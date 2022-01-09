الآلام البطنيَّة المزمنة والمُعاودة

يختلف علاج الألم الوظيفي باختلاف الأعراض ويركِّز على مساعدة الأشخاص على العودة إلى ممارسة الأنشطة اليوميَّة المُعتادة وتقليل الانِزعَاج.وتشتمل المعالجة عادةً على مجموعةٍ من الاستراتيجيات.فقد يكون من الضَّروري مراجعة الطبيب عدَّة مرَّات للوصول إلى أفضل توليفةٍ علاجيَّة.حيث يقوم الأطباء بترتيب مراجعاتٍ متتابعة وفقًا لاحتياجات الأشخاص عادةً.وتستمرُّ المراجعات حتى بعدَ حلِّ المشكلة.

يُؤكِّد الأطبَّاء بعد تشخيص الألم الوظيفي أنَّ الألم ورغم كونه حقيقيًا، ليس ناجمًا عن سببٍ خطير عادةً وأنَّ العوامل الانفعاليَّة (مثل، الشِّدَّة النَّفسيَّة والقلق والاكتئاب) قد تُهيِّج نوبة الألم أو تفاقمها.يحاول الأطبَّاء تجنُّب تكرار الاختبارات بعد فشل الاختبار الشامل في كشف سببٍ جسديٍّ للأعراض.

ورغم عدم وجود علاجات لآلام البطن المزمنة الوظيفيَّة، إلَّا أنَّه تتوفر الكثير من التدابير المفيدة.تعتمد هذه التدابير على علاقة الثقة والتفاهم بين الطبيب والشخص وأفراد عائلة الشخص.حيث يقوم الطبيب بالتوضيح للشخص نتائج المختبر ونتائج الاختبارات الأخرى والتي تُشير إلى أنَّ حالته ليست خطيرة.كما يعمل الأطباء على تشجيع الأشخاص على المشاركة في العمل والمدرسة والنشاطات الاجتماعية.لا تؤدِّي مثل هذه المشاركة إلى تفاقم الحالة، بل تشجِّع الاستقلالية والاعتماد على النَّفس.حيث يكون الأشخاص الذين ينسحبون من ممارسة النشاطات اليومية مُعرَّضين لخطر سيطرة أعراضهم على حياتهم بدلًا من أن يُسيطروا على أعراضهم.

يساعد تغيير النظام الغذائي واستهلاك الأطعمة الغنية بالألياف أو مكملات الألياف على مساعدة بعض الأشخاص.قد يحتاج الأشخاص إلى تجنُّب تناول الأطعمة التي تُسبِّبُ لهم الألم.مثلًا، يجب على بعض الأشخاص تجنُّب تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي يصعب هضمها والتي تُنتج الكثير من الغازات وتجنُّب المشروبات الغنيَّة بالسُّكَّر.

وقد جرت محاولاتٌ لاستعمال الكثير من الأدوية ولكنَّ نِسَبَ نجاحها كانت متباينة.وهي تشتمل على الأدوية التي تُقلِّل أو تُوقِف تشنُّج العضلات في الجِّهاز الهضمي (مضادَّات التشنج) وزيت النعناع.

يجري تقليل مصادر الشِّدَّة النَّفسيَّة أو القلق قدرَ الإمكان.يجب أن يتفادى الوالدان وبقيَّة أفراد الأسرة تعزيز الألم من خلال إيلاء الشخص الكثيرَ من الاهتمام.أمَّا إذا استمرَّ شعور الأشخاص بالقلق أو بالاكتئاب مع ملاحظة ارتباطهما بالألم، فقد يوصي الأطبَّاء باستعمال مضادَّات الاكتئاب أو الأدوية التي تُنقصُ القلق.كما قد تُفيد العلاجات التي تساعد الأشخاص على تعديل سلوكهم، مثل التدريب على الاسترخاء والارتجاع البيولوجي والتنويم المغناطيسي؛ على تقليل القلق ومساعدة الأشخاص على تحمُّل ألمهم بشكلٍ أفضل.

وتُعدُّ مساعدة الوالدين للأطفال من الإجراءات الأساسيَّة.ويُنصح الوالدان بتشجيع الطفل على أن يصبح مستقلًّا وأن يُنجزَ مسؤولياته الطبيعية، وخصوصًا واجباته تجاه المدرسة.قد يؤدي منع الطفل من ممارسة النشاطات إلى زيادة قلقه في النهاية.يمكن للوالدين مساعدة الطفل على إدارة الألم خلال ممارسته للأنشطة اليومية من خلال مدحه ومكافأته على سلوكياته المستقلَّة والمسؤولة.فمثلًا، يمكن للوالدين مكافأة الطفل من خلال تخصيصهم لوقتٍ خاصٍّ يقضونه مع الطفل أو الخروج في نزهةٍ خاصَّة.وقد يكون من المفيد إشراك موظَّفي المدرسة.يمكن اتخاذ ترتيباتٍ تسمح للطفل أخذ استراحةٍ محدودة في غرفة التَّمريض خلال اليوم الدراسي، ثم العودة إلى الصف بعد 15 - 30 دقيقة.ويمكن للممرضة أن تسمحَ للطفل بالاتصال بأحد والديه في بعض الأحيان، والذي عليه تشجيع الطفل على البقاء في المدرسة.