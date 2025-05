Rối loạn co giật Sơ sinh

Căn nguyên của rối loạn co giật ở trẻ sơ sinh

Sự phóng điện bất thường của CNS có thể do

Bát thường trong sọ (ví dụ, viêm màng não, nhồi máu não, viêm não, xuất huyết nội sọ, u não, dị tật)

Vấn đề toàn thân (ví dụ, Ngạt, hạ đường máu, giảm canxi huyết, giảm natri, rối loạn chuyển hóa khác)

Dựa vào đặc điểm lâm sàng (cục bộ, toàn thể) không thê phân biệt được co giật xuất phát từ một bệnh lý nội sọ hay cơn co giật do các vấn đề toàn thân.

Giảm oxy máu-thiếu máu cục bộ, nguyên nhân phổ biến nhất của co giật ở trẻ sơ sinh, có thể xảy ra trước, trong hoặc sau khi sinh (xem Tổng quan về Rối loạn hô hấp chu sinh). Những cơn giật này có thể nặng và khó điều trị, nhưng chúng có xu hướng giảm sau khoảng 3 đến 4 ngày. Ngạt ở trẻ sơ sinh được điều trị bằng liệu pháp hạ thân nhiệt (thường là làm mát toàn bộ cơ thể), cơn co giật có thể ít nghiêm trọng hơn nhưng có thể tái phát trong suốt quá trình làm ấm lại.

Đột quỵ do thiếu máu não cục bộ có nhiều khả năng xảy ra ở trẻ sơ sinh mắc bệnh đa hồng cầu, ưu huyết khối do rối loạn di truyền hoặc hạ huyết áp nặng nhưng có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào. Đột quỵ xảy ra điển hình ở trong phân bố động mạch não giữa hoặc, nếu có liên quan với hạ huyết áp, ở các vùng ranh giới. CO giật do đột qụy có xu hướng khu trú và có thể gây ngưng thở.

Nhiễm trùng sơ sinh như là viêm màng não và nhiễm trùng huyết có thể gây co giật; trong những trường hợp như vậy, co giật thường đi kèm với các triệu chứng và các dấu hiệu khác. Streptococci nhóm B và vi khuẩn Gram âm là những nguyên nhân phổ biến gây ra các nhiễm trùng như vậy ở trẻ sơ sinh. Viêm não do cytomegalovirus, herpes simplex virus, rubella virus, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii, hoặc vi rút Zika cũng có thể gây co giật.

Hạ đường huyết phổ biến ở trẻ sơ sinh có mẹ bị tiểu đường, trẻ nhỏ so với tuổi thai, hoặc trẻ bị thiếu oxy-thiếu máu cục bộ hoặc các căng thẳng khác. Co giật do hạ đường huyết có xu hướng khu trú và biến đổi. Hạ đường huyết kéo dài hoặc tái phát có thể ảnh hưởng vĩnh viễn đến hệ thần kinh trung ương.

Xuất huyết nội sọ, bao gồm xuất huyết dưới nhện, xuất huyết trong não và xuất huyết trong não thất, có thể gây co giật. Xuất huyết trong não thất, thường xảy ra ở trẻ non tháng, là kết quả của chảy máu trong vùng tế bào mầm (một khu vực tiếp giáp với tâm thất và tạo ra các tế bào thần kinh và tế bào thần kinh đệm trong quá trình phát triển).

Tăng natri máu có thể do quá tải natri clorua đường uống hoặc đường tĩnh mạch.

Hạ natri máu có thể do pha loãng (khi cho dùng quá nhiều nước theo đường uống hoặc đường tĩnh mạch, đặc biệt là trong trường hợp giảm thể tích máu, khi nặng sẽ dẫn đến tăng nồng độ hormone chống bài niệu [ADH] mặc dù độ thẩm thấu huyết thanh thấp [giải phóng ADH không thẩm thấu]) hoặc có thể theo tình trạng mất natri trong phân hoặc trong nước tiểu.

Hạ canxi huyết (nồng độ canxi huyết thanh < 7,5 mg/dL [< 1,87 mmol/L]) thường đi kèm với nồng độ phốt pho huyết thanh > 3 mg/dL (> 0,95 mmol/L) và có thể không có triệu chứng. Yếu tố nguy cơ đối với chứng hạ canxi máu bao gồm non tháng và sinh khó. Hạ canxi máu cũng có thể là biểu hiện của hội chứng DiGeorge (hội chứng mất đoạn 22q11.2).

Hạ Magie máu là một nguyên nhân hiếm gặp của co giật, có thể xảy ra khi mức độ magiê huyết thanh < 1,4 mEq/L (< 0,7 mmol/L). Hạ Magie máu thường xảy ra cùng với hạ canxi máu và cần được xem xét ở trẻ sơ sinh bị hạ canxi máu nếu tiếp tục co giật sau khi điều trị đủ canxi.

Các lỗi chuyển hóa bẩm sinh (ví dụ: axit amin hoặc axit hữu cơ trong nước tiểu) có thể gây co giật ở trẻ sơ sinh. Hiếm khi phụ thuộc pyridoxine gây ra co giật; tuy nhiên, nó luôn phải được xem xét ở trẻ sơ sinh bị co giật khó chữa. Phụ thuộc pyridoxine có thể dễ dàng được điều trị bằng pyridoxine.

Dị tật hệ thần kinh trung ương cũng có thể gây co giật.

Mẹ sử dụng chất kích thích (ví dụ: cocaine, heroin, hoặc diazepam) là một vấn đề ngày càng phổ biến; co giật có thể đi kèm với cai thuốc cấp tính sau khi sinh.

Các cơn co giật ở trẻ sơ sinh có thể có tính gia đình; một số có nguyên nhân di truyền. Co giật lành tính ở trẻ sơ sinh có tính chất gia đình là bệnh lý kênh kali do di truyền theo kiểu gen trội trên nhiễm sắc thể thường. Bệnh não động kinh sớm (hội chứng Ohtahara) là một rối loạn hiếm gặp liên quan đến nhiều đột biến.