الرُّكود الصَّفراوِيّ عند حديث الولادة

الرُّكود الصَّفراوِيّ cholestasis هو نقص في تشكيل الصَّفراء أو في جريانها.ونتيجة لذلك، فإنَّ البِيلِيرُوبِين يتراكم في مجرى الدَّم (فَرط بِيِلِيروبينِ الدَّم)، ممَّا يؤدِّي إلى تبدُّل لون بياض العين والجلد إلى الأصفر أو الأصفر المخضر، وهي حالةٍ تُسمَّى اليَرَقَان‏.

ينجم الركود الرُّكود الصَفراوِيّ عن عدَّة أسباب، بما في ذلك حالات العدوى والمشاكل الاستقلابيَّة والعيوب الجينيَّة والانسدادات.

الأعراض شيوعًا هي اليرقان وتحوُّل لون البول إلى الدَّاكن.

يُوضع التشخيص عن طريق اختبارات الدم، واختبارات التصوير، وأحيانًا خزعة الكبد.

تختلف المعالجة باختلاف السبب.

البِيلِيروبين مادة صفراء تتشكَّل عندما يتفكَّك الهيموغلوبين (جزء من خلايا الدَّم الحمراء التي تحمل الأكسجين)، وذلك كجزءٍ من العملية الطبيعيَّة لإعادة تدوير خلايا الدَّم الحمراء القديمة أو المُتضرِّرة.

يُنقلُ البِيلِيروبين في مجرى الدَّم إلى الكبد، ويُعالَج بحيث يمكن طرحه من الكبد كجزء من الصَفراء (السائل الهضمي الذي ينتجه الكبد).تتضمن معالجة البيليروبين في الكبد ربطه بمادة كيميائية أخرى في عملية تُسمَّى الاقتران (conjugation).

يُطلق على البيليروبين المعالج في الصفراء اسم البيليروبين المُقترن.

في حين يُسمى البيليروبين غير المعالج بالبيليروبين غير المُقترن.

تنتقل الصفراء عبر الأقنية الصفراويَّة إلى بداية الأمعاء الدقيقة (الاثناعشري).إذا تعذر معالجة البيليروبين وإفرازه عن طريق الكبد والقنوات الصفراوية بسرعة كافية، فإنه يتراكم في الدم (فرط بيليروبين الدم).يستقرّ البيليروبين الزائد في الجلد، وبياض العينين، والأنسجة الأخرى، ممَّا يسبب تحول لونها إلى الأصفر (اليرقان).

عند حدوث الرُكود الصَفراوِيّ، تعمل خلايا الكبد على معالجة البيليروبين بشكل صحيح، ولكنَّ يعتلّ إطراح الصفراء في أحد المواضع بين خلايا الكبد والاثناعَشَرِي.يؤدي هذا إلى زيادة مستوى البيليروبين المُقترن في الدَّم وحدوث نقصٍ في كميَّة الصفراء المطروحة في الأمعاء الدقيقة.

ويوجد تأثيرٌ آخر لعدم طرح الصفراء بشكلٍ طبيعيٍّ في الأمعاء الدقيقة، وهو ضَعف عملية الهضم.يُعدُّ وجود الصفراء ضروريًّا في عمليَّة الهضم، لأنها تساعد الجسم على امتصاص الدُّهون والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والتي هي فيتامينات A وD وE وK.يؤدي عدم وجود كميَّة كافية من الصفراء في الأمعاء إلى حدوث ضُعفٍ في امتصاص الدُّهون، ممَّا قد يُسبِّبُ نقصًا في بعض الفيتامينات وعدم كفاية التَّغذية وفشل في النُّمو وزيادة في الوزن.

صورة ترسيمية للكبد

أعراض الركود الصفراوي عندَ حديثي الولادة تظهر أعراض الركود الصفراوي عادةً خلال أول أسبوعين من حياة المولود.تظهر عند الرُّضَّع المصابين بالرُّكود الصَّفراوي إصابةٌ باليرقان، ويُعانون غالبًا من تحوُّل لون بولهم إلى اللون الدَّاكن أو لون برازهم إلى اللون الفاتح أو يحدث تضخُّمٌ في الكبد.يمكن أن يسبب البِيلِيرُوبِين حِكَّةً في الجلد، ممَّا يؤدِّي إلى تهيُّج الرُّضَّع. قد لا ينمو الرُّضَّع المُصابون بالرُّكود الصفراوي بشكلٍ جيِّدٍ نتيجة عدم حدوث امتصاصٍ صحيحٍ للدُّهون والفيتامينات. يمكن أن تحدثَ مشاكل أخرى مع تقدُّم داء الكبد، مثل التَّورُّم البطني الناجم عن السوائل في البطن (استِسقَاء) والنزف في الجزء العلوي من السبيل الهضمي الناجم عن تضخُّم الأوردة في المريء (دوالي مريئيَّة).

تشخيص الركود الصفراوي عند حديثي الولادة الاختبارات الدموية

اختبارات التصوير

اختزاع الكبد في بعض الأحيان تكون مستويات البيليروبين عند جميع الأطفال حديثي الولادة أعلى في الأسبوع الأول من الحياة مقارنةً مع مستوياتها لاحقًا (فَرط بِيِلِيروبين الدَّم hyperbilirubinemia).يشفى هذا اليَرَقان الاعتيادي (اليَرَقان الفيزيولوجيّ physiologic jaundice) في غضون أسبوعٍ أو أسبوعين، وتعود مستويات البيليروبين إلى القيم الطبيعية. إذا استمر اليرقان لدى الرضع بعد عمر الأسبوعين، يُجري الأطباء اختبارًا للدم لمعرفة ما إذا كان البيليروبين المرتفع من النوع المقترن أم غير المقترن.يُشير ارتفاع مستوى البيليروبين المقترن إلى وجود خلل وظيفي في الكبد واحتمال حدوث ركود صفراوي.لا ينجم ارتفاع مستوى البيليروبين غير المقترن عن خلل في وظيفة الكبد.إذا أشار هذا الاختبار إلى وجود ركود صفراوي، فسيخضع الأطفال لفحوصات دم إضافية لتحديد ما إذا كان الكبد ملتهبًا أو لا يعمل بشكل طبيعي (انظر الاختبارات الدموية).يُجري الأطباء اختبارات أخرى لتحديد سبب الركود الصفراوي. يُجري الأطباء تصويرًا للبطن بتَخطيط الصَّدَى لتقييم حجم الكبد ومشاهدة المرارة والقناة الصفراويَّة الرئيسيَّة.في نوعٍ آخر من اختبارات التصوير يُسمَّى وَمَضان الجِهازِ الصَّفراوِي cholescintigraphy (تَصوير أو مسح وَمَضانِيّ كبدي صفراوي)، يقوم الأطباء بحقن مادة مُشعَّة في وريد الرَّضيع.ثم يَتبَعون حركة المادة المشعة لأنَّها تُطرحُ من الكبد، وتمرُّ في المرارة ومن خلال القنوات الصفراويَّة إلى الاثناعشري.يُستخدم في بعض الأحيان نوع آخر من اختبارات الأشعة السينية يسمح للأطباء بمشاهدة الأقنية الصفراوية والمرارة وهو تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيري بالطريق الراجع، وذلك ضمن مراكز طبية متخصصة. إذا لم يتمكن الأطباء من تشخيص السبب، فسوف يأخذون عينة من كبد الرضيع للمزيد من التقييم (خزعة).يمكن القيام بالاختزاع بالتَّزامن مع تَصوير الأَقنِيَةِ الصَّفراوِيَّة الجِراحِيّ أو بمعزلٍ عنه، حيث ينطوي التَّصوير على حقن مادةٍ يمكن رؤيتها في صورة الأشعَّة السِّينية في المرارة مباشرةً، وذلك حتى يمكن التَّعرُّف بشكلٍ أفضل إلى سلامة القنوات الصفراويَّة.

علاج الركود الصفراوي عند حديثي الولادة معالجة السبب المُحدَّد

الرِّعاية الدَّاعِمة، بما في ذلك التَّغذية الجيدة معالجة السَّبب تتم معالجة الرُّضَّع المُصابين برتق القناة الصفراوية من خلال إجراءٍ جراحيٍّ يُسمَّى المُفاغَرَة البَابِيَّةٌ المِعَوِيَّة (portoenterostomy) (إِجراء كازاي Kasai procedure).من الناحية المثاليَّة، ينبغي القيام بهذا الإجراء خلال الفترة التي تتراوح بين الشهر الأوَّل إلى الثاني من العمر.ينطوي هذا الإجراء على وصل جزءٍ من الأمعاء الدقيقة بمنطقةٍ في الكبد بحيث يمكن تصريف الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة.حتى مع هذا الإجراء والرعاية المثلى، يحتاج معظم الأطفال في النهاية إلى زراعة الكبد. يمكن مُعالَجَة بعض الأَمراض الاستقلابيَّة مثل وُجود الغالاكتوز في الدَّم.حيث يُعالجُ وُجودُ الغالاكتوزِ في الدَّم من خلال استبعاد الحليب ومنتجات الألبان (التي تحتوي على سكر الغالاكتوزِ) من النظام الغذائي للرضيع.تتمُّ تغذية الرُّضَّع عادةً بالحليب الصناعي المُحضر من الصويا. يمكن مُعالَجَة الرُّضَّع المُصابين بداء الكبد المنيع للمُستضد الخيفي الحملي بالغلُوبولين المَناعِيّ (الأضدَّاد المأخوذة من دم الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي) الذي يُستَعملُ عن طريق الوريد أو من خلال سحب كميةٍ كبيرةٍ من دم الرضيع واستبداله بالدَّم المنقول (تَبديل الدَّم) . الرِّعاية الدَّاعِمَة من المهم تعزيز التغذية الجيدة واستعمال المكملات الغذائية لتعويض أيِّ نقص في الفيتامينات A وD وE وK.لا يتمُّ امتصاصٌ جيِّدٌ للدهون عند الرُّضَّع المصابين برُكودٍ صَفراوِيّ عادةً، لذلك فإنَّ استخدام الحليب الصناعي الذي يحتوي على دهون خاصَّة (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة) يُحسِّن من امتصاص الدهون والنُّمو.لا يكون بعض الأطفال قادرين على شرب كمية كافيةٍ من الحليب الصناعي لتحقيق النُّمو الطبيعي؛ وقد يحتاجون إلى تناول حليب صناعي مُركَّز يحتوي على عددٍ أكبر من السُّعرات الحراريَّة. يمكن استعمال حمض أورسوديوكسيكوليك (ursodeoxycholic acid) عند الرُّضَّع غير المُصابين برتق القناة الصفراويَّة، وذلك لتخفيف الحكة، وزيادة تدفق الصفراء، وتحسين حالة المرض الكبدي.