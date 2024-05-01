Поліпептидні антибіотики: бацитрацин, колістин, поліміксин B

Поліпептидні антибіотики порушують структуру клітинних стінок бактерій.

Бацитрацин — це поліпептидний антибіотик, який пригнічує синтез клітинної стінки та є активним проти грампозитивних бактерій.

Колістин (колістиметат, колістин, поліміксин Е) і поліміксин В — це катіонні поліпептидні антибіотики, які руйнують зовнішню клітинну мембрану грамнегативних бактерій, зв'язуючись з аніонним ліпополісахаридом (ендотоксином), і завдяки цьому нейтралізують токсичність бактерій та спричиняють загибель бактеріальних клітин.

Метансульфонат колістину (колістиметат натрію [CMS]) є парентеральним препаратом-попередником, який у крові та сечі перетворюється в колістин. CMS є менш токсичним, ніж колістин.

Поліпептиди, відмінні від колістину, зазвичай застосовують місцево; системне всмоктування є незначним.

Резистентність Резистентність до колістину та поліміксину В переважно є набутою завдяки модифікації ліпіду А ліпополісахаридів зовнішньої мембрани. Ці модифікації призводять до збільшення позитивного заряду поверхні клітини, яка втрачає афінність до позитивно заряджених поліміксинів. Набута резистентність може переноситися мобільними генетичними елементами (наприклад, плазмідами mcr-1, 2, 3 [мобілізована резистентність до колістину]), що підвищує ризик горизонтального перенесення. Перехресна резистентність між колістином і поліміксином B становить майже 100 %.

Протипоказання до застосування поліпептидних антибіотиків Усі поліпептидні антибіотики протипоказані пацієнтам, в яких була на них алергічна реакція. Якщо можливо, колістиметат натрію та поліміксин В не слід застосовувати одночасно з лікарськими препаратами, які блокують нервово-м'язову передачу (наприклад, рокуронієм) або є нефротоксичними (наприклад, аміноглікозидами).

Застосування поліпептидів під час вагітності та годування грудьми Бацитрацин може становити мінімальний ризик під час вагітності та годування грудьми, оскільки системне всмоктування є мінімальним, однак безпечність цього лікарського засобу не встановлена. У дослідженнях репродуктивної функції на тваринах не було проведено належного оцінювання поліміксину В. Добре контрольовані дослідження з участю вагітних жінок не проводилися. Безпечність поліміксину В у вагітних жінок не встановлена. У дослідженнях репродуктивної функції на тваринах метансульфонат колістину (CMS) продемонстрував певний ризик. Недостатньо даних щодо застосування цього лікарського засобу під час вагітності в людей. Невідомо, чи безпечно застосовувати колістин або CMS під час годування грудьми.

Побічні ефекти поліпептидних антибіотиків До побічних ефектів поліпептидних антибіотиків належать: Нефротоксичність

Токсичний вплив на центральну та периферійну нервову систему Поліміксини є нефротоксичними. CMS та поліміксин В можуть спричиняти парестезії навколо рота та парестезії кінцівок, запаморочення, нечіткість мови, м’язову слабкість і утруднення дихання внаслідок блокади нервово-м’язової передачі, особливо в пацієнтів із нирковою недостатністю.