يُعرف قصور الغدة الدرقية hypothyroidism بأنه النقص في إنتاج الهرمون الدرقي.

قد يحدث قصور الغدة الدرقية عند حديثي الولادة في حال وجود مشكلة تشريحية في الغدة الدرقية.

قد تتضمن الأعراض تأخر النمو وتأخر تطور الأعضاء مع مرور الوقت.

يستند التشخيص إلى اختبارات التحري عند حديثي الولادة، واختبارات فحص الغدة الدرقية، واختبارات التصوير الشعاعي.

تُعالج الحالة بوصف أدوية مُعيضة عن الهرمون الدرقي.

(انظر أيضًا نظرة على المشاكل العامة عند حديثي الولادة، وقصور الغدة الدرقية عند البالغين، وقصور الغدة الدرقية عند الأطفال الرضع والأطفال الأكبر سنًا.)

تقوم الغدة الدرقية بإفراز الهرمون الدرقي.يتحكم الهرمون الدرقي في معدل الاستقلاب في الجسم، بما في ذلك معدل ضربات القلب، وكيفية تنظيم الجسم لدرجة حرارته.إذا لم تُنتج الغدة الدرقية كميات كافية من الهرمون الدرقي، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ تلك الوظائف.

يُطلق على قصور الغدة الدرقية الموجود منذ الولادة اسم قصور الغدة الدرقية الخلقي congenital hypothyroidism.يحدث قصور الغدة الدرقية الخلقي بنسبة 1 إلى كل 1,700 إلى 3,500 حالة ولادة.تحدث معظم الحالات بشكل عفوي، إلا أن حوالى 10-20% منها تكون موروثة.

إن الأسباب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية عند حديثي الولادة هي:

الغياب الكامل للغدة الدرقية، أو عدم نموها، أو نموها في موضع مختلف في الحلق (أو في أماكن أخرى في الجسم في حالات نادرة)

وفي حالات أقل شيوعًا فإن الغدة الدرقية تكون موجودة في مكانها الطبيعي ولكنها لا تُنتج كميات طبيعية من الهرمونات الدرقية.يحدث قصور الغدة الدرقية في بعض البلدان عندما لا تحصل الأم على كمية كافية من اليود في نظامها الغذائي (عوز اليود ).وفي حالات نادرة، يمكن لأنواع محددة من الأجسام المضادة عند الأم، أو الأدوية التي تُسبب تضخم الغدة الدرقية، أو الأدوية المضادة للدرق التي تأخذها الأم أن تعبر المشيمة وتُسبب قصورًا مؤقتًا في الغدة الدرقية عند المولود.وفي حالات نادرة أخرى، قد يحدث خلل في تشكل الغدة النخامية وتفشل في تحفيز الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات الدرقية (قصور الغدة الدرقية المركزي).

يواجه الأطفال المصابون بمتلازمة داون خطرًا متزايدًا للإصابة بقصور الغدة الدرقية الوراثي.

أعراض قصور الغدة الدرقية عند حديثي الولادة في البداية، قد لا يشتكي المولود من أية أعراض لقصور الغدة الدرقية.ولكن، إذا لم يُكتشف السبب المُستبطن وراء قصور الغدة الدرقية، فلن تُشخّص الحالة أو تعالج، وبالتالي سوف يتباطأ نمو وتطور الجهاز العصبي المركزي عند الطفل.يمكن للمولود أن يصبح خاملاً (كثير النوم) وقد يفقد شهيته للطعام، وتميل بشرته للاصفرار (يرقان)، وتضعف مقويته العضلية، ويُصاب بالإسهال، مع زيادة في حجم اليوافيخ القحفية (المسافات بين عظام الجمجمة)، ويكون صوت بكائه مبحوحًا، ويتدنى معدل ضربات قلبه، وتتبارز محتويات البطن عبر السرّة (فتق سرّي).إذا كان الطفل حديث الولادة يعاني من تضخم في الغدة الدرقية (دُراق ولادي)، فقد تضغط الغدة الدرقية على الرغامى وتؤثر في تنفس الطفل.يمكن لتأخر تشخيص وعلاج القصور الشديد في الغدة الدرقية أن يُسبب إعاقة ذهنية، وقصرًا في القامة.وفي نهاية المطاف، قد يُعاني الطفل الرضيع من جفاف وبرودة وتبقع في الجلد، وخشونة في ملامح الوجه (مثل تسطح وزيادة عرض جسر الأنف وتنفخ الوجه)، وضيق فتحة الفم، وتضخم اللسان.

تشخيص قصور الغدة الدرقية عند حديثي الولادة اختبار التحرِّي عندَ حديثي الولادة

اختبارات وظيفة الغدة الدرقية

اختبارات التحري بما أن المعالجة المبكرة يمكن أن تساعد على الوقاية من الإعاقة الذهنية، فينبغي إجراء اختبارات التحري الدموية لجميع حديثي الولادة بشكل روتيني في المستشفى وفي فترة لاحقة، بهدف تقييم وظيفة الغدة الدرقية. إذا أظهرت نتائج اختبار التحري وجو\ مشكلة محتملة، فينبغي إجراء اختبارات وظيفة الغدة الدرقية، وهي اختبارات دموية.عند حديثي الولادة، تُظهر الاختبارات الدموية ارتفاع مستوى الهرمون المحفز للدرق وعادةً ما تُظهر انخفاض مستوى الهرمون الدرقي. بعد تشخيص قصور الغدة الدرقية عند حديث الولادة، يقوم الطبيب بإجراء اختبارات تصوير لتقييم حجم وموضع الغدة الدرقية.تتضمن هذه الاختبارات كلاً من التصوير بالنوكليدات المشعة أو التصوير بتخطيط الصدى. يقوم الطبيب بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والغدة النخامية عند الأطفال الذين يعانون من قصور غدة درقية لنفي الأسباب الدماغية المحتملة الأخرى.

مآل قصور الغدة الدرقية عند حديثي الولادة يستعيد معظم حديثو الولادة الذين عُولجوا السيطرة الطبيعية على الحركة، وبالتالي النمو الذهني. من الجدير ذكره بأن حتى لو جرى تقديم العلاج بشكل سريع، فإن القصور الخلقي الشديد في الغدة الدرقية قد يُسبب مشاكل خفيّة في نمو الطفل، وقد يؤدي إلى نقص السمع.قد يكون نقص السمع بسيطًا جدًا بحيث لا يمكن اكتشافه في أثناء اختبارات التحري الروتينية، ولكن مع ذلك فقد يؤثر في تعلم اللغة عند الطفل.وللكشف عن نقص السمع الخفي، قد يجري فحص الأطفال مجددًا عندما يكبرون قليلاً.