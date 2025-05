Suy hô hấp cấp giảm oxy (AHRF, ARDS)

Gần như tất cả bệnh nhân mắc ARDS đều cần phải thở máy (1), ngoài việc cải thiện quá trình oxy hóa, còn làm giảm nhu cầu oxy bằng cách cho cơ hô hấp nghỉ ngơi. Mục tiêu bao gồm

Áp lực phế nang cao nguyên < 30 cm H2O (cân nhắc các yếu tố có thể làm giảm độ giãn nở thành ngực và bụng)

Thể tích khí lưu thông 6 mL/kg trọng lượng cơ thể lý tưởng để giảm thiểu tổn thương phổi thêm

FIO2 càng thấp càng tốt để duy trì độ bão hòa oxy đầy đủ nhằm giảm thiểu độc tính oxy có thể xảy ra

PEEP phải cao đủ để duy trì các phế nang mở và giảm FiO2 cho đến khi đạt được áp lực cao nguyên từ 28 đến 30 cm H2O. Bệnh nhân ARDS mức độ từ trung bình đến nặng có nguy cơ tử vong thấp hơn khi sử dụng PEEP cao hơn.

Thông khí áp lực dương không xâm lấn (NIPPV) đôi khi hữu ích trong ARDS. Tuy nhiên, so với điều trị phù phổi do tim, cần phải có mức hỗ trợ cao hơn trong thời gian dài hơn, EPAP từ 8 đến 12 cm H2O thường cần thiết để duy trì đủ oxy hóa. Đạt được áp lực thở ra này, bệnh nhân khó có thể chịu được do đòi hỏi áp lực thở vào > 18 đến 20 cm H2O; duy trì việc thông khí nên khó khăn, mặt nạ sẽ trở nên khó chịu hơn, hoại tử da và hơi vào dạ dày có thể xảy ra. Ngoài ra, những bệnh nhân được điều trị bằng NIPPV mà sau đó cần đặt nội khí quản thường tiến triển đến tình trạng nặng hơn so với khi họ được đặt nội khí quản trước đó; do đó, có thể xảy ra tình trạng khử độ bão hòa nghiêm trọng tại thời điểm đặt nội khí quản. Cần có sự theo dõi chuyên sâu và lựa chọn cẩn thận bệnh nhân NIPPV.

Thông khí cơ học thông thường trong ARDS trước đây tập trung vào việc bình thường hóa các giá trị khí máu. Rõ ràng là thông khí với thể tích khí lưu thông thấp làm giảm tỷ lệ tử vong. Theo đó, ở hầu hết bệnh nhân, thể tích thông khí nên được đặt ở mức 6 mL/kg trọng lượng cơ thể lý tưởng (xem thanh bên Điều chỉnh Máy thở Ban đầu trong ARDS). Cài đặt này đòi hỏi sự gia tăng tần số thở, thậm chí lên đến 35 lần/phút, để tạo ra đủ thông khí phế nang cho phép đào thải CO2. Tuy nhiên, đôi khi tình trạng nhiễm toan hô hấp phát sinh, một số mức độ được chấp nhận vì lợi ích tốt hơn trong việc hạn chế tổn thương phổi liên quan đến máy thở và thường được dung nạp tốt, đặc biệt là khi pH ≥ 7,15. Nếu pH giảm xuống dưới 7,15, truyền bicarbonate có thể hữu ích. Tương tự, độ bão hòa oxy dưới mức "bình thường" có thể được chấp nhận; độ bão hòa mục tiêu từ 88 đến 95% làm hạn chế tiếp xúc với mức độc tố quá mức của FiO2 và vẫn có lợi cho sự sống còn.

Bởi vì tăng CO2 hoặc thể tích khí lưu thông thấp có thể gây khó thở và khiến bệnh nhân thở theo kiểu không phối hợp với máy thở, thuốc giảm đau (fentanyl hoặc morphine) và thuốc an thần (ví dụ: propofol bắt đầu ở mức 5 mcg/kg/phút và tăng lên có tác dụng lên tới 50 mcg/kg/phút; do nguy cơ tăng triglycerid máu, có thể cần phải kiểm tra nồng độ triglycerid 48 tiếng một lần (xem thêm An thần và cảm giác thoải mái). An thần được ưa thích hơn thuốc phong tỏa thần kinh cơ bởi vì phong tỏa vẫn đòi hỏi sự an thần và có thể gây ra yếu cơ kéo dài.

PEEP cải thiện oxy hóa trong ARDS bằng cách tăng thể tích được trao đổi oxy qua huy động phế nang, cho phép sử dụng FiO2 thấp. Mức PEEP tối ưu và cách xác định nó đã được thảo luận. Việc sử dụng thường quy các nghiệm pháp huy động (ví dụ: chuẩn độ PEEP đến áp suất tối đa từ 35 đến 40 cm H2O và giữ trong 1 phút) sau đó chuẩn độ PEEP giảm dần được phát hiện có liên quan đến tỷ lệ tử vong tăng lên trong 28 ngày (6). Do đó, nhiều bác sĩ lâm sàng chỉ sử dụng PEEP thấp nhất để có đủ oxy bão hòa máu động mạch với FiO2 ở mức không gây độc. Ở hầu hết bệnh nhân, mức này là PEEP từ 8 đến 15 cm H2O, mặc dù đôi khi những bệnh nhân ARDS nặng cần có mức > 20 cm H2O. Trong những trường hợp này, cần chú ý chặt chẽ đến các phương tiện tối ưu hóa cung cấp oxy và giảm thiểu oxy tiêu thụ.

Dấu hiệu tốt nhất về tình trạng căng quá mức của phế nang là đo áp lực cao nguyên thông quanghiệm pháp tạm ngừng cuối thì hít vào; nên kiểm tra áp lực cao nguyên 4 tiếng một lần và sau mỗi lần thay đổi PEEP hoặc thay đổi thể tích khí lưu thông. Áp lực cao nguyên mục tiêu là < 30 cm H2O ở những bệnh nhân có độ giãn nở thành ngực bình thường. Để tránh giảm thông khí, mục tiêu áp lực cao nguyên có thể cần phải cao hơn ở những bệnh nhân có độ giãn nở thành ngực bất thường (ví dụ: cổ trướng, tràn dịch màng phổi, chướng bụng cấp tính, chấn thương ngực). Ngược lại, nếu áp lực cao nguyên vượt quá 30 cm H2O và không có vấn đề gì với thành ngực có thể góp phần gây ra tình trạng này, bác sĩ nên giảm thể tích khí lưu thông theo mức tăng từ 0,5 mL/kg đến 1,0 mL/kg tùy theo khả năng chịu đựng, tối thiểu là 4 mL/kg, tăng nhịp thở để bù cho việc giảm thông khí phút và kiểm tra màn hình hiển thị dạng sóng của máy thở để đảm bảo thở ra hoàn toàn. Tần số thở thường có thể tăng lên đến 35 lần/phút trước khi hiện tượng bẫy khí quá mức xảy ra do kết quả thở ra không đầy đủ. Nếu áp lực cao nguyên < 25 cm H2O và thể tích thông khí là < 6 mL/kg, thể tích thông khí có thể tăng lên 6 mL/kg hoặc cho đến khi áp suất cao nguyên > 25 cm H2O.

Một số nghiên cứu viên tin rằng thông khí kiểm soát áp lực bảo vệ phổi tốt hơn kiểm soát thể tích, nhưng thiếu dữ liệu hỗ trợ và áp lực đỉnh chứ không phải áp lực cao nguyên đang được kiểm soát. Với thông khí điều khiển áp lực, vì thể tích thông khí sẽ thay đổi khi độ giãn nở của phổi tiến triển, cần liên tục theo dõi thể tích thông khí và điều chỉnh áp lực thở vào để đảm bảo rằng bệnh nhân không nhận được thể tích thông khí quá cao hoặc quá thấp.

Kiểm soát thông khí ban đầu trong ARDS

Tư thế nằm sấp cải thiện oxy hóa ở một số bệnh nhân bằng cách cho phép huy động vùng phổi không có thông khí. Một số bằng chứng cho thấy tư thế này cải thiện đáng kể thời gian sống thêm (7, 8). Điều thú vị là, lợi ích với tỷ lệ tử vong từ tư thế nằm sấp không liên quan đến mức độ hạ oxy máu hoặc mức độ trao đổi khí bất thường mà có thể làm giảm tổn thương phổi liên quan đến máy thở.

Kiểm soát dịch tối ưu ở bệnh nhân ARDS cân bằng yêu cầu về thể tích tuần hoàn thích hợp để bảo vệ sự tưới máu cơ quan với mục tiêu giảm tải tiền gánh, hạn chế việc xuất hiện dịch thấm trong phổi. Một thử nghiệm đa trung tâm lớn đã chỉ ra rằng kiểm soát dịch dè dặt, trong đó ít dịch được cho, rút ngắn thời gian thở máy và thời gian điều trị trong khoa hồi sức tích cực khi so sánh với chiến lược truyền dịch tự do hơn. Tuy nhiên, không có sự khác biệt về thời gian sống thêm giữa 2 phương pháp và việc sử dụng ống thông động mạch phổi cũng không cải thiện kết quả (9). Bệnh nhân không bị sốc là những ứng cử viên cho cách tiếp cận như vậy nhưng cần được theo dõi chặt chẽ để tìm bằng chứng giảm tưới máu cơ quan đích, chẳng hạn như hạ huyết áp, thiểu niệu, mạch yếu hoặc tứ chi lạnh.

Việc điều trị dược lý dứt khoát đối với ARDS nhằm làm giảm tình trạng bệnh và tử vong vẫn còn khó đánh giá. Oxit nitric dạng hít, chất thay thế bề mặt, protein C hoạt hóa (drotrecogin alfa) và nhiều tác nhân khác nhằm điều chỉnh phản ứng viêm đã được nghiên cứu và nhận thấy không làm giảm tỷ lệ mắc bệnh hoặc tử vong (10). Dữ liệu về hiệu quả của hiệu quả corticosteroid trong ARDS không đưa ra kết luận (11). Một thử nghiệm lâm sàng không làm mù gần đây về dexamethasone được sử dụng sớm trong ARDS từ trung bình đến nặng cho thấy cải thiện về số ngày không thở máy và tỷ lệ tử vong, nhưng thử nghiệm đã bị dừng sớm do đăng ký chậm, điều này có thể làm tăng hiệu quả điều trị (12). Do đó, vai trò của corticosteroid trong ARDS vẫn chưa chắc chắn và cần nhiều dữ liệu hơn.