قد يكون استعمالُ أدوية خفض الوزن (تُسمى أيضًا الأدوية المضادة للسمنة) مفيدًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السُّمنة أو من زيادة الوزن بالإضافة إلى معاناتهم من اضطراباتٍ مرتبطة بالوزن.يكون استعمال الأدوية أكثرَ فعاليةً عند استخدامها مع إحداث تغيُّرات في النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني، وتنظيم البرامج التي تتضمَّن التغييرات في السُّلُوك.

تُصنَّع بعض أدوية إنقاص الوزن للاستعمال قصير الأمد.بينما يُصنَّع البعضُ الآخر للاستعمال طويل الأمد.ينبغي التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن أو تغييرها إذا لم يخسر الشخص الوزن بعد 12 أسبوعًا من العلاج.

وتشتمل الأدوية المضادة للسمنة المتوفرة حاليًّا على:

أورليستات Orlistat

فينترمين phentermine

توليفة من فينترمين وتوبيرامات

لوركاسيرين (غير متوفر في الولايات المتّحدة)

توليفة من النالتريكسون والبوبروبيون

ليراغلوتيد Liraglutide

سيماغلوتيد

تيرزيباتيد

تُستَعملُ هذه الأدوية عندَ الذين يكون مؤشِّر كتلة الجسم لديهم (BMI) 30 أو أعلى أو الذين يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم 27 أو أعلى مع معاناتهم من مُضَاعَفاتٍ مثل ارتفاع ضغط الدَّم أو داء السكَّري.

يَحُدُّ الأورليستاتOrlistat من تفكُّك وامتصاص الدهون في الأمعاء، ممّا يؤدي إلى جعل النظام الغذائي المُتَّبع منخفضَ الدهون.يُعطى أورليستات من دون وصفةٍ طبيَّة، وكذلك عن طريق الوصفات الطبيَّة؛حيث إنَّه يؤدي إلى عدم امتصاص الدهون في القناة الهضمية.يمكن أن تُسبَّبَ هذه الدهون تطبُّل البطن والشكوى من الغازات ورخاوة البراز، ولكنَّ هذه المشاكل تزول مع مرور الوقت.يجب استعمالُ أورليستات مع وجبات الطعام التي تحتوي الدهون.يمكن أن يعيق أورليستات امتصاصَ الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون: A، D، E، و K.فقد تحدث هشاشة العظام لدى بعض الأشخاص إذا لم يَجرِ امتصاص ما يكفي من فيتامين D، ممّا يزيد من احتمال حدوث الكسور.يجب أن يتزامنَ تناول الأورليستات مع استعمال مُكمِّلات الفيتامينات المحتوية على هذه المُغذِّيات؛حيث ينبغي استعمالُ المُكمِّلات قبل أو بعدَ ساعتين على الأقل من تناول الأورليستات.

يُنقصُ فينترمين Phentermine الشهيةَ من خلال التأثير في المراسيل الكيميائيَّة في جزء الدماغ الذي يضبطُ الشهية.ولا يُعطى إلّا بموجب وصفةٍ طبيَّة.يؤخذ لفترة قصيرة من الزمن فقط.وقد يؤدي استعماله إلى زيادة ضغط الدَّم ومُعدَّل ضربات القلب، ويُسبِّب الأرق والقلق والإمساك.

لا تُعطى توليفة فينترمين وتوبيرامات (المستخدمة لعلاج الاختِلاجَات والصُّدَاع النصفي) إلَّا بموجب وصفة طبية.تؤدي هذه التوليفة إلى إنقاص الوَزن لمدةٍ تصل إلى سنتين؛إلَّا أنَّها قد تتسبَّب بحدوث تشوهات خِلقية، ولذلك ينبغي على النساء في سنِّ الإنجاب ألَّا تستعملنها إلا إذا كنَّ تستخدمنَ وسائل لمنع الحمل وتُجرينَ اختبارات شهريَّة لتحرِّي الحمل.قد تتسبَّبُ هذه الأدوية بحدوث مشاكلَ في النوم والتركيز، ويمكن أن تزيد من مُعدَّل ضربات القلب.

لا يعطى لوركاسرين إلّا بموجب وصفةٍ طبيَّة.وهو غير متوفر في الولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن زيادة خطر السرطان. يثبط هذا الدواء الشهية عن طريق التأثير على مستقبلات معينة في الدماغ.تشتمل الآثارُ الجانبية لاستعماله على الصُّدَاع والغثيان والدوخة والتعب وجفاف الفم والإمساك، ولكنَّ هذه الآثار تميل إلى الزوال مع مرور الوقت.يجب عدم استعمال لوكارسيرين عندَ النساء الحوامل.كما يجب على الأشخاص الذين يأخذون لوركاسيرين أن يمتنعوا عن استعمال بعض مضادَّات الاكتئاب (مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ومثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفرين الانتقائية ومثبطات الأكسيداز أحادي الأمين).

لا تُعطى توليفة نالتريكسون وبوبروبيون Naltrexone plus bupropion إلَّا بموجب وصفةٍ طبية؛حيث يمكنها مساعدة الأشخاص على إنقاص أوزانهم عند استعمالها بالتزامن مع اتِّباع نظامٍ غذائيٍّ مُعيَّن وممارسة الرياضة.يُستَعملُ نالتريكسون لحجب تأثيرات المواد الأفيونية ومساعدة مدمني الكحول على التوقّف عن شرب الكحول.كما قد يساعد نالتريكسون على تخفيف الشعور بالجوع.يُستَعمل بوبروبيون في معالجة الاكتئاب، ومساعدة الأشخاص على التوقف عن التدخين.كما يمكن لدواء بوبروبيون أن يُقلل الشهية.تشتمل الآثارُ الجانبية لتوليفة الدواءين على ارتفاع ضغط الدَّم والغثيان والقيء والصُّدَاع.يجب عدمُ استعمال الدواء عندَ الأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدَّم غير المضبوط أو الاختلاجات أو أي اضطراب اختلاجي.

يُستَعمل ليراغلوتيد لمُعالجَة داء السكَّري من النوع الثاني والبدانة.وهو يعمل من خلال إبطاء خروج الطعام من المعدة.ويجب استعماله عن طريق الحقن.تشتمل آثارُه الجانبية على الصُّدَاع والإسهال والغثيان والقيء والتهاب البنكرياس، وانخفاض السكر في الدَّم (نقص سكر الدم).يجب عدم استعمال ليراغلوتايد عند المصابين بأحد أنواع سرطان الغُدَّة الدرقية المُسمَّى الكارسينومة الدرقية النخاعية.

سيماغلوتيد هو دواء يُعطى عن طريق الحقن ويُستخدم في علاج السكري من النوع الثاني وفي علاج البدانة.يساعد سيماغلوتيد على تحرير الكمية المناسبة من الأنسولين من البنكرياس ويُعد مثبطًا للشهية.وكما هيَ الحال بالنسبة إلى ليراغلوتيد، تنطوي التأثيرات الجانبية الأكثر شُيُوعًا للسيماغلوتيد على الغثيان والإسهال.ينبغي عدم استعمال دواء سيماغلوتيد من قبل أشخاصٍ أصيبوا بالسرطان الدرقي النخاعي أو لديهم أقارب أصيبوا به.كما ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في نظام الغدد الصم يُسمى النوع الثاني من متلازمة الورم الغدي الصماوي المتعدد (MEN 2) عدم استعمال سيماغلوتيد.

يُستَعمل تيرزباتيد لمُعالجَة داء السكَّري من النوع الثاني.قد يسبب فقدانًا كبيرًا ومستدامًا للوزن لدى البالغين الذين لا يعانون من مرض السكري.كما أنه يقلل من خطر الإصابة باضطرابات القلب والغدد الصماء.لم يُعتمد تيرزيباتيد حتى الآن لعلاج البدانة، ولكن من المتوقع أن يُعتمد في المستقبل القريب.تنطوي الآثار الجانبية المحتملة على التهاب البنكرياس، وانخفاض سكر الدم والأورام الدرقية.ينبغي عدم استعماله من قبل الأشخاص المصابين بمتلازمة الورم الصماوي المتعدد من النوع 2.

تنطوي بعضُ مُساعِدات الأنظمة الغذائية التي تُعطى دون وصفة طبية على الأعشاب الطبية، وهي تُستَعمل لتعزيز نَقص الوَزن من خلال زيادة الاستقلاب أو زيادة الشعور بالامتلاء.لقد تبيَّن أن هذه المكملاتُ غير فعَّالة، وقد تحتوي على مضافاتٍ أو منبِّهات ضارّة (مثل عنب البحر، والكافيين، والغوارانة guarana، والفينيل بروبانولامين)، ولذلك ينبغي تجنُّب استعمالها.