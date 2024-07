Tổng quan về viêm gan mạn tính

Nếu kết quả xét nghiệm tương ứng với viêm gan, xét nghiệm huyết thanh học vi rút cần được thực hiện để loại trừ HBV và HCV (xem bảng Huyết thanh học viêm gan B và Huyết thanh học viêm gan C). Phải làm thêm xét nghiệm trừ khi các xét nghiệm này xác định được nguyên nhân là do vi rút.

Các xét nghiệm tiếp theo cần thực hiện bao gồm

Các tự kháng thể (kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng cơ trơn, kháng thể kháng ti thể, kháng thể microsome gan-thận)

Immunoglobulin

Ferritin và bão hòa transferrin trong huyết thanh

Xét nghiệm tuyến giáp (hormone kích thích tuyến giáp)

Xét nghiệm bệnh celiac (kháng thể transglutaminase mô)

Nồng độ alpha-1 antitrypsin

Ceruloplasmin

Trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi cần được sàng lọc bệnh Wilson bằng cách đo nồng độ ceruloplasmin.

Viêm gan tự miễn thường được chẩn đoán dựa trên sự hiện diện của các kháng thể kháng nhân (ANA), kháng thể kháng cơ trơn (ASMA) hoặc kháng thể microsome kháng gan/thận loại 1 (anti-LKM1) với độ chuẩn 1:80 (ở người trưởng thành) hoặc 1:20 (ở trẻ em) và thường tăng immunoglobulin trong huyết thanh. Các kháng thể kháng ti thể xuất hiện thường xuyên nhất ở viêm đường mật nguyên phát. (Xem thêm hướng dẫn lâm sàng Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis in Adults and Children: 2019 Practice Guidance and Guidelines From the American Association for the Study of Liver Diseases của American Association for the Study of Liver Disease.)

Bão hòa transferrin trong huyết thanh > 45% và ferritin tăng thể hiện bệnh nhiễm sắc tố sắt mô di truyền và sau đó nên làm xét nghiệm di truyền để tìm gen bệnh nhiễm sắc tố sắt mô (HFE).

Albumin huyết thanh, số lượng tiểu cầu và PT cần được đo để đánh giá chức năng gan và độ nặng của bệnh; albumin huyết thanh thấp, số lượng tiểu cầu thấp hoặc PT kéo dài có thể là biểu hiện của xơ gan và thậm chí là tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

Nếu nguyên nhân gây viêm gan được xác định, các xét nghiệm không xâm lấn (ví dụ: siêu âm đàn hồi, các chất chỉ điểm huyết thanh) có thể được thực hiện để đánh giá mức độ xơ hóa gan.