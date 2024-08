Kích động, lú lẫn, và thuốc chẹn thần kinh cơ ở bệnh nhân bị bệnh nặng

Mặc dù giảm đau, nhiều bệnh nhân vẫn bị kích động đủ để đòi hỏi sự an thần. Thuốc an thần cũng có thể mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân ở liều thấp hơn thuốc giảm đau. Benzodiazepine (ví dụ, lorazepam, midazolam) là phổ biến nhất. Một chế độ điều trị thông thường cho thuốc an thần là lorazepam 1 đến 2 mg TM mỗi 1 đến 2 giờ hoặc truyền liên tục từ 1 đến 2 mg/h nếu người bệnh được đặt nội khí quản. Các thuốc này gây nguy cơ ức chế hô hấp, hạ huyết áp, mê sảng, và các tác động sinh lý kéo dài ở một số bệnh nhân. Các thuốc benzodiazepine tác dụng kéo dài khác như diazepam, flurazepam, và chlordiazepoxide nên tránh ở người cao tuổi. Thuốc chống rối loạn tâm thần có ít tác dụng kháng cholinergic, như haloperidol 1 đến 3 mg TM, có tác dụng tốt nhất khi kết hợp với các thuốc benzodiazepine.

Để an thần trong thời gian ngắn, có thể sử dụng propofol (ví dụ, 5 đến 50 mcg/kg/phút ở bệnh nhân trẻ, khỏe mạnh), một loại thuốc an thần-gây ngủ. Sử dụng propofol liều cao trong thời gian dài (> 3 ngày) làm tăng nguy cơ mắc hội chứng truyền propofol (PRIS), được đặc trưng bởi nhiễm toan chuyển hóa, Globin cơ niệu kịch phát, tăng lipid máu, tổn thương thận cấp tính, suy tim, viêm tụy và thường gây tử vong. Do nồng độ triglyceride tăng (ví dụ: > 400 mg/dL) có thể báo trước PRIS (1), nên phải đo nồng độ triglyceride sau 2 đến 3 ngày sử dụng propofol liều cao.

Dexmedetomidine có tính giảm đau, an thần, và một số thuốc giảm đau và không làm ảnh hưởng đến hô hấp. Nguy cơ mê sảng thấp hơn so với các thuốc benzodiazepine. Do tỷ lệ tác dụng phụ thấp hơn, dexmedetomidine ngày càng được sử dụng như là một phương pháp thay thế cho các thuốc benzodiazepine cho những bệnh nhân cần thông khí cơ học. Đặc tính và độ sâu của sự an thần gây ra bởi dexmedetomidine có thể cho phép các bệnh nhân thở máy có thể tương tác hoặc được đánh thức dễ dàng, nhưng vẫn thoải mái. Tác dụng phụ thường gặp nhất là hạ huyết áp và nhịp tim chậm. Liều dùng điển hình là 0,2 đến 0,7 mcg/kg/h, nhưng một số bệnh nhân cần liều 1,5 mcg/kg/h. Thường chỉ dùng dexmedetomidine thường trong thời gian ngắn (ví dụ: < 48 tiếng).

Ketamine là một loại thuốc gây mê phân ly giúp giảm đau và an thần. Ketamine có tác dụng như một thuốc đối kháng không cạnh tranh NMDA (N-methyl-D-aspartate). Lợi ích của ketamine bao gồm duy trì hệ thống hô hấp và giảm thiểu tình trạng tim mạch. Ketamine cũng có tác dụng giãn phế quản, có thể có lợi ở những bệnh nhân bị hen suyễn. Các tác dụng bất lợi thường gặp nhất bao gồm co thắt thanh quản và ảo giác thị giác. Liều điển hình là 1 đến 2 mg/kg đường tĩnh mạch, tiếp theo là 0,5 đến 1 mg/kg đường tĩnh mạch khi cần thiết.