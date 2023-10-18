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Деякі аспекти клінічного застосування поліпептидних антибіотиків

Підготовка

Застосування

Коментарі

Комбіноване лікування

Мазь, що містить бацитрацин плюс неоміцин, поліміксин B (бацитрацин/поліміксин B) або обидва (неоміцин/поліміксин B/бацитрацин)

Ранева інфекція

Може спричиняти контактний дерматит

Спрей, що містить неоміцин, бацитрацин і поліміксин

Профілактика інфекцій післяопераційних ран

Може спричиняти контактний дерматит

Очні мазі та розчини поліміксину B з іншими протимікробними засобами (наприклад, бацитрацин/поліміксин B, неоміцин/поліміксин B, поліміксин B/триметоприм) і кортикостероїдами (наприклад, неоміцин/поліміксин B/гідрокортизон)

Офтальмологічне застосування

Значно збільшує частоту ранньої клінічної ремісії (хоча гострий бактеріальний кон’юнктивіт часто не потребує лікування)

Вушна суспензія з неоміцином/поліміксином B/гідрокортизоном або з колістином, неоміцином і гідрокортизоном

Зовнішній отит (часто зумовлений Pseudomonas aeruginosa)

Клінічно ефективний, але може бути не ефективнішим, ніж 2 % оцтова кислота з гідрокортизоном

У пацієнтів із тимпаностомічною трубкою або відомою перфорацією барабанної перетинки необхідно застосовувати неотоксичний препарат для місцевого застосування (без аміноглікозидів або спирту).

Бацитрацин

Місцево

Ерадикація Staphylococcus aureus з носової порожнини

Імпетіго

Менш ефективний, ніж інші види лікування

Може спричиняти контактний дерматит

Колістин

Аерозольна форма метансульфонату колістину (колістиметату натрію [CMS])

Муковісцидоз

Іноді госпітальна пневмонія, зумовлена полірезистентними грамнегативними бацилами

Супроводжується меншою кількістю побічних ефектів (наприклад, відчуття стиснення в грудях, подразнення горла, кашель), ніж для колістину сульфату

Аерозольна форма колістину сульфату

Те саме, що й для аерозольної форми метансульфонату колістину

Може бути корисним для пацієнтів із муковісцидозом або нозокоміальною пневмонією (ШВЛ-асоційованою або ні), зумовленою полірезистентними грамнегативними бактеріями

Парентеральний CMS

Інфекції тяжкого ступеня, зумовлені полірезистентними грамнегативними бацилами, такими як P. aeruginosa або види Acinetobacter

Зниження дози в пацієнтів із нирковою недостатністю

Не є препаратом першої лінії

Поліміксин B

Розчини

Промивання органів сечостатевої системи

Парентерально

Інфекції тяжкого ступеня, зумовлені полірезистентними грамнегативними бацилами, такими як P. aeruginosa або види Acinetobacter

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