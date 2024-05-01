Поліпептидні антибіотики: бацитрацин, колістин, поліміксин B

Поліпептидні антибіотики порушують структуру клітинних стінок бактерій.
Бацитрацин — це поліпептидний антибіотик, який пригнічує синтез клітинної стінки та є активним проти грампозитивних бактерій.
Колістин (колістиметат, колістин, поліміксин Е) і поліміксин В — це катіонні поліпептидні антибіотики, які руйнують зовнішню клітинну мембрану грамнегативних бактерій, зв'язуючись з аніонним ліпополісахаридом (ендотоксином), і завдяки цьому нейтралізують токсичність бактерій та спричиняють загибель бактеріальних клітин.
Метансульфонат колістину (колістиметат натрію [CMS]) є парентеральним препаратом-попередником, який у крові та сечі перетворюється в колістин. CMS є менш токсичним, ніж колістин.
Поліпептиди, відмінні від колістину, зазвичай застосовують місцево; системне всмоктування є незначним.
Резистентність
Резистентність до колістину та поліміксину В переважно є набутою завдяки модифікації ліпіду А ліпополісахаридів зовнішньої мембрани. Ці модифікації призводять до збільшення позитивного заряду поверхні клітини, яка втрачає афінність до позитивно заряджених поліміксинів. Набута резистентність може переноситися мобільними генетичними елементами (наприклад, плазмідами mcr-1, 2, 3 [мобілізована резистентність до колістину]), що підвищує ризик горизонтального перенесення. Перехресна резистентність між колістином і поліміксином B становить майже 100 %.
Показання до застосування поліпептидних антибіотиків
Поліпептидні антибіотики застосовують для лікування кількох типів інфекцій (див. таблицю Деякі аспекти клінічного застосування поліпептидних антибіотиків).
Бацитрацин застосовують переважно як лікарський засіб для місцевого застосування
Поверхневі інфекції шкіри, зумовлені Staphylococcus aureus
Поліміксин B і колістин демонструють швидку залежну від експозиції бактерицидну активність in vitro (площа під кривою співвідношення концентрації-часу/мінімальної інгібуючої концентрації [AUC/MIC] найкраще прогнозує бактерицидні властивості) проти наступних мікроорганізмів:
Більшість факультативних і аеробних грамнегативних бацил, у тому числі види Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter (1, 2)
Ці антибіотики не є активними проти видів Proteus, Providencia, Burkholderia та Serratia, а також деяких облігатних анаеробів, у тому числі Bacteroides fragilis та грампозитивних бактерій.
Поліміксин В та колістин зазвичай слід призначати лише за відсутності менш токсичних варіантів. Якщо це можливо, перевагу віддають деяким новішим комбінаціям бета-лактамних антибіотиків та препаратів-інгібіторів, а не терапії на основі поліміксину. Через погані клінічні результати, високий рівень токсичності та ненадійні методи тестування МІК Інститут клінічних і лабораторних стандартів видалив усі граничні точки «чутливості» для поліміксинів і тепер схвалює лише «проміжну» як найнижчу можливу граничну точку. Крім того, через низьку активність у легенях ці антибіотики не слід розглядати для лікування пневмоній.
Деякі аспекти клінічного застосування поліпептидних антибіотиків
Підготовка
Застосування
Коментарі
Комбіноване лікування
Мазь, що містить бацитрацин плюс неоміцин, поліміксин B (бацитрацин/поліміксин B) або обидва (неоміцин/поліміксин B/бацитрацин)
Ранева інфекція
Може спричиняти контактний дерматит
Спрей, що містить неоміцин, бацитрацин і поліміксин
Профілактика інфекцій післяопераційних ран
Може спричиняти контактний дерматит
Очні мазі та розчини поліміксину B з іншими протимікробними засобами (наприклад, бацитрацин/поліміксин B, неоміцин/поліміксин B, поліміксин B/триметоприм) і кортикостероїдами (наприклад, неоміцин/поліміксин B/гідрокортизон)
Офтальмологічне застосування
Значно збільшує частоту ранньої клінічної ремісії (хоча гострий бактеріальний кон’юнктивіт часто не потребує лікування)
Вушна суспензія з неоміцином/поліміксином B/гідрокортизоном або з колістином, неоміцином і гідрокортизоном
Зовнішній отит (часто зумовлений Pseudomonas aeruginosa)
Клінічно ефективний, але може бути не ефективнішим, ніж 2 % оцтова кислота з гідрокортизоном
У пацієнтів із тимпаностомічною трубкою або відомою перфорацією барабанної перетинки необхідно застосовувати неотоксичний препарат для місцевого застосування (без аміноглікозидів або спирту).
Бацитрацин
Місцево
Ерадикація Staphylococcus aureus з носової порожнини
Менш ефективний, ніж інші види лікування
Може спричиняти контактний дерматит
Колістин
Аерозольна форма метансульфонату колістину (колістиметату натрію [CMS])
Іноді госпітальна пневмонія, зумовлена полірезистентними грамнегативними бацилами
Супроводжується меншою кількістю побічних ефектів (наприклад, відчуття стиснення в грудях, подразнення горла, кашель), ніж для колістину сульфату
Аерозольна форма колістину сульфату
Те саме, що й для аерозольної форми метансульфонату колістину
Може бути корисним для пацієнтів із муковісцидозом або нозокоміальною пневмонією (ШВЛ-асоційованою або ні), зумовленою полірезистентними грамнегативними бактеріями
Парентеральний CMS
Інфекції тяжкого ступеня, зумовлені полірезистентними грамнегативними бацилами, такими як P. aeruginosa або види Acinetobacter
Зниження дози в пацієнтів із нирковою недостатністю
Не є препаратом першої лінії
Поліміксин B
Розчини
Промивання органів сечостатевої системи
—
Парентерально
Інфекції тяжкого ступеня, зумовлені полірезистентними грамнегативними бацилами, такими як P. aeruginosa або види Acinetobacter
—
Довідкові матеріали щодо показань
1. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America 2023 Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections. Clin Infect Dis. Published online July 18, 2023 doi:10.1093/cid/ciad428
2. Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, et al. International Consensus Guidelines for the Optimal Use of the Polymyxins: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). Pharmacotherapy. 2019;39(1):10-39. doi:10.1002/phar.2209
Протипоказання до застосування поліпептидних антибіотиків
Усі поліпептидні антибіотики протипоказані пацієнтам, в яких була на них алергічна реакція.
Якщо можливо, колістиметат натрію та поліміксин В не слід застосовувати одночасно з лікарськими препаратами, які блокують нервово-м'язову передачу (наприклад, рокуронієм) або є нефротоксичними (наприклад, аміноглікозидами).
Застосування поліпептидів під час вагітності та годування грудьми
Бацитрацин може становити мінімальний ризик під час вагітності та годування грудьми, оскільки системне всмоктування є мінімальним, однак безпечність цього лікарського засобу не встановлена.
У дослідженнях репродуктивної функції на тваринах не було проведено належного оцінювання поліміксину В. Добре контрольовані дослідження з участю вагітних жінок не проводилися. Безпечність поліміксину В у вагітних жінок не встановлена.
У дослідженнях репродуктивної функції на тваринах метансульфонат колістину (CMS) продемонстрував певний ризик. Недостатньо даних щодо застосування цього лікарського засобу під час вагітності в людей. Невідомо, чи безпечно застосовувати колістин або CMS під час годування грудьми.
Побічні ефекти поліпептидних антибіотиків
До побічних ефектів поліпептидних антибіотиків належать:
Нефротоксичність
Токсичний вплив на центральну та периферійну нервову систему
Поліміксини є нефротоксичними. CMS та поліміксин В можуть спричиняти парестезії навколо рота та парестезії кінцівок, запаморочення, нечіткість мови, м’язову слабкість і утруднення дихання внаслідок блокади нервово-м’язової передачі, особливо в пацієнтів із нирковою недостатністю.
Міркування щодо дозування поліпептидних антибіотиків
Оскільки колістин почали випускати до початку проведення сучасного аналізу фармакокінетики/фармакодинаміки, відповідне дозування не досліджували так ретельно, як для багатьох сучасних антибіотиків. Крім того, виробники не використовують універсальний метод опису кількості лікарського засобу; деякі використовують міжнародні одиниці, а інші — міліграми колістину у вигляді основи або міліграми фактичного колістиметату.
Незалежно від одиниць, що використовуються, багато експертів вважають, що рекомендована виробником доза від 2,5 до 5 мг/кг з врахуванням активності колістину у вигляді основи, розділена на 2–4 прийоми, є занадто низькою та рекомендують вищі дози, у тому числі застосування навантажувальної дози (1, 2). Нефротоксичність залежить від дози та стає проблемою в разі застосування вищих доз (1, 2). Дозування слід обговорити з експертом.
Довідкові матеріали стосовно міркувань щодо дозування
1. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America 2023 Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections. Clin Infect Dis. Published online July 18, 2023 doi:10.1093/cid/ciad428
2. Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, et al. International Consensus Guidelines for the Optimal Use of the Polymyxins: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). Pharmacotherapy. 2019;39(1):10-39. doi:10.1002/phar.2209