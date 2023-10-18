Các tác nhân và Chất độc Sinh học Ưu tiên cao của CDC*
Phân loại
Thuốc
A: Ưu tiên cao nhất
Bacillus anthracis, gây ra bệnh than
Chất độc botulinum từ Clostridium botulinum, gây ra bệnh ngộ độc thịt
Yersinia pestis, gây ra dịch hạch
Francisella tularensis, gây ra bệnh sốt thỏ
Virus Variola, gây variola lớn (cổ điển bệnh đậu mùa)
Vi rút sốt xuất huyết (VHF):
B: Mức ưu tiên cao thứ hai
Brucella loài, gây ra bệnh do Brucella
Epsilon độc tố của Clostridium perfringens gây ra ngộ độc thực phẩm
Salmonella gây ra ngộ độc thực phẩm, Escherichia coli O157:H7 ; và Shigella, gây ra bệnh shigella
Burkholderia mallei, gây bệnh glanders
Burkholderia pseudomallei, gây ra bệnh nhiễm melioid
Chlamydia psittaci, gây ra chứng xơ cứng
Coxiella burnetii, gây ra Sốt Q
Chất độc Ricin từ Ricinus communis
Staphylococcal enterotoxin B gây ra ngộ độc thực phẩm do độc tố tụ cầu
Rickettsia prowazekii, gây ra sốt phát ban
Alphavirus gây ra vi khuẩn gây bệnh não (ví dụ, virut ngựa ở Venezuela, đông, và phương tây)
Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum, và các tác nhân khác gây ra các bệnh do nước (ví dụ, bệnh tả, cryptosporidiosis)
C: Ưu tiên cao thứ 3
Virus Nipah, hantavirus, coronavirus, và virut cúm có khả năng gây ra đại dịch cúm
Các tác nhân khác có liên quan đến các bệnh nhiễm trùng mới xuất hiện
* Một danh sách theo thứ tự chữ cái của các tác nhân khủng bố sinh học và các bệnh có thể được tìm thấy tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh: Emergency Preparedness and Response.