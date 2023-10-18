Механізми травми від вибухової хвилі
Тип
Механізм
Типові травми
Первинні*
Вплив надзвукової вибухової хвилі на організм
Переважним чином впливає на порожнисті або заповнені газом структури
Легенева баротравма (ураження легень вибуховою хвилею)
Розрив барабанної перетинки та пошкодження середнього вуха
Крововилив у черевну порожнину та перфорація кишечника
Розрив очних яблук
Легка травма головного мозку (струс мозку)
Вторинні
Ушкодження тіла твердими частинками від вибуху
Проникаючі або тупі травми
Проникнення крізь очі (очевидне або приховане)
Третинні
Ушкодження тіла, яке викидається вибуховою хвилею у навколишнє середовище, або пошкоджується осколками
Переломи та травматичні ампутації
Закрита та відкрита травма головного мозку
Четвертинні
Процеси не залежать від первинного, вторинного або третинного ушкодження вибуховою хвилею (наприклад, опіки, токсична інгаляція, пошкодження осколками внаслідок защемлення під завалами, погіршення медичних розладів)
Ушкодження осколками з гострим некрозом скелетних м'язів та синдромом підвищення тиску в певній анатомічній області
Травма дихальних шляхів при вдиханні токсичних речовин
Бронхіальна астма, стенокардія або інфаркт міокарда, викликаний цим явищем
П'ятинні†
Ураження, спричинені токсичними матеріалами, поглинутими організмом із середовища вибуху та після детонації (наприклад, радіологічні, біологічні речовини)
Радіаційні опіки або гостра променева хвороба (див. також Біологічні речовини як зброя та Токсини як зброя масового ураження щодо конкретних симптомів)
* Mayorga MA. The pathology of primary blast overpressure injury. Toxicology. 1997;121(1):17-28. doi:10.1016/s0300-483x(97)03652-4
† Kluger Y, Nimrod A, Biderman P, Mayo A, Sorkin P. The quinary pattern of blast injury. J Emergency Management. 2006;4(1):51-55.