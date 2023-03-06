عدوى المكورات الرئوية Pneumococcal Infections

تحدث عدوى المكوّرات الرئوية بسبب بكتيريا موجبة الجرام على شكل كروي (انظر الشكل كيف تتشكّل البكتيريا) تُدعى العِقْدِيَّة الرِّئَوِيَّة (المكوّرات الرئوية).تسبِّب هذه الجراثيم عادة الالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، والتهاب الجيوب، والتهاب الأذن الوسطى.

تنتشر بكتيريا المكورات الرئوية في الهواء عندما يقوم الأشخاص المصابون بالسّعال أو العطاس.

ويسبب التهابات المكورات الرئوية عادةً الحُمَّى، والشعور العام بالتوعك، مع أعراض أخرى بحسب جزء الجسم المصاب.

قد يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض، أو العثور على الجراثيم في عينات من المواد المصابة.

وعادةً ما يكون البنسلين أو غيره من المُضادّات الحَيَويّة فعالُا.

يجري تطعيمُ الأطفال الصغار بشكل روتيني ضد هذه الأنواع من العدوى، ويُنصح بإعطاء اللقاح أيضًا لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر، وجميع الأشخاص المعرّضين لخطر مرتفع.

(انظر أيضًا لمحة عن الجراثيم).

هناك أكثر من 90 نوعًا من المكوّرات الرئوية.ولكن معظم حالات العدوى الخطيرة تنجم عن عدد قليل من أنواعها فقط.

توجد المكورات الرئوية بشكل شائع في المجاري التنفسية العليا للأشخاص الأصحاء، وخاصة في فصل الشتاء وبدايات الربيع.يمكن للعدوى أن تنتقل في الحالات التالية:

استنشاق قطرات تحتوي على العدوى بعد أن تنتشر عن طريق العطاس أو السعال

الاقتراب من شخص مصاب أو الاحتكاك به

يزداد احتمالُ انتشار العدوى بين الأشخاص في الأماكن المزدحمة، مثل الأشخاص الذين يعيشون أو يقيمون أو يعملون في دور الرعايَة، أو منشآت الرعاية طويلة الأمد، وأجنحة المشافي، والسجون، والقواعد العسكرية، والجامعات أو المدارس، وملاجئ المشردين، ومراكز الرعاية النهارية.

علاج عدوى المكورات الرئوية المضادَّات الحيوية يستخدم البنسلين (أو المضادات الحيوية ذات الصلة، مثل الأمبيسلين والأموكسيسيلين) لمعظم حالات عدوى المكورات الرئوية.عادة ما يُعطى عن طريق الفم، ولكن إذا كانت العدوى شديدة، فقد يُعطى عن طريق الوريد. أصبحت المكورات الرئوية المقاومة للبنسلين أكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة.ولذلك ازداد استخدامُ الأنواع الأخرى من المضادَّات الحيوية، مثل سيفترياكسون، أو سيفوتاكسيم، أو الفلوروكينولونات (مثل ليفوفلوكساسين)، أو فانكومايسين، أو ليفامولين، أو أوماداسيكلين. ولكن الفانكومايسين لا يكون فعالًا دائمًا ضد التهاب السحايا الناجم عن المكورات الرئوية.ولذلك عادةً ما يُعطى الأشخاص المُصابون بالتهاب السحايا المضاد الحيوي سيفترياكسون أو سيفوتاكسيم أو ريفامبين، بالإضافة إلى فانكومايسين.

الوقاية من العدوى بالمكورات الرئوية يمكن الوقاية من عدوى المكورات الرئوية عن طريق اللقاحات، وبالنسبة إلى بعض الأشخاص، عن طريق المضادَّات الحيوية. اللقاحات للمزيد من المعلومات، انظر أيضًا لقاح المكورات الرئوية وجداول اللقاح للأطفال والبالغين من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). يختلف جدول اللقاحات بحسب عمر الشخص والحالات الطبية.ينبغي أن يحصل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 شهر و 6 سنوات لقاح المكورات الرئوية كجزء من جدول التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة. كما يُوصى بلقاح المكورات الرئوية للبالغين بعمر 65 عامًا أو أكثر، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا ولديهم حالات عالية الخطورة. المضادَّات الحيوية إذا كان الطفلُ المريض الذي لم يتجاوز الخامسة من العمر لا يمتلك طحالًا، أو إذا كان الطحال لديه لا يعمل، فقد تعطى المضادَّات الحيوية (مثل البنسلين) بالإضافة إلى اللقاح.وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يستمر إعطاء المضادَّات الحيوية طوال مرحلة الطفولة وكذلك بعد البلوغ.