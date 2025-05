Viêm màng não do vi khuẩn sơ sinh

Thông thường, có các triệu chứng điển hình của nhiễm trùng huyết sơ sinh (ví dụ, thân nhiệt không ổn định, suy hô hấp, vàng da, ngưng thở). Dấu hiệu tổn thương thần kinh (ví dụ như lơ mơ, co giật (đặc biệt là cục bộ), nôn mửa, kích thích) đặc hiệu với viêm màng não do sơ sinh. Cái gọi là cáu kỉnh nghịch thường, trong đó việc ôm ấp và an ủi của cha mẹ sẽ kích thích hơn là an ủi trẻ sơ sinh (vì cử động của màng não bị viêm gây đau), cụ thể hơn cho chẩn đoán. Dấu hiệu thóp phồng xảy ra trong khoảng 25% các trường hợp và gáy cứng chỉ trong 15% các trường hợp bệnh. Trẻ càng nhỏ, các triệu chứng này càng khó phát hiện. Các bất thường dây thần kinh sọ (đặc biệt là các dây thần kinh thứ 3, thứ 6 và 7).

Viêm màng não do liên cầu nhóm B (viêm màng não GBS) có thể xảy ra trong tuần đầu tiên của cuộc đời, kèm theo nhiễm trùng sơ sinh sớm và thường biểu hiện ban đầu như một nhiễm khuẩn toàn thân với dấu hiệu hô hấp nổi bật. Tuy nhiên, viêm màng não GBS xuất hiện sau giai đoạn này (sau 3 tháng tuổi) sẽ có biểu hiện khu trú hơn, được đặc trưng bởi: không có tiến sử sản khoa hoặc chu sinh đặc biệt, các dấu hiệu của viêm màng não (ví dụ như sốt, lơ mơ, động kinh) cũng biểu hiện rõ ràng hơn.

Viêm não thất có thể đi kèm với viêm màng não ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là do căn nguyên vi khuẩn gram âm đường ruột. Các sinh vật gây viêm màng não cùng với viêm mạch nặng, đặc biệt là C. diversus và Cronobacter sakazakii (trước đây là Enterobacter sakazakii), có khả năng gây ra u nang và áp xe. Pseudomonas aeruginosa, E. coli K1 và chủng Serratia cũng có thể gây ra áp xe não. Dấu hiệu lâm sàng sớm của áp xe não là tăng áp lực nội sọ (ICP), thường biểu hiện bằng việc nôn, thóp phồng và tăng kích thước vòng đầu. Dấu hiệu trẻ sơ sinh viêm màng não mủ đột ngột xấu đi có thể liên quan đến tình trạng tăng áp lực nội sọ do khối áp xe, não úng thủy hoặc khối áp xe với vào não thất.