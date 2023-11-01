لمحة عامة عن الدَّاء المِعَوي الالتهابي

تصبح الأمعاء ملتهبة عند الإصابة بالأمراض المعويَّة الالتهابيَّة والتي تؤدي غالبًا إلى معاودة الشعور بألمٍ في البطن والإسهال.

النوعان الرئيسيَّان من الدَّاء المعوي الالتهابي هما:

يوجد تشابهٌ كبيرٌ بين هذين المرضين ويَصعبُ التمييز بينهما في بعض الأحيان.إلَّا أنَّه توجد الكثير من الفوارق.فمثلًا، يمكن أن تحدث الإصابة بداء كرون في أيِّ جزءٍ من السبيل الهضمي تقريبًا، في حين تقتصر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي على الأمعاء الغليظة عادةً.

يكون سبب الإصابة بالدَّاء المعوي الالتهابي غير معروف، ولكن تُشيرُ الأدلة إلى أنَّ البكتيريا المعويَّة الطبيعية تُهيِّج حدوث رِدَّة فعل مناعيَّة بشكل غير مناسب عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي.

يُصيب الدَّاء المعوي الالتهابي جميع الفئات العُمريَّة ولكنَّه يبدأ عادةً قبل سن 30 عامًا، حيث يبدأ بين سن 14 إلى 24 عامًا عادةً.وقد بدأت هجمة المرض الأولى عند بعض الأشخاص بين سن 50 إلى 70 عامًا.

إلَّا أنَّه أكثر شُيُوعًا بين سكَّان شمال أوروبا والأشخاص من أصولٍ أنغلوساكسونية.يكون أكثر شُيُوعًا بمعدل يترواح بين ضعفين إلى أربعة أضعاف بين الأشخاص من أصول يهودية أشكنازيَّة (من وسط أو شرق أوروبا) مقارنةً بالأشخاص من غير اليهود البيض من نفس المنطقة.تتساوى نسبة إصابة الجنسين بهذا الدَّاء.تتراوح نسبة زيادة خطر تعرُّض الأقارب من الدرجة الأولى (الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ) للأشخاص المصابين بالدَّاء المعوي الالتهابي للإصابة بهذا المرض بين 4 إلى 20 ضعفًا.يميل داء كرون للانتقال وراثيًّا بشكلٍ أكبر بكثير من ميل التهاب القولون التَّقرُّحي لذلك.

أعراض الدَّاء المِعَوي الالتهابي تختلف أعراض الدَّاء المعوي الالتهابي باختلاف جزء الأمعاء المُصاب وما إذا كان الشخص مصابًا بداء كرون أو بالتهاب القولون التَّقرُّحي.يُعاني الأشخاص المصابون بداء كرون من الإسهال المزمن وألَم البَطن عادةً.بينما يُعاني الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التَّقرُّحي عادةً من نوباتٍ مُتقطِّعة من ألم البطن والإسهال المُدمَّى.وفي المرضين معًا، قد يحدث نقصٌ في وزن الأشخاص الذين يعانون من الإسهال منذ فترة طويلة ويُصابون بنقص التغذية. يمكن أن يُصيبَ الدَّاء المعوي الالتهابي في بعض الأحيان أجزاءً أخرى من الجسم مثل المَفاصِل والعيون والفم والكبد والمرارة والجلد.كما يزيد هذا الدَّاء من خطر الإصابة بالسَّرطان في المناطق المُصابة من الأمعاء. هل تعلم...