التهاب السحايا عند الأطفال

يمكن في حالات نادرة أن يحدث تيبس الرقبة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا (وهو عرض شائع عند الأطفال الأكبر سنًا)، كما يكون الأطفال عاجزون عن التعبير عن عدم ارتياحهم.عند هؤلاء الأطفال الصغار في السن، ينبغي أن يتنبه الأهل للعلامات الهامة للمرض، والتي تُشير إلى وجود إصابة خطيرة، مثل:

الضيق والتهيج غير العاديين (وخاصة عند حمل الطفل)

النعاس غير طبيعي (الخمول)

التغذية السيئة

الارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم

التقيؤ

الطفح الجلدي

الاختلاجات

يعاني حوالى ثلث الأطفال حديثي الولادة المصابين بالتهاب السحايا البكتيري من اختِلاجَات seizures.في حين يعاني حوالى خُمس الأطفال الرُضع والصغار المصابين بالتهاب السحايا البكتيري من الاختلاجات.يمكن في بعض الأحيان أن تتضرر الأعصاب وبعض حركات الوجه والعينين بسبب البكتيريا، مما يُسبب انحراف العين نحو الداخل أو الخارج، أو انحراف تعابير الوجه باتجاه أحد الجانبين.

وفي حوالى 33 إلى 50٪ من حديثي الولادة المُصابين بالتهاب السحايا، قد تؤدي زيادة ضغط السائل حول الدماغ إلى تبارز اليوافيخ fontanelles (جمع يافوخ، وهو المنطقة الطرية الواقعة بين عظام الجمجمة).عادة ما تتطور هذه الأَعرَاض على مدى يوم واحد أو يومين، ولكن بعض الرضع، وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين يوم واحد وحتى 3 أو 4 أشهر من العمر، قد يتوعكون بسرعة كبيرة، وتتفاقم حالتهم من الصحة إلى المشارفة على الموت في أقل من 24 ساعة.

وفي حالات نادرة، يمكن لبعض أنواع البكتيريا أن تُسبب تجمع جيوب من القيح (خراجات) في داخل دماغ الطفل الرضيع المُصاب بالتهاب السحايا.ومع زيادة حجم هذه الخراجات، يزداد الضغط على الدماغ (الضغط داخل القحفي intracranial pressure)، مما يؤدي إلى تقيؤ، وزيادة حجم الرأس، وتبارز اليوافيخ (جمع يافوخ fontanelle).