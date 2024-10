يُعد لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (DTaP) جزءًا من برنامج التطعيم الروتيني الموصى به للأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).يتم إعطاء اللقاح المُركَّب في 5 جرعات بالحقن (في أعمار شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر، و12 إلى 18 شهرًا، و 4 إلى 6 أعوام)، يتبعها جرعة معززة (Tdap) تختوي على نفس المقدار من لقاح الكزاز ولكن مقدار أقل من لقاح الخناق والسعال الديكي.ويتم إعطاء هذه الجرعة المعززة في عمر 11-12 عامًا.ونظرًا لأن المناعة ضد السعال الديكي تقل، يجب أن يتلقى الأشخاص الأكبر من عمر 16 عامًا الجرعة المعززة من لقاح Tdap إذا لم يكونوا قد أخذوها من قبل.

يتم إعطاء لقاح الكزاز-الخناق (Td) أو Tdap كجرعة معززة كل 10 أعوام بعد إعطاء الجرعة المعززة من Tdap في عمر 11-12 عامًا.وأيضًا، يحتاج الناس للحصول على التطعيم بعد أي إصابة تتسبب في تمزق الجلد.

هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.