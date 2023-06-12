النوبة الإقفارية العابرة (نوبة نقص التروية العابرة) هي اضطراب في وظيفة الدماغ يستمر عادة لأقل من 1 ساعة، وينجم عن انسداد مؤقَّت في أحد الشرايين المغذية للدماغ.

إن أسباب وأعراض النوبة الإقفارية العابرة هي نفس أسباب وأعراض السكتة الدماغية الإقفارية.

وتختلف النوبة الإقفارية العابرة عن السكتات الدماغية الإقفارية في أن الأَعرَاض تتعافى من تلقاء نفسها في غضون ساعة واحدة دون أن تترك ضررًا دائمًا في الدماغ.

تشير الأَعرَاض إلى تَّشخيص الحالة، كما يَجرِي تصوير الدماغ لتأكيد التشخيص.

تُجرى اختبارات التصوير الأخرى، واختبارات الدَّم لتحديد سبب النوبة الإقفارية العابرة.

تساعد السيطرة على كل من ضغط الدم، ومستويات الكولستيرول، ومستويات السكر في الدَّم، بالإضافة إلى التوقف عن التدخين على الوقاية من النوبات الإقفارية العابرة.

تُستخدم الأدوية التي تجعل الدم أقل عرضة للتجلط، وأحيانًا الجراحة (استئصال باطنة الشريان السباتي) أو رأب الوعاء بالإضافة إلى الدعامات لتقليل مخاطر السكتة الدماغية بعد النوبة الإقفارية العابرة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن السكتة الدماغية والسكتة الدماغية الإقفارية.)

يمكن للنوبة الإقفارية العابرة أن تكون علامة تحذيرية على اقتراب حدوث سكتة دماغية.يزداد خطر السكتات الدماغية كثيرًا عند المرضى الذين يتعرضون لنوبات إقفارية عابرة وذلك بالمقارنة مع المرضى الذين لم يتعرضوا للنوبة الإقفارية العابرة.يكون الخطر أعظميًا في غضون 24 -48 ساعة بعد النوبة الإقفارية العابرة.من شأن التعرف على النوبة الإقفارية العابرة وتحديد أسبابها ومعالجتها أن يساعدا على الوقاية من السكتة الدماغية.

تكون النوبات الإقفارية العابرة أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

تختلف النوبات الإقفارية العابرة عن السكتات الدماغية الإقفارية في أن الأولى لا تُسبب ضررًا دائمًا في الدِّمَاغ.ولهذا السبب، فإن أعراض النوبة الإقفارية العابرة تتعافى بشكل كامل وسريع، ولا تُسبب تموتًا في خلايا الدماغ، أو تسبب تموتًا محدودًا فقط بحيث لا يمكن مشاهدته عند تصوير الدماغ أو إجراء الفحص العصبي.

أعراض النوبات الإقفارية العابرة تحدث أعراض النوبات الإقفارية العابرة بشكل مفاجئ.وتتشابه مع أعراض السكتات الدماغية الإقفارية ولكنها تكون مؤقَّتة وقابلة للعكس.وعادة ما تستمر من 2 إلى 30 دقيقة، ثم تتعافى تمامًا. قد يعاني المرضى من عدة نوبات إقفارية عابرة في يوم واحد، أو 2-3 نوبات على مدى عدة سنوات. وقد تشتمل الأَعرَاضُ على: الضعف المفاجئ أو الشلل على جانب واحد من الجسم (مثل نصف الوجه أو ذراع أو ساق واحدة، أو جانب واحد بأكمله)

فقدان مفاجئ للإحساس، أو الشعور بأحاسيس غير طبيعية على جانب واحد من الجسم

صعوبة مفاجئة في التَّحدُّث (مثل التلعثم في الكلام)

تشوش ذهني مفاجئ، مع صعوبة في فهم الكلام

تغيم رؤية مفاجئ، أو تشوش وفقدان الرؤية، وخاصة في عين واحدة

الدَّوخة المفاجئة أو فقدان التوازن والتنسيق

علاج النوبات الإقفارية العابرة السيطرة على عوامل خطر النوبات الإقفارية العابرة

الأدوية التي تجعل الدَّم أقل قابلية للتخثر

الجراحة أحيانًا أو رأب الوعاء الدَّعميّ تهدف معالجة النوبة الإقفارية العابرة إلى الوقاية من السكتة الدماغية.وهي نفس المعالجة بعد الإصابة بالسكتة الدماغية. الخطوة الأولى في الوقاية من السكتة الدماغية هي السيطرة على عوامل الخطر الرئيسية لذلك، وهي: ارتفاع ضغط الدم

ارتِفاعُ مستويات الكوليسترول

التدخين

داء السكَّري

الأدوية قد يُعطى المريض دواءً لجعل الدَّم أقل قابلية للتخثر (دواء مضاد للصفيحات أو مضاد للتخثر). من شأن تناول أدوية مضادة للصفيحات، مثل الأسبرين، أو مشاركة دوائية بين جرعة منخفضة من الأسبرين مع الديبيريدامول، أو الكلوبيدوغريل بمفرده، أو المشاركة بين الكلوبيدوغريل والأسبرين، أن يقلل من احتمال أن تشكل الخثرات المسببة للنوبات الإقفارية العابرة والسكتات الدماغية الإقفارية.تساعد مضادات الصُّفَيحات على جعل الصفيحات الدموية أقل قابلية للتجمع وتشكيل الخثرات.(والصُّفَيحات الدَّمويَّة هي جسيمات صغيرة تشبه الخلايا، وهي تسبح الدَّم وتساعد على تخثره كاستجابة لوجود ضرر في أحد الأوعية الدموية). يبدو أن تناول كلوبيدوغريل مع الأسبرين قد يقلل من خطر السكتات الدماغية في المستقبل أكثر من تناول الأسبرين وحده، ولكن فقط في الأشهر الثلاثة الأولى بعد السكتة الدماغية.وبعد ذلك، لا يكون للمشاركة أيَّة فائدة إضافية على الأسبرين وحده.بالإضافة إلى ذلك، فإن استعمال المشاركة الدوائية كلوبيدوغريل مع الأسبرين تزيد من خطر النَّزف بشكل ضئيل. إذا سببت خثرة دموية حدوث نوبة إقفارية عابرة، تُعطى مضادات التخثر، مثل الوارفارين، لجعل الدم أقل قابلية للتخثر.وقد ظهرت أجيال جديدة من مضادات التخثر مثل دابيغاتران، و أبيكسابان، و ريفاروكسيبان، وتستخدم في كثير من الأحيان كبديل عن الوارفارين.تكون مضادَّات التخثُّر الأحدث هذه أكثر ملاءمة للاستخدام، لأنها، على العكس من الوارفارين، لا تحتاج إلى مراقبة منتظمة بالاختبارات الدموية لتحديد كم من الوقت يستغرق تخثر الدم.كما أنها لا تتأثر أيضًا بتناول الطعام، ومن غير المحتمل أن تتفاعل مع أدوية أخرى.ولكن لمضادَّات التخثُّر الجديدة بعض المساوئ.يجب أخذ دابيغاتران dabigatran وأبيكسابان apixaban مرتين في اليوم.(يُستعمل الوارفارين مرة واحدة في اليوم).كما ينبغي أيضًا عدم تفويت أي جرعة من الأدوية الأحدث حتى تكون هذه الأدوية فعَّالة، وهذه الأدوية تكون أكثر تكلفة بشكل لا يستهان به من الوارفارين.

الجراحة يساعد تحديد مدى التضيق في الشرايين السباتية على تقييم خطر السكتة الدماغية أو خطر النوبات الإقفارية اللاحقة، وبالتالي تحديد الحاجة لمزيد من العلاج.إذا وجد الطبيب أن الشخص من ذوي الخطر المرتفع (على سبيل المثال إذا كان الشريان السباتي متضيقًا بنسبة 70% على الأقل)، فينبغي إجراء عملية جراحية لتوسيع الشريان (تُدعى استئصال باطنة الشريان السباتي) وذلك للتقليل من خطر السكتة الدماغية .عادةً ما ينطوي استئصال باطنة الشريان السباتي على إزالة الترسبات الدهنية (العصائد أو اللويحات) الناجمة عن تصلب الشرايين والخثرات في الشريان السباتي الباطن.يمكن لاستئصال باطنة الشريان السباتي أن يحفز الإصابة بالسكتة الدماغية لأن العملية قد تؤدي إلى إزاحة أو خلخلة خثرات أخرى أو غيرها من المواد التي يمكن أن تنتقل من خلال مجرى الدَّم وتسد شريانًا في موضع آخر.بعد العملية، يكون خطر السكتة الدماغية أدنى لعدة سنوات مما هو عليه عند استخدام الأدوية.يمكن لهذا الإجراء أن يؤدي إلى نوبة قلبية لأن الأشخاص الذين يخضعون له غالبًا ما تكون لديهم عوامل خطر للإصابة بداء الشرايين التاجية.