق المُعالجة بالضوء، ممَّا يُساعد على التقليل من مُستويات البيليروبين.