Viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh trên 3 tháng tuổi

Việc sử dụng corticosteroid (ví dụ dexamethasone) như là liệu pháp bổ trợ trong viêm màng não vi khuẩn đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ và vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Tác dụng có lợi của corticosteroid trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh thần kinh dường như thay đổi tùy theo độ tuổi của bệnh nhân (trẻ em hoặc người lớn), nguyên nhân vi khuẩn cụ thể, khu vực địa lý và nguồn lực chăm sóc sức khỏe.

Bằng chứng cho thấy dexamethasone làm giảm tình trạng suy giảm thính lực ở trẻ sơ sinh và trẻ em sống ở những khu vực giàu tài nguyên bị viêm màng não do vi khuẩn do H. influenzae tuýp b gây ra (1). Hiệu quả của dexamethasone trong bệnh viêm màng não do các sinh vật khác gây ra vẫn chưa được chứng minh, mặc dù một số nghiên cứu trên người trưởng thành ở những khu vực có nguồn lực cao bị viêm màng não do S. pneumoniae gây ra đã báo cáo kết quả cải thiện về thần kinh và giảm tỷ lệ tử vong (1, 2). Dexamethasone dường như không có lợi cho trẻ em hoặc người lớn bị viêm màng não do vi khuẩn sống ở những khu vực có nguồn lực hạn chế cũng như không có lợi cho trẻ sơ sinh bị viêm màng não.

Vì vậy, nên dùng dexamethasone đường tĩnh mạch trước hoặc trong vòng 1 tiếng sau khi điều trị bằng kháng sinh ở trẻ > 6 tuần tuổi bị viêm màng não do H. influenzae tuýp b. Dexamethasone được tiếp tục dùng 6 tiếng một lần trong 4 ngày đối với bệnh viêm màng não do H.influenzae tuýp b đã được xác nhận. Một số chuyên gia cũng khuyến nghị sử dụng phác đồ dexamethasone tương tự này ở trẻ bị viêm màng não do phế cầu khuẩn > 6 tuần tuổi.

Để có hiệu quả tối ưu, dexamethasone phải được bắt đầu vào thời điểm chẩn đoán; điều này không phải lúc nào cũng có thể làm được, trừ khi vết nhuộm Gram của dịch hoặc các yếu tố dịch tế (ví dụ tiền sử tiếp xúc với bệnh) có thể mang lại một chẩn đoán căn nguyên ngay lập tức. Ở những vùng mà trẻ em đã được tiêm vắc xin liên hợp H. influenzae tuýp b và phế cầu khuẩn thường quy, bệnh viêm màng não do vi khuẩn do những sinh vật này gây ra là rất hiếm. Vì những lý do này, cùng với những bằng chứng trái ngược nhau về lợi ích của liệu pháp dexamethasone, nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa không còn thường xuyên dùng corticosteroid cho trẻ sơ sinh bị viêm màng não nữa.