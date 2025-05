Các nguyên tắc chung về Ngộ độc

Than hoạt thường được sử dụng, đặc biệt khi ngộ độc nhiều nhất hoặc ngộ độc chất không xác định qua đường tiêu hóa. Việc sử dụng than hoạt ít gây nguy hiểm (trừ trường hợp bệnh nhân có nguy cơ nôn hoặc hít phải) nhưng không làm giảm tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ tử vong chung. Khi được sử dụng than hoạt, cần dùng càng sớm càng tốt. Than hoạt tính hấp thụ hầu hết các chất độc do cấu trúc phân tử và diện tích bề mặt lớn. Than hoạt đa liều có thể có hiệu quả đối với các chất có tuần hoàn gan ruột (ví dụ, phenobarbital, theophylline) và đối với các chất phóng thích kéo dài. Than hoạt có thể được dùng mỗi 4- đến 6 giờ đối với trường hợp ngộ độc nghiêm trọng trừ khi có tình trạng liệt ruột hoặc giảm nhu động ruột. Than hoạt không có hiệu quả đối với hóa chất ăn mòn, rượu, và các ion đơn giản (ví dụ cyanide, sắt, các kim loại khác, lithium).

Liều khuyến cáo là 5 đến 10 lần so với liều chất độc nghi ngờ. Tuy nhiên, vì lượng chất độc nuốt phải thường không biết rõ, nên liều thường được dùng là từ 1 đến 2 g/kg, khoảng 10 đến 25g đối với trẻ em < 5 tuổi và 50 đến 100g đối với trẻ lớn hơn và người lớn. Than hoạt được cho dưới dạng dịch hoặc chất lỏng mềm để uống. Có thể gây khó chịu dẫn đến nôn ở 30% bệnh nhân. Đưa than hoạt qua ống sonde dạ dày có thể được dùng, nhưng cầ thận trọng để tránh gây chấn thương do đặt ống sonde hoặc nguy cơ hít phải than hoạt; lợi ích tiềm năng phải cao hơn rủi ro có thể gặp. Than hoạt tính nên được sử dụng mà không cần sorbitol hoặc các thuốc tẩy khác, vì các chất này không có lợi ích rõ ràng và có thể gây mất nước và bất thường điện giải.