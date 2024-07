Crohn's and Colitis Foundation of America: المؤسسة الأمريكية لداء كرون والتهاب القولون: معلومات عامة عن داء كرون والتهاب القولون التقرحي، بما في ذلك الحصول على خدمات الدعم

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)—Crohn's Disease: معلومات عامة عن أمراض الكلى، بما في ذلك الاكتشافات البحثية والإحصائيات وبرامج صحة المجتمع والتواصل