الإنتان هو استجابة مُعممة في جميع أنحاء الجسم تجاه تجرثم الدم أو عدوى أخرى بالإضافة إلى تعطل وظائف أو فشل أجهزة رئيسية في الجسم.الصدمة الإنتانية هي حالة مُهددة للحياة يحدث فيها انخفاض شديد في ضغط الدم (صدمة) وفشل في الأعضاء بسبب الإنتان.

في بعض الأحيان ما ينجم الإنتان عن عدوى بكتيرية، وغالبًا ما تنتقل من المستشفى.

في حال الإصابة سلفًا بحالات مُعينة (مثل ضعف الجهاز المناعي)، فيمكن لاضطرابات مزمنة مُحددة، مثل تركيب مفصل أو صمام قلبي اصطناعي، أو شذوذات قلبية، أن يزيد من خطر الإنتان.

يعاني الشخص في البداية من ارتفاع (أو انخفاض) في درجة حرارة الجسم، وفي بعض الأحيان قشعريرة ارتعاشية shaking chills، ووهن جسدي.

مع ازدياد حالة الإنتان سوءًا، تتسرع ضربات القلب، ويتسرع معدل التنفس، ويُصاب الشخص بتشوش ذهني، وينخفض ضغط دمه.

يشتبه الأطباء بالإصابة الإنتانية بناءً على الأعراض، ويجري تأكيدها بتحري وجود البكتريا في الدم، أو البول، أو غيره من أخلاط الجسم.

تُعطى المَضادات الحيوية للمريض بشكل فوري، بالتزامن مع إعطاء الأُكسِجين والسوائل عن طريق الوريد، وبعض الأحيان الأدوية عن طريق الوريد لرفع ضغط الدم.

(انظر أيضاً مقدمة إلى تجرثم الدم، الإنتان، والصدمة الإنتانية.)

عادةً ما تكون استجابة الجسم للعدوى محدودة في المنطقة المصابة، على سبيل المثال غالبًا ما تكون أعراض عدوى السبيل البولي مقتصرة على المثانة.ولكن في حالة الإنتان، تحدث الإستجابة للعدوى في جميع أنحاء الجسم، وهو ما يُسمى بالاستجابة الجهازية.

تتضمن هذه الاستجابة بشكل نمطي ارتفاع درجة الحرارة (حمى) أو انخفاض درجة الحرارة، بالإضافة إلى واحدة أو أكثر من الأعراض التالية:

تسرع ضربات القلب

تسارع معدل التنفس

ازدياد أو انخفاض عدد كريات الدم البيضاء

على الرغم من أن العديد من حالات العدوى تُسبب أعراضًا مشابهة في جميع أنحاء الجسم، إلا أنه في حالة الإنتان تبدأ وظائف الأعضاء بالتعطل ويتراجع التدفق الدموي إلى بعض أجزاء الجسم.

الصدمة الإنتانية: هي حالة الإنتان التي تُسبب انخفاض ضغط الدم إلى مستوى خطير (صدمة).ونتيجة لذلك، تصل كمية قليلة جدًا من الدم إلى الأعضاء الداخلية، مثل الرئتين، والكلى، والدماغ، مما يُسبب تعطل وظائفها.تُشخّص الصدمة الإنتانية عندما يبقى ضغط الدم منخفضًا على الرغم من المعالجات المكثفة بالأدوية التي تُحقن في الوريد كمحاولة لاستعادة الضغط الطبيعي.تُعد الصدمة الإنتانية حالة مُهددة للحياة.

أسباب تجرثم الدم، والإنتان، والصدمة الإنتانية يحدث الإنتان عندما تقوم بكتريا معينة بإنتاج سمومها، مما يؤدي إلى تحرير مواد من خلايا الجسم تُسبب ردة الفعل الالتهابية، وتعرف تلك المواد باسم السيتوكينات cytokines.على الرغم من أن السيتوكينات تساعد الجهاز المناعي على مكافحة العدوى، إلا أنها قد تُسبب آثاراً ضارة: قد تُسبب توسع الأوعية الدموية، وانخفاض ضغط الدم.

قد تُسبب تخثر الدم في الأوعية الشعرية الدقيقة داخل الأعضاء. غالبًا ما ينجم الإنتان عن عدوى بأنواع محددة من البكتريا.وفي حالات نادرة، قد ينجم الإنتان عن عدوى بالفطور، مثل المبيضات.تبدأ حالات العدوى المؤدية إلى الإنتان في الرئتين، أو البطن، أو المجاري البولية.لا تؤدي حالات العدوى هذه لدى معظم الأشخاص إلى التسبب بالإنتان.ولكن، قد تصل البكتريا في بعض الحالات إلى المجرى الدموي (وهي حالة تُسمى تجرثم الدم).وقد يتطور الإنتان بعد ذلك.يمكن للعدوى في بعض الأحيان أن تأتي من خراج جلدي.يمكن في بعض الأحيان، كما هيَ الحال في متلازمة الصدمة التسممية، أن يتحفز الإنتان بالسموم التي تحررها البكتريا دون أن تصل البكتريا بحد ذاتها إلى المجرى الدموي.

مضاعفات تجرثم الدم، والإنتان، والصدمة الإنتانية يمكن لانخفاض ضغط الدم والجلطات الدموية الصغيرة أن تُسبب مضاعفات مضرة، مثل: تدني التدفق الدموي إلى الأعضاء الحيوية (مثل الكليتين، والرئتين، والقلب، والدماغ).

يحاول القلب التعويض عن تراجع التدفق الدموي بمضاعفة جهده، فيزداد معدل ضربات القلب.وفي النهاية، تؤدي السموم البكتيرية وازدياد عمل القلب إلى إرهاقه.وكنتيجة لذلك، فإن القلب يضخ كميات أقل من الدم، وتتلقى الأعضاء الحيوية كميات أقل من الدم.

وعندما لا تتلقى النسج كميات كافية من الدم، فإنها تحرر حمض اللبن الفائض (فضلات) إلى مجرى الدم، فتُسبب زيادة حموضته (الحماض). تؤدي جميع هذه الآثار إلى الدخول في حلقة مفرغة من تدهور وظيفة العضو: تفرز الكلى كيمة قليلة من البول، أو قد لا تفرز نهائياً، وتتراكم فضلات الاستقلاب في الدم (مثل نتروجين اليوريا) التي تنجم عن العمليات الكيميائية في الجسم.

قد يحدث تسريب من جدران الأوعية الدموية، مما يسمح للسوائل بالنفاذ من مجرى الدم إلى الأنسجة المحيطة ويُسبب تورمها.

تتدهور وظيفة الرئة بسبب تسريب السوائل من الأوعية الدموية في الرئتين، فتتراكم فيهما، وتجعل التنفس صعبًا. مع استمرار تشكل الخثرات الدموية المجهرية، فإنها تستهلك عوامل التخثر البروتينية الموجودة في الدم.وبعد ذلك قد يحدث نزف شديد (التخثر المنتثر داخل الأوعية).

عوامل الخطر لتجرثم الدم، والإنتان، والصدمة الإنتانية تزداد عوامل الخطورة للإصابة بالإنتان عند الأشخاص المصابين بحالات تُقلل من قدرتهم على محاربة حالات العدوى الخطيرة.تتضمن هذه الحالات كلاً مما يلي: أن يكون الطفل حديث الولادة (انظر تعفن الدم عند الأطفال حديثي الولادة)

أن يكون الشخص كبيرًا في السن

أن تكون المرأة حاملاً

الإصابة بحالات مزمنة معينة، مثل السكّري أو تليف الكبد

ضعف الجهاز المناعي بسبب استخدام الأدوية المُثبطة للمناعة (مثل الستيرويدات القشرية أو عقاقير العلاج الكيميائي) أو بسبب اضطرابات معينة، مثل السرطان، وعدوى HIV، والأمراض المناعية)

الخضوع مؤخرًا لمعالجة بالمضادات الحيوية أو الستيرويدات القشرية

التنويم مؤخرًا في المستشفى (وخاصة في وحدة العناية المركزة) يزداد الخطر أيضًا عند الأشخاص الذين يزداد لديهم خطر دخول البكتريا إلى مجرى الدم.يتضمن هؤلاء الأشخاص من يحملون أجهزة طبية داخل الجسم (مثل القثاطر الوريدية أو البولية، أنابيب تصريف الخراجات، أو أنابيب التنفس).عند إدخال الأجهزة الطبية في الجسم، فقد تُسبب إنتقال البكتريا إليه.قد تتجمع البكتريا أيضًا على سطح الأجهزة الطبية، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى والإنتان.كلما مكث الجهاز الطبي لفترة أطول في الجسم، كلما ازداد خطر الإصابة. كما يمكن لحالات أخرى أن تزيد من خطر الإنتان، مثل: تعاطي العقاقير غير المشروعة عن طريق الحقن: نادرًا ما تكون الحقن المُستخدمة في تعاطي المخدرات معقمة.كل الحقن قد يسبب تجرثم الدَّم بدرجات متفاوتة.كما إن الأشخاص المدمنين على هذه المخدرات يزداد لديهم أيضًا خطر الإصابة بأمراض تُضعف الجهاز المناعي (مثل عدوى HIV)

وجود مفصل أو صمام قلب اصطناعي، أو الإصابة بأحد شذوذات الصمامات القلبية: حيث تميل البكتريا للتجمع على أسطحها.يمكن للبكتريا بعد ذلك أن تُحرر سمومها بشكل مستمر أو دوري في مجرى الدم.

وجود عدوى مُعندة على المضادات الحيوية: حيث توجد أنواع من البكتريا مقاومة للمضادات الحيوية.ولا يمكن للمضادات الحيوية القضاء على مثل البكتريا.فإذا استمرت العدوى البكتيرية عند أشخاص يُعالجون بالمضادات الحيوية، فغالبًا ما تكون ناجمة عن أصناف بكتيرية مُعندة على المضادات الحيوية، وقد تُسبب الإنتان.

أعراض تجرثم الدم، والإنتان، والصدمة الإنتانية يعاني معظم الأشخاص من حمى، وقد يعاني بعضهم من انخفاض درجة الحرارة.قد يُعاني من بعض المرضى من قشعريرة ارتعاشية، ويشعرون بالوهن الجسدي.قد يعاني الشخص من أعراض أخرى بحسب نوع العدوى وموقع إصابتها الأولي (على سبيل المثال قد يعاني المصابين بالالتهاب الرئوي من السعال، وحس انزعاج في الصدر، وصعوبة تنفس).قد يتسرع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس. ومع تفاقم حالة الإنتان، يُصبح الشخص مشوشًا ذهنيًا، وأقل تنبهًا.قد يُصبح الجلد دافئًا ومحمرًا.يتسارع النبض ويضطرب، ويتسارع معدل التنفس أيضًا.تتدنى كمية البول ويتراجع عدد مرات التبول، وينخفض ضغط الدم.وفي أوقات لاحقة، قد تنخفض درجة حرارة الجسم إلى أقل من المستوى الطبيعي، ويُصبح التنفس صعبًا جدًا.قد يُصبح الجلد باردًا وشاحبًا ومُرقطًا أو أزرق، بسبب تراجع الجريان الدموي.قد يُسبب تراجع الجريان الدموي تموت النسج (بما في ذلك أنسجة الأعضاء الحيوية مثل الأمعاء)، والإصابة بــ الغانغرينا. عند الإصابة بصدمة، فإن ضغط الدم ينخفض على الرغم من العلاج.يمكن للصدمة الإنتانية أن تكون قاتلة.

تشخيص تجرثم الدم، والإنتان، والصدمة الإنتانية زراعة عينة من الدم في المختبر

اختبارات تحري مصدر العدوى (تتضمن هذه الاختبارات فحوص الصدر بالأشعَّة السِّينية وغيرها من اختبارات التصوير والزرع المخبري للسوائل أو أنسجة الجسم) يشبته الطبيب عادةً بالإنتان عندما تتطور أعراض مفاجئة عند شخص مصاب بالعدوى، أو ترتفع درجة حرارة الشخص أو تنخفض، ويتسرع نبضه أو معدل تنفسه، أو ينخفض ضغط دمه. ولتأكيد التشخيص، يقوم الأطباء بالبحث عن البكتريا في مجرى الدم (تجرثم الدم)، أو أية آثار على وجود عدوى قد تُسبب الإنتان، أو ارتفاع تعداد الكريات البيض في الدم. تؤخذ عينة من الدم لإجراء الزرع المخبري (وهي عملية تحتاج عادةً من يوم إلى ثلاثة أيام حتى ظهور النتائج).ولكن، في حال قيام الشخص بتناول مضادات حيوية لعلاج حالة العدوى الأولية، فقد تكون البكتريا موجودة ولكنها لن تظهر في اختبار الزرع المخبري.قد يلجأ الأطباء في بعض الأحيان إلى إزالة القثاطر من الجسم، وقطع أجزاء منها وإرسالها للفحص المخبري.في حال العثور على بكتيريا في قثطرة على تماس مع الدم يشير غالبًا إلى أنها مصدر العدوى في المجرى الدموي. ولتحري حالات العدوى الأخرى التي قد تُسبب الإنتان، يعمد الطبيب إلى أخذ عينة من السوائل أو الأنسجة، مثل البول أو السائل الدماغي الشوكي، أو نسيج الجروح، أو القشع الخارج من الرئتين.يُصار إلى زرع هذه العينات مخبرياً وتحري البكتريا فيها. قد يُجري الطبيب أيضًا تصويرًا للصدر بالأشعَّة السِّينية أو غيرها، مثل تخطيط الصدى ultrasonography، والتصوير المقطعي المحوسب CT، والتصوير بالرنين المغناطيسي لتحري مصدر العدوى. قد تُجرى اختبارات أخرى أيضًا لتحري أية علامات اضطراب في وظائف الأعضاء، أو غيرها من علامات الإنتان.قد يشمل ذلك ما يلي: الاختبارات الدموية لقياس مستويات حمض اللبن lactic acid وغيرها من مخلفات الاستقلاب، والتي قد تكون مرتفعة، وتعداد الصفيحات (الخلايا التي تساعد على تخثر الدم)، والتي قد تكون منخفضة

اختبارات الدم أو قياس مستويات الأُكسِجين في الدم (قياس التأكسج النبضي)، وبالتالي تقييم وظائف الرئتين والأوعية الدموية

تخطيط القلب الكهربائي ECG لتحري أية شذوذات في ضربات القلبي، وبالتالي معرفة ما إذا كانت التروية الدموية للقلب كافية أم لا

الاختبارات الأخرى لتحري ما إذا كانت الصدمة ناجمة عن إنتان أو مشكلة أخرى

علاج تجرثم الدم، والإنتان، والصدمة الإنتانية المضادَّات الحيوية

تسريب السوائل بالوريد

الأُكسِجين

إزالة مصدر العدوى

الأدوية في بعض الأحيان لزيادة ضغط الدم يبدأ الطبيب بعلاج الإنتان والصدمة الإنتانية بشكل فوري باستخدام المضادات الحيوية.ولا ينتظر الطبيب حتى معرفة نتائج الاختبارات المختلفة لتأكيد التشخيص، لأن أي تأخير في إعطاء المضادات الحيوية قد يُقلل من فرص النجاة.يُعالج المريض في المستشفى. يجري قبول المرضى الذين يعانون من صدمة إنتانية أو حالات مرضية شديدة بشكل فوري في وحدة العناية المركزة في المستشفى من أجل تقديم العلاج. المضادَّات الحيوية عند اختيار المضادات الحيوية المناسبة، يُحاول الطبيب تخمين نوع البكتريا الموجودة بالاعتماد على مكان الإصابة بالعدوى.على سبيل المثال تكون البكتيريا المسببة لعدوى في السبيل البولي مختلفة عادةً عن البكتيريا المسببة لعدوى في الجلد.كما يضع الأطباء في اعتبارهم أيضًا ما هي البكتيريا الأكثر شُيُوعًا في حالات العدوى المنتشرة في المجتمع الذي يعيش فيه الشخص أو في المستشفى الذي يعالج فيه.كثيرًا ما يُعطى اثنين أو ثلاثة أنواع من المضادات الحيوية سويًا لزيادة فرصة التخلص من البكتريا، وخاصةً عندما يكون مصدر البكتريا مجهولاً.وعندما تتوفر نتائج الاختبارات لاحقًا، يمكن للطبيب تعديل وصفة المضادات الحيوية بحيث يختار الأنواع الأكثر فعالية في علاج البكتريا المحددة المُسببة للعدوى. تسريب السوائل الوريدية يُعطى المرضى المصابين بالصدمة الإنتانية كميات كبيرة من السوائل عن طريق الوريد لزيادة حجم السوائل في المجرى الدموي، وبالتالي رفع ضغط الدم.قد يكون إعطاء كميات قليلة جدًا من السوائل غير فعال، في حين قد يُسبب إعطاء كميات كبيرة من السوائل احتقانًا رئويًا شديدًا (تراكم السوائل في الرئتين). الأُكسِجين يُعطى الأُكسِجين بواسطة قناع من خلال منخري الأنف، أو من خلال أنبوب تنفسي (داخل الرغامى) في حال استخدامه.وعند الحاجة، يُمكن استخدام جهاز تنفس اصطناعي (جهاز يساعد على دخول وخروج الهواء من الرئتين) للمساعدة في التنفس. التخلص من مصدر العدوى ينبغي تصريف الخراجات في حال وجودها.يجري تبديل أو إزالة القثاطر أو الأنابيب أو الأجهزة الطبية الأخرى التي يُحتمل بأنها سببت العدوى.قد تُجرى الجراحة للتخلص من النسج المُصابة بالعدوى أو المُتموتة. المعالجات الأخرى في حال لم تنجح السوائل الوريدية في زيادة ضغط الدم، فقد يلجأ الأطباء أحيانًا إلى إعطاء أدوية تسبب تضيق الأوعية الدموية (مثل نورإيبنفرين).تعمل هذه الأدوية على رفع ضغط الدم وزيادة الجريان الدموي إلى الدماغ، والقلب، والأعضاء الأخرى.ولكن بما أن هذه الأدوية قد تُسبب تضيق الأوعية الدموية داخل الأعضاء، فقد تُقلل من مستويات الجريات الدموي من خلال الأعضاء. قد يُصاب المصابين بالصدمة الإنتانية أحيانًا بارتفاع مستوى سكر الدم.وبما أن ارتفاع مستوى سكر الدم قد يُعطل استجابة الجهاز المناعي للعدوى، فغالبًا ما يُعطي الأطباء الأنسولين عن طريق الوريد لخفض مستويات الغلوكوز في الدم. يمكن إعطاء الستيرويدات القشرية (مثل الهيدروكورتيزون) عن طريق الوريد للأشخاص الذين لا يزال ضغط الدم لديهم منخفضًا على الرغم من حصولهم على سوائل وأدوية كافية لزيادة ضغط الدم وعلى الرغم من معالجة مصدر العدوى لديهم.