Деякі аспекти клінічного застосування поліпептидних антибіотиків
Підготовка
Застосування
Коментарі
Комбіноване лікування
Мазь, що містить бацитрацин плюс неоміцин, поліміксин B (бацитрацин/поліміксин B) або обидва (неоміцин/поліміксин B/бацитрацин)
Ранева інфекція
Може спричиняти контактний дерматит
Спрей, що містить неоміцин, бацитрацин і поліміксин
Профілактика інфекцій післяопераційних ран
Може спричиняти контактний дерматит
Очні мазі та розчини поліміксину B з іншими протимікробними засобами (наприклад, бацитрацин/поліміксин B, неоміцин/поліміксин B, поліміксин B/триметоприм) і кортикостероїдами (наприклад, неоміцин/поліміксин B/гідрокортизон)
Офтальмологічне застосування
Значно збільшує частоту ранньої клінічної ремісії (хоча гострий бактеріальний кон’юнктивіт часто не потребує лікування)
Вушна суспензія з неоміцином/поліміксином B/гідрокортизоном або з колістином, неоміцином і гідрокортизоном
Зовнішній отит (часто зумовлений Pseudomonas aeruginosa)
Клінічно ефективний, але може бути не ефективнішим, ніж 2 % оцтова кислота з гідрокортизоном
У пацієнтів із тимпаностомічною трубкою або відомою перфорацією барабанної перетинки необхідно застосовувати неотоксичний препарат для місцевого застосування (без аміноглікозидів або спирту).
Бацитрацин
Місцево
Ерадикація Staphylococcus aureus з носової порожнини
Менш ефективний, ніж інші види лікування
Може спричиняти контактний дерматит
Колістин
Аерозольна форма метансульфонату колістину (колістиметату натрію [CMS])
Іноді госпітальна пневмонія, зумовлена полірезистентними грамнегативними бацилами
Супроводжується меншою кількістю побічних ефектів (наприклад, відчуття стиснення в грудях, подразнення горла, кашель), ніж для колістину сульфату
Аерозольна форма колістину сульфату
Те саме, що й для аерозольної форми метансульфонату колістину
Може бути корисним для пацієнтів із муковісцидозом або нозокоміальною пневмонією (ШВЛ-асоційованою або ні), зумовленою полірезистентними грамнегативними бактеріями
Парентеральний CMS
Інфекції тяжкого ступеня, зумовлені полірезистентними грамнегативними бацилами, такими як P. aeruginosa або види Acinetobacter
Зниження дози в пацієнтів із нирковою недостатністю
Не є препаратом першої лінії
Поліміксин B
Розчини
Промивання органів сечостатевої системи
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Парентерально
Інфекції тяжкого ступеня, зумовлені полірезистентними грамнегативними бацилами, такими як P. aeruginosa або види Acinetobacter
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