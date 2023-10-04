مُضَاعَفاتُ داء السُّكَّري

يُصاب المصابين بالسُّكَّري غالبًا بحالات عدوى جرثوميَّة وفطريَّة في الجلد والفم عادةً.يتعذَّر على خلايا الدَّم البيضاء مكافحة حالات العدوى بفعاليَّة عندما تكون مستويات الغلوكوز في الدَّم مرتفعة؛لذلك، تميل أيُّ حالة عدوى إلى أن تكون أكثرَ شدَّةً، وتستغرق وقتًا أطول في الشفاء عند المصابين بالسُّكَّري.تُعَدُّ العدوى العلامة الأولى لداء السُّكَّري في بعض الأحيان.

إحدى حالات هذه العدوى هي العدوى بخميرة تسمَّى داء المُبيضَّات.تُوجَد خميرة المُبيَضَّة Candida في الفم والسَّبيل الهضميّ والمهبل بشكلٍ طبيعيّ، ولا تُسبِّبُ أيَّ ضررٍ عادةً.ولكن عند الأشخاص المصابين بداء السُّكَّري، يمكن أن تنمو المُبيَضَّات Candida بشكل مفرط على الأغشية المخاطيَّة والمناطق الرَّطبة من الجِّلد مُسبِّبَةً طفحًا جلديًّا في تلك المناطق.

ويكون المصابين بالسُّكَّري أيضًا مُعرَّضين كذلك بشكلٍ خاص للإصابة بقرحات وحالات عدوى في القدمين والساقين نتيجة ضَعف الدَّورة الدَّمويَّة في الجِّلد.ويكون التئامُ هذه الجروح بطيئًا أو قد لا تُشفى على الإطلاق في كثيرٍ من الأحيان.تُصاب الجروح بالعدوى عادةً عندما لا تلتئم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوثها غنغرينة (موت الأنسجة) وعدوى العظام التهاب العظم والنقي osteomyelitis).وقد يكون من الضَّروري إجراء بترٍ للقدم أو لجزءٍ من الساق.