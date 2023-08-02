لمحةٌ عامة عن العيوب الخَلقية في القَناة الهضميَّة

الفُحوصات التصويرية (الأشعَّة السِّينية والموجات فوق الصوتية)

تكون الفُحوصات التصويرية مطلوبة عادة لتشخيص العيب الخلقيّ في السبيل الهضميّ.في بعض الحالات، يمكن الكشف عن العيوب قبل الولادة من خلال تخطيط الصدى قبلَ الولادة الذي يُجرى بشكلٍ روتينيّ.تُشخص بعض العيوب بعدَ الولادة باستخدام الأشعة السينية للصدر أو البطن.وقد يستخدم الأطباء أيضًا تخطيط الصدى بعد الولادة للتعرّف إلى العيوب وتحديد مواضعها.

قد تنطوي الاختبارات الأخرى على اختبارات الدَّم والخزعات؛وفي أثناء الخزعة، يجرِي أخذُ قطعة من النسيج لتفحّصها تحت المجهر.

كما تُجرى اختبارات أخرى، مثل الاختبارات الجينية، استنادًا إلى نتائج الاختبارات والأَعرَاض.