Các tác nhân và Chất độc Sinh học Ưu tiên cao của CDC*

Phân loại

Thuốc

A: Ưu tiên cao nhất

Bacillus anthracis, gây ra bệnh than

Chất độc botulinum từ Clostridium botulinum, gây ra bệnh ngộ độc thịt

Yersinia pestis, gây ra dịch hạch

Francisella tularensis, gây ra bệnh sốt thỏ

Virus Variola, gây variola lớn (cổ điển bệnh đậu mùa)

Vi rút sốt xuất huyết (VHF):

B: Mức ưu tiên cao thứ hai

Brucella loài, gây ra bệnh do Brucella

Epsilon độc tố của Clostridium perfringens gây ra ngộ độc thực phẩm

Salmonella gây ra ngộ độc thực phẩm, Escherichia coli O157:H7 ; và Shigella, gây ra bệnh shigella

Burkholderia mallei, gây bệnh glanders

Burkholderia pseudomallei, gây ra bệnh nhiễm melioid

Chlamydia psittaci, gây ra chứng xơ cứng

Coxiella burnetii, gây ra Sốt Q

Chất độc Ricin từ Ricinus communis

Staphylococcal enterotoxin B gây ra ngộ độc thực phẩm do độc tố tụ cầu

Rickettsia prowazekii, gây ra sốt phát ban

Alphavirus gây ra vi khuẩn gây bệnh não (ví dụ, virut ngựa ở Venezuela, đông, và phương tây)

Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum, và các tác nhân khác gây ra các bệnh do nước (ví dụ, bệnh tả, cryptosporidiosis)

C: Ưu tiên cao thứ 3

Virus Nipah, hantavirus, coronavirus, và virut cúm có khả năng gây ra đại dịch cúm

Các tác nhân khác có liên quan đến các bệnh nhiễm trùng mới xuất hiện

* Một danh sách theo thứ tự chữ cái của các tác nhân khủng bố sinh học và các bệnh có thể được tìm thấy tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh: Emergency Preparedness and Response.

