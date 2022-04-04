لمحة عامّة عن الجهاز العصبي المحيطي

تسبِّب بعض الاضطرابات تدهورًا تدريجيًا للخلايا العصبية في الحبل الشوكي والدماغ المسؤولة عن التحكم بحركة العضلات (اضطرابات الخلايا العصبية الحركية) بالإضافة إلى الأعصاب المحيطية.يمكن لاضطرابات العصبون الحركي أن تشبه اضطرابات الأعصاب المحيطية، التي تؤثر في الخلايا العصبية خارج الدماغ والحبل الشوكي أكثر من تلك التي في الحبل الشوكي أو الدماغ.قد تنجم اضطرابات العصبونات الحركية عن فيروسات (مثل فيروسات شلل الأطفال)، أو تكون موروثة، أو ليس لها سبب واضح معروف (مثل التصلب الجانبي الضموري).

تختلف اضطراباتُ الموصل العصبي العضلي عن اضطرابات الأعصاب المحيطية، على الرغم من أنّها قد تكون ذات عواقب مماثلة مثل ضعف العضلات.المَوصِلُ العصبي العضلي هو المكان الذي تتصل فيه نهايات الألياف العصبية المحيطية بمواقع خاصة على غشاء العضلة.تُطلق الأليافُ العصبية مرسالًا كيميائيًا (ناقلًا عصبيًّا) يرسل إشارة عصبيَّة عبر المَوصِل العَصَبِيّ العَضَلِي، ويحفِّز العضلات على التَّقلُّص.تتضمن اضطرابات الموصل العصبي العضلي

جرى تطوير غاز نوفيتشوك في روسيا، وقد استُخدم في محاولات الاغتيال.استُخدم عقار كورار Curare للمساعدة على إرخاء العضلات في أثناء الجراحة والشلل والقتل عند وضعها على طرف السهام السامة.

تسبِّب الاضطراباتُ التي تصيب العضلات بدلًا من الأعصاب (كما هي الحال مع اضطرابات الأعصاب المحيطية) ضعفًا في العضلات أيضًا.ويمكن تصنيفُ الاضطرابات العضليَّة كما يلي:

يقوم الأطباءُ بإجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كان سبب الضُعف مشكلة في العضلات، أو الموصل العصبي العضلي، أو اضطراب عصبي.