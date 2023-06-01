لمحة عامة عن التهاب المعدة والأمعاء

الأسباب البكتيرية الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء هي

يعدُّ التهابُ المعدة والأمعاء الجرثومي أقلَّ شُيُوعًا من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.وتسبِّب البكتيريا التهابَ المعدة والأمعاء بوسائل مختلفة؛

فبعضُ الأنواع، مثل ضمَّة الكوليرا وسُلالات الإشريكيَّة القولونيَّة المنتِجَة للذيفان المعوي، ترتبط ببطانة الأمعاء دون غزوها، وتنتِج الذيفانات المعويَّة.وتُسبِّب هذه السمومُ إفراغَ الأمعاء للمَاء والكهارل، ممَّا يؤدِّي إلى الإسهال المائي.

وهناك بكتيريا أخرى (مثل العُنقودِيَّة الذَّهَبِيَّة [انظر أيضًاالتسمُّم الطعامي بالعنقوديَّة أيضًا]، والعصوية الشمعية، والمِطَثِّيَّة الحاطِمَة] تُنتِج ذيفانًا خارجيًا يمكن أن يكون موجودًا في الأغذية الملوَّثة.ويمكن أن يسبِّب هذا السمَّ التهابَ المعدة والأمعاء دون التسبُّب في عدوى بكتيرية.وتؤدِّي هذه السمومُ عمومًا إلى غثيان شَديد وتقيُّؤ وإسهال.تبدأ الأَعرَاض في غضون 12 ساعة من تناول الطعام الملوَّث، وتتراجع في غضون 36 ساعة.

تغزو بعضُ البكتيريا (مثل سلالات معيَّنة من الإشريكيَّة القولونيَّة، والعُطيفَة "كامبيلوباكتر"، والشَّيغيلَّة، والسَّلمونيلَّة، والمِطَثِّيَّة العَسيرَة) بطانةَ الأمعاء الدقيقة أو القولون.وهناك، فإنَّها تُتلِف الخَلايا، ممَّا يسبِّب تقرحاتٍ (قروح) نازفة، وتسمح بتسرُّبٍ كَبير للسَّوائل التي تحتوي على البروتينات والأملاح والمَاء.يحتوي الإسهالُ على كريَّات دم بيضاء وحَمراء مجهرية وعلى دم في بعض الأحيان.

تعدُّ السَّلمونيلَّة Salmonella والعُطيفَة Campylobacter من أكثر الأَسبَاب البكتيرية شيوعاً للإسهال في الولايات المتَّحدة.وفي معظم الأحيان، تحدث العدوى بهما من أكل الدواجن غير المطبوخَة جيِّدًا.كما أنَّ الحليبَ غير المبستر هو مصدر محتمل أيضًا.تنتقل العُطيفَة Campylobacter أحيانًا عن طريق الكلاب أو القطط المصابة بالإسهال.أمَّا السَّلمونيلَّة Salmonella فيمكن أن تنتقلَ عن طريق تناول البيض غير المطبوخ جيِّدًا، أو من خلال وجود اتصال مع الزواحف (مثل السَّلاحف أو السَّحالي) أو الطيور أو البرمائيَّات (مثل الضفادع والسَّلمندر).

وتعدُّ أنواع الشَّيغيلَّة Shigella أيضاً السَّبب البكتيري الأكثر شُيُوعًا للإسهال في الولايات المتَّحدة، وتنتقل عادة عن طريق شخص لآخر (وخاصَّة في مراكز الرعاية النِّهارية)، على الرغم من حدوث فاشيات منقولة بالأغذية.

يمكن لالتهاب المعدة والأمعاء بالإشريكية القولونية أن ينجُم عن عدَّة أنواع فرعية مختلفة من البكتيريا.

أمَّا المطثية العسيرة (C. diff) فهي السبب الأكثر شُيُوعًا للإسهال الذي يحدث بعدَ العلاج بالمضادَّات الحيوية (انظر التهاب المعدة والأمعاء المرتبط بالأدوية).ولكنَّ ذلك يحدث أحيانًا في مَرضَى لم يَجرِِ علاجُهم بالمضادَّات الحيوية.تقتل المضادَّاتُ الحيوية البكتيريا الموجودة بشكلٍ طبيعي في الأمعاء، ممَّا يتيح لبكتيريا المطثية العسيرة النموَّ في مكانها.وتنتج المطثية العسيرة سمًّا يتسبَّب في إسهالٍ مَائي يتراوح بين الخفيف إلى الشديد والمدمى (انظر أيضًا الإسهال المُحدَث بالمطثية العسيرة).

وهناك العديدُ من البكتيريا الأخرى التي تسبِّب التهابَ المعدة والأمعاء، ولكنَّ معظمَها نادرٌ في الولايات المتحدة.يمكن لليَرسَنِيَّةُ المُلهِبَةُ للمِعَى والقَولون أن تسبِّب التهابَ المعدة والأمعاء أو مُتلازمةً تحاكي التهاب الزائدة الدودية.ويصاب الشخص بها بعدَ تناول لحم الخنزير غير المطبوخ، أو الحليب غير المبستَر، أو المياه الملوَّثة.كما أنَّ العديدَ من أنواع الضمَّة (مثل الضَّمَّة نظيرة الحالَّةِ للدَّم) يسبِّب الإسهالَ بعد تناول المأكولات البحرية غير المطبوخة جيِّدًا.تكون ضمَّة الكوليرا، التي تسبب الكوليرا، مسؤولة عن الإسهال المائي الذي يفضي أحيانًا إلى التجفاف الشَّديد عند الأشخاص في البلدان ذات الموارد القليلة.وقد تحدث الأوبئةُ بعدَ الكوارث الطبيعية أو في مخيَّمات اللاجئين.أمَّا جرثومة الليستيريَّة فنادرًا ما تسبِّب التهابَ المعدة والأمعاء المنقول بالغذاء، ولكن تسبِّب في أحيانٍ أكثر عدوى في مجرى الدَّم أو التهاب السَّحايا في النساء الحوامل أو المواليد الجُدُد أو البالغين الأكبر سنًا.وتحصل العدوى بجرثومة الغازِيَّة Aeromonas خِلال السباحة في المياه العذبة الملوَّثة أو المالحة أو شربها.يمكن أن تسبِّب القَورَبِيَّةُ الشِيغِيلاَّنِيَّة الإسهال لدى الأشخاص الذين أكلوا المحارَ الطازج، أو سافروا إلى المناطق الاستوائية في البلدان ذات الموارد القليلة.